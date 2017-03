Lật tẩy tội ác - Bài 1: 30 năm soi tìm dấu vết tội phạm

Tháng 10-2005, Trần Văn Thuận là một trong bốn cán bộ CAND Việt Nam được tham gia khóa học Điều tra hiện trường tại Trung tâm Thực thi pháp luật Quốc tế (International Law Enforcement Acadenmy) do Cục Cảnh sát Liên bang Hoa Kỳ (FBI) tổ chức tại Bangkok (Thái Lan). Khóa học có học viên đến từ 12 quốc gia, được trang bị kiến thức khoa học về công tác điều tra hiện trường với những ứng dụng về sinh vật học, hóa học, tin học… trên cơ sở kinh nghiệm điều tra hiện trường từ FBI. Trước và sau khi tham gia khóa học này, Trần Văn Thuận luôn chứng tỏ mình là người có tinh thần trách nhiệm cao, tận tâm điều tra, tìm chứng cứ để giúp đồng đội phá rất nhiều vụ án tưởng chừng đã bế tắc.

Tìm những vật chứng li ti

Trần Văn Thuận đang là trung tá, đội trưởng Đội Khám nghiệm và Pháp y thuộc Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Ninh Thuận. Với 30 năm làm nghề khám nghiệm, trong đó 18 năm làm đội trưởng, ông cho biết nguyên tắc khám nghiệm là phải khách quan, toàn diện, thận trọng, tỉ mỉ, chính xác mới mang lại hiệu quả cho công tác điều tra, phá án. Hễ nhận được tin báo phối hợp, anh em đội khám nghiệm nhiều khi phải băng rừng, lội suối đầy gian nan, vất vả để đến hiện trường mà vết tích có khi chỉ là một bộ xương khô. Tại hiện trường, dù vụ án đơn giản hay phức tạp đến mức gần như bế tắc thì người ta đều có thể nhìn thấy hình ảnh cần mẫn của các cán bộ, chiến sĩ kỹ thuật hình sự. Họ đo vẽ tỉ mỉ, lầm lũi từng bước đi nhẹ nhàng nhưng nặng chất điều tra để tìm vật chứng cho vụ án. Những vật chứng có khi nhỏ như giọt máu, nhẹ như cọng tóc, sợi lông nhưng khi đã tìm được nó là cả một niềm vui đối với họ. Đội trưởng Thuận bộc bạch: “Vật chứng thu thập nhiều chừng nào thì niềm vui ấy nhân lên nhiều chừng ấy. Chúng giúp cho công tác điều tra xác định tính chất vụ án nhanh chóng hơn”.

Trung tá Trần Văn Thuận, Đội trưởng khám nghiệm thuộc phòng Kỹ thuật Hình sự - Công an tỉnh Ninh Thuận: “Công tác khám nghiệm luôn thầm lặng, gian truân…”. Ảnh: M.TRÂN

Đội trưởng Thuận kể, nhận được tin từ đơn vị cảnh sát hình sự ngay sau khi xảy ra án là cán bộ, chiến sĩ đội khám nghiệm hiện trường tức tốc ôm vali “đồ nghề” lên đường ngay. Lúc này, anh em luôn mong hiện trường vụ việc không bị xáo trộn và tất nhiên, không muốn “đụng” phải một hiện trường giả hoặc tử thi đang phân hủy.

Làm việc với tử thi đang phân hủy là công việc đầy gian truân, môi trường độc hại. Nhưng những vụ việc như vậy vẫn thường xảy ra và nhiệm vụ của các chiến sĩ đội khám nghiệm là phải tìm nguyên nhân cái chết đó. Vụ án có xác chết bị phân hủy đáng nhớ nhất đối với Trung tá Thuận là vụ án cách nay đã 20 năm. Ông Chamaléa Rúng ở thôn Đồng Dày, xã Phước Trung (huyện Ninh Sơn cũ, nay là huyện Bác Ái) bị mất tích. Ông Rúng làm nghề thầy cúng, thường đi nhiều ngày mới về nên ít người quan tâm đến sự vắng mặt của ông. Hôm đó, con trai ông Rúng bất ngờ thấy con chó đánh hơi, cào đất, trong hố đất lòi ra hai bàn chân đang giai đoạn phân hủy. Tử thi đã phân hủy nên không ai nhận dạng là ông Rúng được. Nhưng con ông Rúng xác nhận quần mà tử thi đang mặc chính là chiếc quần bốn tháng trước đã cho cha mặc.

Vụ việc được báo cho công an địa phương. Đội trưởng Thuận cùng hội đồng khám nghiệm gồm các đơn vị nghiệp vụ liên quan đến khám nghiệm tử thi nói trên. Đội trưởng Thuận phải thận trọng đào bới từng lớp đất cho đến khi bộc lộ hoàn toàn tử thi. Mùi tử khí từ tử thi đang giai đoạn phân hủy bao trùm, nồng nặc giữa thời tiết trưa nắng. Vết nứt ở hộp sọ ông Rúng được xác định là nguyên nhân gây chấn thương não dẫn đến tử vong. Nguyên nhân chết đã rõ nhưng thủ phạm là ai vẫn là câu hỏi lớn của anh em đội khám nghiệm.

