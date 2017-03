Khi tôi tuyên án tử hình - Bài cuối: Án tử không được quyền sai sót

Các thẩm phán đều đồng tình rằng một người nào đó phạm tội với hành vi man rợ, không còn điểm nào dung thứ được, có sống cũng gây nguy hiểm cho xã hội thì mới phải chịu bản án tử hình.

Lần đầu tuyên án tử hình

Án tử hình đầu tiên mà Thẩm phán Trần Thế Cẩm (TAND tỉnh Quảng Nam) tuyên trong đời ông là vụ án hình sự giết người xảy ra năm 2009. Bị cáo Lê Tấn Huân giết chết người bạn của mình là Trần Thanh Đại để cướp tài sản. Thẩm phán Cẩm kể, trong một lần vào trại tạm giam Công an Quảng Nam để xử lưu động một vụ án, không biết vì nghe tiếng tôi hay nghe thông tin từ đâu đó, Huân đã đứng trước cửa phòng biệt giam và nói to: “Ông Cẩm ơi là ông Cẩm, sao ông lại xử tôi nặng thế này”?. Tôi đã rùng mình. Đó là một cảm giác thật khó tả bởi nó xoáy sâu vào tâm trí tôi. Nghe tiếng than vãn của Huân, tôi đã từ hành lang đi vào phòng xử án để trấn tĩnh và tiếp tục làm việc.

“Tôi đã xử đúng với lương tâm, với luật pháp và chẳng mạnh tay. Nhưng khi nghe những câu ấy vẫn bị ám ảnh dù mình đã làm đúng bổn phận” - ông Cẩm bộc bạch.

Ông Cẩm nhớ lại: “Khi xử vụ của Huân tôi đã phải “nhập vai” rất nhiều người. Vào vai Huân để tìm chút hối cải, vào vai người nhà bị hại của Đại để hiểu tâm trạng mất người thân, của người bị bạn sát hại. Tôi cũng vào vai cả những đám đông ngồi dưới hội trường phiên xử để lắng nghe ý kiến. Tôi nhập vào tất cả các vai trong phiên xử đó để tìm cái khách quan, công bằng và ra một quyết định sáng suốt nhất. Bởi nếu không sáng suốt sẽ ân hận cả đời!”.

Áp lực dư luận: Lý hay tình?

Trong khi đó, Thẩm phán Nguyễn Thanh Hảo, Phó Chánh án TAND tỉnh Gia Lai, nhớ hoài hình ảnh người mẹ của bị cáo Triệu Văn Đông. Bị cáo mới 19 tuổi nhưng phạm đến ba tội: hiếp dâm, giết người, cướp tài sản. Sự căm phẫn của mọi người cũng đổ dồn về phía người mẹ của bị cáo. Bà ngồi đó cam chịu. Những lời khai nhận của bị cáo khiến bà lắc đầu đau đớn. Khi tuyên án tử hình bị cáo, tan phiên tòa, đám đông ra về. Bà mẹ bị cáo cũng lẳng lặng cúi đầu, lầm lũi đi.

Thẩm phán Nguyễn Thanh Thiên (Chánh án TAND TP Cần Thơ) nói: “Việc thực thi pháp luật luôn đòi hỏi nghiêm minh. Người thẩm phán phải dằn cảm xúc của mình lại. Đôi khi chỉ mong hồ sơ vụ án và lời khai của bị cáo trước phiên tòa có một điểm tích cực nào đó để khi lượng hình không phải áp dụng mức án cao nhất. Tôi rất tâm đắc với quan điểm của một đồng nghiệp: “Thà tha lầm chứ không cho phép mình tuyên án lầm”.

Hai yêu cầu đặt ra cho các cơ quan tố tụng là không làm oan người vô tội và không để lọt tội phạm. Tuyên một bản án tử hình, nếu phát hiện oan sai thì khó lòng mà cải sửa. Đối với thẩm phán, nếu tuyên án đạt tình nhưng không đạt lý thì sẽ bị pháp luật chế tài. Nếu có kháng nghị, cấp phúc thẩm sửa án thì trách nhiệm luôn luôn thuộc về thẩm phán.

Thẩm phán Vũ Thanh Lâm (TAND TP.HCM) kể rằng lúc nào trong ông cũng có câu hỏi: “Bị cáo có tội hay không có tội?”. Trách nhiệm chứng minh thuộc về cơ quan tố tụng. Nếu có định kiến thì không thể đánh giá một cách khách quan. Không riêng gì án tử hình mà cả với án tù, ông đều trăn trở khi lượng hình: Mình đã cân nhắc thấu đáo hết các góc cạnh chưa? Tình tiết, chứng cứ có thỏa đáng? Mức án như vậy có phù hợp pháp luật?… Chừng nào tự tin rằng phán quyết của mình là đúng thì mới tuyên.

Thẩm phán Lâm kể: “Có những vụ án tôi đã tuyên tử hình, đến phiên phúc thẩm, bị cáo được giảm còn chung thân thì tôi thường suy nghĩ phải chăng mình quá khắt khe. Có những vụ án áp lực dư luận xã hội rất lớn trong việc cấp phúc thẩm cải sửa như vụ Phan Minh Mẫn giết cha.

