Kỹ thuật hình sự phá án - Bài 2: Những con chữ biết nói

Tháng 6-2009, bà E. ở phường 9, quận 6 (TP.HCM) đến trình báo với Công an quận 6 về việc đêm 27-6-2009 có một số điện thoại di động liên tiếp nhắn tin tống tiền bà với nội dung đòi bà đưa 700 triệu đồng, nếu không sẽ giết cả gia đình bà. Kẻ tống tiền hẹn bà 10 ngày lấy tiền nhưng không hẹn giờ, địa chỉ cụ thể. Cùng ngày, tại ấp 6, xã Tân Nhật, Bình Chánh, bà E. cũng nhận được một thư viết tay của người lạ với nội dung tống tiền giống như nội dung trong tin nhắn điện thoại di động.

Em nhận tội thay anh

Cơ quan cảnh sát điều tra đã khoanh vùng sóng khi đối tượng gọi điện thoại đến, phát hiện thấy ba ngày liên tiếp tín hiệu sóng phát ra từ một ngôi chùa ở Hóc Môn. Ngay sau đó, ba nghi can tống tiền đã bị bắt, gồm Trần Văn Tâm và hai anh em ruột Ngô Tấn Tài, Ngô Tấn Đạt. Cả ba cùng tạm trú ở ấp 6, xã Đông Thạnh, Hóc Môn.

Bà E. cung cấp cho cơ quan điều tra lá thư tống tiền. Lá thư đó được mang qua Đội Giám định tài liệu - Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an TP.HCM). Đại úy Lê Quốc Dũng là người trực tiếp phân tích chữ viết của ba nghi can so với lá thư tống tiền, từ đó xác minh ra người trực tiếp viết lá thư này nhằm cụ thể hóa vai trò phạm tội của từng người.

Đại úy Dũng kể: “Khi bắt ba đối tượng trên, cả ba đều không nhận là mình đã viết bức thư tống tiền. Nhưng sau đó Ngô Tấn Đạt nhận mình là người viết thư. Chúng tôi yêu cầu cả ba viết ba lá thư với nội dung như nhau thì nhận thấy chữ viết của Ngô Tấn Đạt và Ngô Tấn Tài khá giống nhau, dù chữ viết của Tài có đường nét không được tự nhiên. Chúng tôi đoán có thể do Tài cố tình viết không đúng với kiểu chữ bình thường của anh ta. Tại sao tên Tài làm như vậy trong khi Tấn Đạt đã nhận mình là người viết? Qua phân tích, giả thiết Trần Văn Tâm là người viết được loại bỏ. Tôi yêu cầu Tài và Đạt viết nhiều lần cùng một nội dung như trong thư. Điều kỳ lạ, cả hai anh em có mẫu chữ viết gần như giống nhau hoàn toàn. Ít có trường hợp nào mà chữ viết của hai anh em lại giống nhau đến thế…”.

Cán bộ giám định Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM đang nghiên cứu, phân tích tài liệu. Ảnh: PHẠM THỦY

Không thể qua mắt kỹ thuật hình sự

Phải mất khá nhiều ngày, xem xét tỉ mỉ từng chữ viết, đường nét của hai anh em, Đại úy Dũng cùng cộng sự mới chỉ ra được sự khác biệt trong chữ viết của hai anh em.

Anh kể: “Tuy chữ viết của hai người rất giống nhau nhưng sau khi xem xét, phân tích chúng tôi đã tìm ra được những điểm khác biệt như: Với chữ “th”, Ngô Tấn Tài viết hai chữ liền nét với nhau, còn Ngô Tấn Đạt viết hai chữ này tách rời nhau. Chữ “ch” Tài cũng viết hai chữ liên kết nhau và Đạt thì ngược lại. Hay như chữ “đ”, Tài viết móc lên, móc xuống rất phức tạp trong khi Đạt lại viết đơn giản và rời rạc…”.

Đó là những đặc trưng khác biệt trong chữ viết của hai người sau quá trình giám định. Cuối cùng, bộ phận giám định kết luận chữ viết trong bức thư tống tiền chính là của Nguyễn Tấn Tài. Kết quả này hoàn toàn ngược lại so với việc Đạt nhận mình là tác giả lá thư.

“Sau này, Tài khai nhận vì hai anh em có thỏa thuận với nhau để Đạt nhận mình là người viết thư tống tiền. Vì vậy, khi cơ quan điều tra yêu cầu Tài viết lại nội dung bức thư trên, Tài đã cố tình viết không đúng với chữ viết của mình nhằm qua mặt, đánh lừa cơ quan điều tra. Tuy nhiên, hành vi của Tài không thể qua mặt được bộ phận giám định. Tài đã phải thừa nhận hành vi của mình. Tổng hợp kết quả điều tra, kết luận giám định, Tòa quận 6 đã tuyên phạt kẻ đầu vụ Nguyễn Tấn Tài năm năm tù giam, hai người còn lại thì lãnh mức án thấp hơn do tính chất, vai trò phạm tội ít hơn” - Đại úy Lê Quốc Dũng kể.

