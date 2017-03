Khi tôi tuyên án tử hình - Bài 4: Nỗi đau nhân đôi

Phút “hồi sinh” của một tử tù

Nguyên Phó Chánh án TAND tỉnh An Giang Lâm Phước Nghĩa. Ảnh: VĨNH SƠN Ông Lâm Phước Nghĩa, nguyên Phó Chánh án TAND tỉnh An Giang, hiện là cục phó Cục Thi hành án dân sự tỉnh An Giang, nhớ nhất vụ đứa cháu giết thím để cướp tài sản giữa ban ngày tại trung tâm TP Long Xuyên (An Giang).

Ngày 20-2-2006, Châu Phú Sanh đến nhà người thím là bà Huỳnh Thị Ngọc Thanh Yên, nhân lúc bà quay lưng, Sanh vòng dây vào cổ bà rồi siết mạnh. Thấy bà Yên còn thở, Sanh dùng gối, mền đè lên mũi, miệng bà rồi tháo dây chuyền. Tiếp đó hắn đổ nước lau nhà vào miệng bà Yên cho chết hẳn. Hung thủ còn dùng dao đâm thêm nhiều nhát vào bụng và cổ nạn nhân lấy đi 15 chỉ vàng 18 k.

Thủ đoạn giết người của bị cáo rất dã man, tàn ác, có chuẩn bị từ trước và quyết tâm thực hiện đến cùng. Nạn nhân là người thân trong gia đình nhưng bị cáo vẫn không buông tha. “Trước giờ tuyên án tôi biết bị cáo là người phụ mẹ bưng từng tô cháo để bán. Tôi cố tìm con đường sống cho bị cáo nhưng không có được một tình tiết giảm nhẹ nào” - ông Nghĩa kể. Bản án được cấp phúc thẩm tuyên y án. Tôi không trăn trở gì về điều này. Tuy nhiên, khoảng sáu tháng sau thì Chủ tịch nước có quyết định tha tội chết cho Sanh. Lúc đó tôi còn là chủ tịch hội đồng thi hành án tử hình. Từ trại tạm giam, bị cáo được hai cảnh sát kéo lê từng bước một ra ngoài. Trong đầu bị cáo nghĩ mình bị đưa ra ngoài để hành quyết nên mặt mày tái nhợt. Lúc tôi vừa đọc xong quyết định tha tội chết, đang ngồi không vững, bị cáo Châu Phú Sanh bỗng nhảy cẫng lên, giơ hai tay hét lớn: “Tôi được sống, tôi đã được sống rồi. Con cám ơn quý tòa, cám ơn Chủ tịch nước, cám ơn mọi người!”” - ông Nghĩa nhớ lại.

Những giọt nước mắt muộn màng của Sanh ùa ra. “Chứng kiến giờ phút đó, trong tôi mang một tâm trạng hết sức khó tả. Tại khoảnh khắc đó, tôi cũng rớm nước mắt” - ông Nghĩa tâm tình.