Tôi tiếc cho bị cáo bởi Mẫn nhà nghèo nhưng hiền, ngoan và học giỏi. Để Mẫn được đi học cao đẳng, người mẹ đã phải vay mượn khắp nơi. Nhiều lần chứng kiến cảnh cha đánh mẹ và mình không tiếc tay, Mẫn đem lòng oán hận. Một phút không kềm giữ được lòng mình, Mẫn ra tay sát hại người cha. Tiếp nhận hồ sơ vụ việc, tôi tự đặt ra nhiều câu hỏi để đánh giá mức độ hành vi: Cha hay chửi mắng có làm ức chế không? Con hành xử thù ghét đến mức mua dây điện chích chết cha, thù cha như vậy có thể chấp nhận không?... Câu trả lời là: Hành xử của bị cáo Mẫn như vậy trái đạo đức xã hội.

Tôi tuyên án tử hình Mẫn mà thấy thật xót xa. Theo đánh giá của dư luận, án tử hình đối với Mẫn là cao. Nhưng quy định pháp luật là vậy thì người thực thi pháp luật phải nghiêm túc tuân thủ”.

Phải tự mình giải tỏa áp lực

Thẩm phán Vũ Phi Long, Phó Chánh tòa Hình sự TAND TP.HCM, cho biết sau mỗi lần tuyên án tử, ông lại sống trong cảm xúc day dứt, băn khoăn một thời gian dù biết bản án mình tuyên là đúng.

Công việc xét xử là loại lao động đầu óc đặc thù, cảm nhận được nhưng không thể nói cho người thân, bạn bè thấu hiểu. Nó luôn nằm trong tâm thức, không đơn giản là chuyện vui buồn trong cuộc sống mà là công việc phải làm nên phải tự mình giải tỏa cho bản thân. Ông phải cố gắng sắp xếp lịch xử các vụ án đặc biệt nghiêm trọng có án tử cách xa nhau để tránh áp lực triền miên. Và trong khoảng thời gian giữa các vụ án, ông lại đắm mình vào hồ sơ mới với những tình tiết mới, vụ án mới cần giải quyết để nhanh chóng giải tỏa cảm xúc của mình.

Một kinh nghiệm khác ông đúc kết được là luôn tâm niệm mình đã xử đúng và đáp ứng được yêu cầu xã hội đặt ra khi tuyên những bản án tử hình. Trong quá trình nghiên cứu hồ sơ cho đến khi xét xử tại tòa, người thẩm phán đảm bảo không bỏ qua bất cứ tình tiết nào. Chỉ khi đã xem xét một cách thấu đáo và đầy đủ các tình tiết từ nhỏ đến lớn trong vụ án mới có thể yên tâm với quyết định của mình.

Còn những bản án tử sau đó được phúc thẩm do có tình tiết mới mà bị cáo được giảm xuống án chung thân, ông thấy lòng vơi đi chút nặng. Bởi bị cáo đó và gia đình họ lại có thêm niềm hy vọng. Có lần xử một đường dây ma túy một bị cáo nữ thoát án tử do mang thai trái pháp luật khi bị giam. “Dù biết đó là thủ đoạn trốn hình phạt nhưng tôi cũng có chút nhẹ lòng bởi đơn giản con người luôn cầu đường sống, không ai muốn cửa tử. Hay như vụ Liên Khui Thìn được Chủ tịch nước ân xá án tử hình cũng làm tôi cảm thấy vui. Vì qua hồ sơ, trừ những hành vi phạm tội thì bản chất ông Thìn là người có tài về kinh tế. Việc khoan hồng của Chủ tịch nước là phù hợp, cho họ có cơ hội có thể phục vụ thêm cho đất nước” - Thẩm phán Long bày tỏ.

Gặp lại người tù suýt nhận án tử Trước khi tuyên án tử hình, Thẩm phán Phạm Công Hùng, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM (ảnh), luôn đau đáu câu hỏi: Có thể cải tạo bị cáo để thành người tốt hay không. Một lần, một người đàn ông rạng rỡ vui mừng khi trông thấy ông. Người đàn ông đó thốt lên: “Em chào thầy!” và chạy đến bắt tay một cách thân mật. Vị thẩm phán ngỡ ngàng: - Vậy anh học khóa nào? - Ô, em không học thầy. Ngày xưa em phạm tội lừa đảo, sơ thẩm tuyên em tử hình. Chính thầy đã giảm án cho em từ tử hình xuống chung thân. Bây giờ em mở một doanh nghiệp làm ăn khá lắm. Khi nào thầy rảnh mời thầy đến nhà em chơi. Ngày đó, gia đình em tan nát nhưng từ khi được ra tù giờ đã tốt hơn nhiều rồi. Vụ án xảy ra hơn 10 năm rồi và vị thẩm phán cũng không còn nhớ rõ gương mặt bị cáo. Người phạm nhân năm xưa nay trở lại tòa với tư cách là một giám đốc doanh nghiệp tham gia tố tụng. Vị thẩm phán cảm thấy Quốc hội đã rất đúng đắn khi không đưa án tử hình vào tội lừa đảo. Ông nói trong xúc động: “Người đàn ông đó không đáng tội chết. Hồi đó nếu tôi không cân nhắc kỹ mà tuyên xử bắn thì xã hội đã mất đi một người tốt”. Ông hy vọng rằng khi nghỉ hưu, ông sẽ đến thăm “cậu học trò già” của mình. Vị thẩm phán cho rằng câu chuyện là một nguồn động viên rất lớn giúp ông hoàn thành tốt công việc của một thẩm phán mà ông đã lựa chọn theo đuổi. NGÂN NGA

PHƯƠNG LOAN - HOÀNG YẾN - LÊ PHI