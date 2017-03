Làng xuất ngoại quạnh hiu sau Tết

Sáng sớm, bà Trần Thị Bưởi ở thôn Bình An, xã Lộc Bổn (Phú Lộc) dắt hai đứa cháu nhỏ tiễn con gái là Trần Thị Hương ra chỗ chiếc xe khách mang biển số Lào đậu đầu làng. Trông bà Bưởi buồn rười rượi, hai đứa cháu mặt cũng thẫn thờ. Khi chiếc xe chuyển bánh, ba bà cháu ôm nhau, nước mắt chan hoà.

Chị Hương đã có thâm niên gần 7 năm theo chồng đến làm thuê ở tỉnh Savanakhet của Lào. Vợ chồng chị sang nước bạn để lại cho bà Bưởi hai đứa con còn rất nhỏ. Đứa đang học lớp 2, đứa còn lại học mẫu giáo.

“Nó về Tết được vài ngày lại đi biền biệt nên nhà cửa chỉ còn bóng người già và trẻ nhỏ. 7 năm rồi tui phải chăm lo mọi thứ cho con cái của nó, trong khi mình già yếu thì không có ai chăm sóc”, bà Bưởi rầu rĩ cho biết.

Người ở độ tuổi lao động ồ ạt đi Lào khiến làng quê của xã Lộc Bổn chủ yếu còn lại người già và trẻ em. Ảnh: Trần An.

Còn ông Trần Văn Nho (80 tuổi) sống gần đó nói trong tiếng thở dài sau khi tiễn hai người con qua Lào làm thuê: “Gặp mặt chúng được ba ngày Tết, chưa kịp mừng thì đã phải tiễn chúng đi xa. Vợ chồng tui buồn lắm. Lại phải chờ đến Tết năm sau mới gặp được con”.

Ông lão cho biết, con trai và con dâu đi như thế đã nhiều năm nay khiến tuổi già của vợ chồng ông Nho là những tháng ngày cực nhọc. 3 đứa cháu nhỏ do một tay vợ chồng ông chăm sóc nên cuộc sống càng chồng chất khó khăn. “Chỉ còn hai ông bà già và 3 đứa con nít nên nhà tui buồn lắm. Những lúc ốm đau, chúng cũng gửi tiền về nhưng không có người chăm sóc cho mình”, ông Nho tâm sự.

Không chỉ gia đình bà Bưởi và ông Nho, mà có đến 90% hộ dân ở thôn Bình An có người đi làm ăn ở Lào, nên những ngày sau Tết cả làng đẫm nước mắt chia ly. Còn theo UBND xã Lộc Bổn, hiện toàn xã có hơn 3.000 người dân sang các tỉnh Salavan, Savanakhet làm thuê. Các thôn có người đi Lào nhiều nhất là Hòa Vang, Thuận Hóa, Bình An, Hòa Mỹ… Xã Lộc Sơn cạnh bên cũng có khoảng 2.000 người dân đi làm thuê ở bên đó.

Phong trào đi Lào đã làm đổi thay nhanh chóng đời sống của người dân ở đây. Lượng kiều hối đáng kể được đưa về quê hàng năm đã giúp người dân địa phương xây hàng loạt ngôi nhà lầu khang trang với tiện nghi đủ đầy. Đường làng ngõ xóm được trải nhựa phẳng lì. Chuyện người dân các xã này xài những xe máy đời mới đã phổ biến, riêng xe hơi thì làng đã có hàng chục chiếc loại đắt tiền.

Tuy nhiên, cùng với sự phát triển là sự cô quạnh của làng quê, bởi chỉ còn lại người già và trẻ nhỏ. Nhiều ruộng vườn trong làng vì thế phải bỏ hoang, hoặc trồng trọt nhưng không đưa lại thu nhập vì thiếu sức lao động.

Thôn Bình An, xã Lộc Bổn, nơi có đông đảo người dân đi Lào làm thuê. Ảnh: Trần An.

Đời sống người dân phất lên cũng là lúc các làng quê nơi đây không còn bình yên. Nhiều loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy xuất hiện ngày càng nhiều khiến người dân sống bất an. Khá nhiều thanh niên khi về quê thường mang theo ma túy để bán, hoặc sa vào rượu chè cờ bạc, đâm chém nhau khiến an ninh trật tự địa phương ngày càng phức tạp. Trong khi đó, lực lượng công an rất khó “sờ gáy” những kẻ này vì sau khi gây án họ lập tức trốn sang Lào.

Đặc biệt, nhiều người dân sau khi từ Lào về nhà đã mang theo những căn bệnh xã hội làm lây lan tại địa phương, nhất là HIV/ AIDS. Bà Đoàn Thị Lan - Chủ tịch Hội phụ nữ xã Lộc Bổn cho biết, theo thống kê chưa đầy đủ thì hiện toàn xã đã có hơn 20 trường hợp nhiễm HIV do đi Lào hoặc có người thân qua lại bên ấy. 11 người trong số này đã tử vong.

Trường hợp nhiễm HIV trẻ tuổi nhất ở xã Lộc Bổn được xác định là một thiếu nữ 17 tuổi ở thôn Thuận Hóa. Theo một cán bộ địa phương, cô bị lây HIV sau khi bị hãm hiếp trong thời gian làm thuê ở Lào. Từ khi về nước để trị bệnh, thiếu nữ này thường xuyên được câu lạc bộ những người nhiễm HIV của tỉnh tặng quà, động viên.

Tương tự tại xã Lộc Sơn cũng có gần 10 người nhiễm HIV liên quan đến việc đi Lào làm thuê.

Theo Trần An (VNE)