Khoảng lặng sau phim Biệt động Sài Gòn (*)

Thay đồng đội chịu tang báo hiếu Ông Đặng Xuân Tẻo (ông Ba Tẻo) kể hồi đó trong một lần về thăm mẹ anh Đoàn Văn Nhẹ, bà cầm tay ông khóc mà rằng: “Má chỉ có thằng Nhẹ là con trai, giờ nó theo bây làm cách mạng, lỡ có bề nào má biết ăn nói sao với tổ tiên…!”. “Lúc ấy tôi chỉ còn biết khóc và nói với má rằng: “Má ơi, Tổ quốc cần, tụi con phải dấn thân... Mai mốt nếu em Nhẹ có hy sinh mà con còn sống thì con nguyện sẽ thay em làm con trai của má…”” - ông Ba Tẻo kể trong nước mắt. Và rồi anh Đoàn Văn Nhẹ đã hy sinh trong trận quyết tử tại Đài Phát thanh Sài Gòn vào rạng sáng mùng 2 tết Mậu Thân 1968. Sau 1975, giữ đúng lời hứa, ông Ba Tẻo thường sớm viếng tối thăm mẹ anh Nhẹ, giúp mẹ phần nào vơi đi nỗi đau mất người con trai độc nhất. “Ngày má tôi mất, anh Ba Tẻo đã thay anh Nhẹ đội đồ tang cho má. Vậy là anh đã giữ đúng lời hứa với má tôi rồi!” - chị Phới, em gái anh Nhẹ, chảy nước mắt. Cũng như trường hợp anh Nhẹ, liệt sĩ Lê Văn Hồng cũng là con trai duy nhất trong nhà. “Tôi cũng từng hứa với lòng mình nên khi má mất (chỉ má anh Hồng - PV) tôi đã xin gia đình thay Hồng chịu tang má. Cầu mong nơi chín suối đồng đội mình sẽ ngậm cười!” - ông Ba Tẻo nói. Làm chủ đài phát thanh 4 giờ 31 phút Lực lượng tiến công Đài Phát thanh Sài Gòn do Nguyễn Văn Tăng chỉ huy chung, gồm 14 cán bộ, chiến sĩ. Đội 4 biệt động do Năm Lộc làm đội trưởng, Đặng Xuân Tẻo làm chính trị viên và Năm Mộc làm đội phó. Người và vũ khí ém tại nhà 65 Nguyễn Bỉnh Khiêm (hiệu may Quốc Anh của vợ chồng Năm Mộc). Sau khi dùng thủ pháo đánh tung cánh cổng, diệt lính gác, đội phó Năm Mộc (lái xe) xuống xe động viên đồng đội xông lên dù đã bị thương nặng (anh hy sinh trong đêm). Sau 5 phút chiến đấu, mũi một làm chủ khu vực đài phát sóng nhưng không phát thanh được theo ý định (do nhân viên kỹ thuật Sài Gòn bỏ chạy, nhân viên kỹ thuật giải phóng bị chặn, không đến được). Mũi thứ hai do Đặng Xuân Tẻo chỉ huy gồm ba người đi bộ, tiếp cận và kiềm chế lô cốt tại khu an dưỡng quân đội, hỗ trợ cho mũi tiến công bên trong Đài phát thanh. Quân Mỹ - quân Sài Gòn tung lực lượng đến bao vây. Chiến sĩ Đội 4 chiến đấu đến viên đạn cuối cùng. Đến 6 giờ 30 sáng, hai người còn lại bên trong là Năm Lộc, Bảy Rỗ ở thế bị bao vây, quyết định dùng khối thuốc nổ 20 kg phá hủy phần chính của đài rồi hy sinh. Đội 4 làm chủ đài phát thanh trong 4 giờ 31 phút, tiêu hao một đại đội lính thủy quân lục chiến, một trung đội bảo an, bắn cháy một xe bọc thép và một xe GMC. 10 cán bộ, chiến sĩ hy sinh. (Trích Lịch sử Nam Bộ kháng chiến,

tập II, NXB Chính trị Quốc gia, 2010)