Mở rộng khám nghiệm hiện trường nơi chòi rẫy của ông Rúng, đội khám nghiệm gần như bế tắc vì hiện trường đã bị xáo trộn, không còn sót một dấu vết nào. Trong lúc chui xuống gầm giường bằng tre, Trung tá Thuận rọi đèn pin xem xét thì bất ngờ phát hiện một vết nhỏ, màu đỏ nghi là vết máu, nằm giữa hai thanh tre chẻ nửa, nẹp khít nhau. Thu thập mẫu nghi vấn này cùng giám định mẫu trên thi thể nạn nhân thì trùng hợp nhóm máu của ông Rúng. Đơn vị nghiệp vụ xác định nạn nhân bị đánh trên giường tre chết rồi mang xác chôn phi tang. Sau đó, các đối tượng gây án gần bốn tháng núp trong bóng tối đã được đưa ra ánh sáng pháp luật.

Giúp tử thi biết nói

Năm 2003, Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Ninh Thuận đã giải mã cái chết oan cho một nạn nhân tên là Châu Hộ (ngụ thôn Bĩnh Nghĩa, Bắc Phong, Ninh Phước). Theo thông tin vụ án, Phạm Văn Lượm (ngụ thôn Đá Trắng, Phước Thái, Ninh Phước) thuê anh Châu Hộ chạy xe máy chở mình đến khu vực núi Bầu Chó (thuộc thôn Thái An, Vĩnh Hải, Ninh Hải). Khi đi, Lượm nói Hộ đem theo giấy tờ xe vì đoạn này thường có CSGT chặn kiểm tra. Khi đến chân núi Bầu Chó, Lượm nói lên lưng chừng núi phụ khiêng con cừu chở về. Tin lời, Hộ đi lên núi thì Lượm dùng đá đập vào gáy Hộ khiến Hộ tử vong. Sau đó, Lượm kéo Hộ đến một gốc cây dùng dây cước treo cổ nạn nhân, dựng hiện trường giả là Hộ treo cổ chết. Năm ngày sau, người dân đi núi phát hiện thi thể Hộ, báo công an. Đội khám nghiệm có mặt tại hiện trường để khám nghiệm và xác định đây là án mạng chứ không phải treo cổ tự tử vì Hộ chết do vật cứng đập vào đầu. Từ đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ cảnh sát, Lượm bị bắt sau khi bán xe máy của Hộ vào sòng bạc và lãnh án tử hình về hai tội giết người, cướp tài sản.

Đội trưởng Thuận bộc bạch: “Nhiệm vụ của chúng tôi là giải mã những cái chết oan ức cho nạn nhân, giúp thi thể nạn nhân “biết nói, biết khai” ra hung thủ sát hại mình. Chúng tôi quyết tâm không để đối tượng gây án xong rồi dựng hiện trường giả để qua mặt cơ quan điều tra, trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật”.

Tìm phần còn lại của vật chứng

Theo các cán bộ, chiến sĩ Đội Khám nghiệm và Pháp y, dù chế độ đãi ngộ chưa tương xứng nhưng tập thể đội luôn hoàn thành nhiệm vụ trên giao. Đại tá Phạm Huyền Ngọc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận, cho biết Phòng Kỹ thuật hình sự công an tỉnh luôn có tinh thần trách nhiệm, nghiệp vụ cao trong công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, truy tìm dấu vết, vật chứng góp phần giúp cơ quan điều tra hình sự phá án nhanh.

Rạng sáng 3-6-2004, một vụ tai nạn giao thông làm chết hai người, bị thương nặng hai người đã xảy ra trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Lợi Hải (huyện Ninh Hải cũ, nay là huyện Thuận Bắc). Xe gây tai nạn đã bỏ chạy, chỉ sót lại những mảnh nhựa vỡ từ đèn chiếu sáng, ba mảnh cao su của bánh xe ô tô trên hiện trường. Qua công tác khám nghiệm hiện trường, đội khám nghiệm xác định cả hai xe ô tô và xe máy đều chạy cùng chiều theo hướng nam-bắc. Trên cơ sở dấu vết, vật chứng để lại hiện trường và kết hợp với các nguồn tin nắm được, cảnh sát tiến hành truy bắt xe gây tai nạn theo hướng bỏ chạy.

Đội trưởng Thuận nhận định vụ tai nạn xảy ra tại đoạn đường vắng, thiếu ánh sáng, không người qua lại, không có nhân chứng nên việc xác định khớp các dấu vết rất quan trọng. Trên đường truy xét, đội phát hiện xe container số 57K-3178 do Hứa Văn Sơn (ngụ Thanh Hóa) điều khiển đang vào một quán cơm ven đường ở huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) và tiến hành kiểm tra. Đội trưởng Thuận quan sát thấy ở đầu cabin bên phải có nhiều dấu vết trầy xước, lốp bánh trước bên phải bị mất ba mảnh cao su. Các dấu vết này mới hình thành và trùng khớp với các mảnh vỡ thu được tại hiện trường. Đó là chứng cứ dấu vết buộc các đối tượng đi trên xe thú nhận hành vi gây tai nạn rồi bỏ chạy. Tài xế chiếc xe trên đã phải cúi đầu nhận tội.

MINH TRÂN