Thượng tá Lê Trung Thành, Đội trưởng Đội Giám định kỹ thuật hình sự và tài liệu - Phòng Kỹ thuật hình sự, cho biết dù đối tượng có cố tình thay đổi trục chữ bằng cách viết nghiêng trái, nghiêng phải, hay cố tình viết các đường nét không tự nhiên… cũng không thể qua mắt được anh em kỹ thuật. “Bằng kỹ thuật phân tích chữ viết dựa trên những đặc điểm cơ bản đặc trưng trong chữ viết của từng đối tượng, chúng tôi hoàn toàn có thể giám định được chữ viết trong mẫu thu được có phải là của đối tượng hay không” - Thượng tá Thành nói.

Lật tẩy lòng tham từ giám định chữ ký

Theo hồ sơ vụ án, cuối năm 2007, ông Huynh Hary Hung, Việt kiều Mỹ, về Việt Nam mua nhà đất. Ông Huynh Hary Hung đã nhờ hai vợ chồng người bạn thân là ông Huỳnh Quang Trung và bà Lê Thị Vựng đứng tên giùm căn nhà và đất tại số 10A Cửu Long, phường 2, quận Tân Bình. Giữa ông Huynh Hary Hung và vợ chồng ông Trung có làm bản hợp đồng chuyển nhượng (đứng tên giùm) tại một văn phòng luật sư dưới sự chứng kiến của một luật sư.

Mọi chuyện sẽ không có gì xảy ra cho đến khi ông Trung mất. Những người trong gia đình bà Lê Thị Vựng đã phủ nhận việc ký hợp đồng chuyển nhượng nhà giữa ông Hary Hung và ông Trung (chồng bà Vựng). Bà Lê Thị Vựng ra Phòng Công chứng số 2 để khai nhận di sản với nội dung chồng chết, căn nhà và đất sử dụng sẽ chuyển lại cho vợ và con thừa hưởng.

Biết chuyện ông Hary Hung đã kiện ra TAND quận Tân Bình để yêu cầu bà Vựng phải trả lại nhà, đất cho ông. Ông Hary Hung ủy quyền cho ông Minh Hùng giám định bản cam kết đứng tên giùm giữa ông và vợ chồng ông Huỳnh Quang Trung. Cơ quan giám định tiếp nhận, cử người đi thu thập các mẫu giấy tờ, chữ ký của hai bên ở các phòng công chứng để phục vụ cho công tác giám định.

Thiếu tá Nguyễn Thanh Xuân, giám định viên, người trực tiếp làm vụ này, tâm sự: “Quá trình giám định chữ ký rất khó khăn, phức tạp bởi ông Trung đã qua đời, chúng tôi yêu cầu bà Vựng cung cấp thêm các mẫu chữ ký nhưng bà không hợp tác và trả lời rằng chồng đã chết nên không có mẫu chữ ký…”.

Nhiều ngày liên tiếp sau đó, cơ quan giám định gửi công văn cho Tòa Tân Bình, liên hệ với các phòng Công chứng Tân Bình và Phòng Công chứng số 2 để lấy mẫu so sánh. “Những hợp đồng ký kết giữa hai bên được công chứng cách thời điểm giám định hai năm. Hằng ngày mỗi phòng công chứng phải công chứng biết bao nhiêu hồ sơ. Việc tìm được mẫu chữ ký so sánh để giám định rất vất vả. Qua nhiều ngày ròng rã, cuối cùng chúng tôi cùng tìm được khá nhiều mẫu chữ ký của ông Trung trong các tài liệu liên quan để so sánh, phân tích với chữ ký của ông trong bản cam kết. Qua kết quả phân tích chữ viết, chúng tôi kết luận: Chữ ký của ông Trung tại các mẫu so sánh và chữ ký của ông Trung trong bản cam kết đứng tên giùm nhà đất của ông Huynh Hary Hung là một” - Thiếu tá Xuân kể.

Tưởng rằng với kết luận giám định đó, mọi chuyện đã rõ ràng. Nhưng bà Vựng không chấp nhận kết quả này mà yêu cầu phải có kết quả của cấp giám định cao hơn. May sao kết quả giám định sau đó của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an cũng y chang kết quả của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, bà Vựng đã phải thừa nhận hành vi gian dối của mình.

Những năm gần đây, tội phạm về lĩnh vực làm giả giấy tờ, bằng cấp, chữ ký, con dấu, bảng số… ngày càng tăng, với công nghệ tinh vi, hiện đại. Không ít người từng rơi vào cảnh tiền mất, tật mang do bị lừa đảo. Đại tá Nguyễn Hồng Quang, Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM, cho biết từ đầu năm đến nay Đội Giám định kỹ thuật hình sự và tài liệu của phòng đã tiếp nhận giám định gần 900 vụ trưng cầu giám định của các cơ quan tố tụng. Đó là các trưng cầu giám định về giấy tờ nhà đất, giấy CMND, văn bằng, chứng chỉ, bản chà số khung, số máy, bằng lái xe… Qua đó, phát hiện hơn 500 loại giấy tờ là giả. Đại tá Nguyễn Hồng Quang nói các phương tiện thông tin đại chúng cần phải cảnh báo cho người dân về nạn làm giả tài liệu đang có xu hướng gia tăng ngoài xã hội. Trước khi giao dịch mua bán, sang nhượng…, người dân cần phải quan sát kỹ tài liệu, giấy tờ để phát hiện những dấu hiệu bất thường. Với những hợp đồng mua bán, chuyển nhượng có giá trị lớn, người dân nên đến các cơ quan có thẩm quyền để xác minh trước khi thực hiện giao dịch.

PHẠM THỦY