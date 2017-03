Ký ức xuân quê

Bâng khuâng nghe tiếng vọng xa

Bồi hồi xao xuyến như là xuân sang

Trái tim nhảy nhót rộn ràng

Gõ vào ký ức lòng càng đê mê

Nước non nếp sống hồn quê

In trong hình bóng đề huề đón xuân

Rồng bay, phượng múa, lân vờn

Mai vàng, đào thắm, non ấp ủ chồi

Giao thừa chộn rộn bồi hồi

Hồn xuân, tiên cảnh, đất trời nở hoa

Tiếng vang - âm hưởng lộc quà

Hương thơm - dâng Tổ, ngọc ngà - chúc nhau

Nghĩa tình làng xóm nặng sâu

Lá lành đùm bọc lá rách lá nhàu

Khó khăn sầu sẻ với nhau

Ngọt bùi sơn sớt ấy màu quê hương

Ngày xuân lấp lánh rồng vàng

Hồn xưa hào khí rộn ràng trống chiêng

Rèn binh, luyện võ thường niên

Núi sông bờ cõi thiêng liêng vững bền

Bồi hồi rước kiệu tri ân

Lễ chùa tạ lễ, viếng đền tạ ơn

Ngọt bùi trái chín hoa thơm

Lòng thành dâng cỗ tôn nghiêm câu thề!

Đặng Sỹ Thìn/VNE