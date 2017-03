Lật tẩy tội ác - Bài 2: Tìm đáp án từ những xác chết

Ngay từ thời sinh viên, Nguyễn Gió đã thích tìm tòi, học hỏi nghiên cứu những đề tài phức tạp với mong muốn sau này chẩn đoán chính xác từng căn bệnh, điều trị giúp đỡ bệnh nhân. Tốt nghiệp ĐH Y khoa Huế với thành tích xuất sắc, biết cơ quan pháp y của tỉnh Đồng Nai đang cần những bác sĩ trẻ và giỏi để phục vụ cho ngành, anh xin vào làm việc.

Bảy năm giám định hàng ngàn vụ

Bảy năm phục vụ trong ngành pháp y, BS Gió đã đạt được rất nhiều thành tích: Mổ trên 1.000 tử thi để tìm ra nguyên nhân dẫn đến cái chết, giám định hàng ngàn ca thương tật để giúp công an điều tra hoàn tất hồ sơ và xử lý đúng người, đúng tội. Những ca xâm hại tình dục mà hung thủ không nhận tội hoặc đưa ra cớ này cớ kia đều được BS Gió giám định, xác định chính xác. Anh luôn tâm huyết một điều: “Làm pháp y là phải công bằng, chuẩn xác, trung thực vì chỉ cần sai lệch 1% kết quả thương tật là mọi việc sẽ đi rất xa. Có rất nhiều ca giám định thương tật mà nạn nhân cũng như người nhà của họ đều muốn tăng tội cho đối tượng sai phạm bằng cách khai thêm những vết thương khác đã có sẵn từ trước. Bởi vậy mình phải xác định độ tuổi của vết thương và nói chính xác nguyên nhân gây nên vết thương để đảm bảo công bằng, tránh gây thắc mắc, khiếu nại trong quá trình tố tụng”.

Một tử thi bị vùi dưới đống rác được đào lên để giám định tại huyện Xuân Lộc, Đồng Nai.

Ở những nước tiên tiến, công việc của pháp y cực kỳ quan trọng đối với ngành tư pháp. Khi giám định tử thi, những bác sĩ pháp y được trang bị rất đầy đủ từ bàn mổ đến các thiết bị cần thiết, đồ bảo hộ cũng rất tối tân, hiện đại. Nhưng ở nước ta, khi khám nghiệm xác chết, cán bộ pháp y phải đến tận hiện trường, mang vác theo tất cả dụng cụ cần thiết, từ dao kéo đến cả máy phát điện. Có xác chết đã bị phân hủy lâu ngày khiến những người thân nhất của họ còn không dám đến gần. Tuy vậy, BS Gió vẫn miệt mài với công việc giám định. “Công việc của tôi không thể khiến cho người chết sống lại nhưng tôi có thể giúp gia đình người thân của họ hiểu được nguyên nhân dẫn đến cái chết. Mỗi khi mổ tử thi tôi đều cố gắng tìm cho ra đáp án chính xác và khoa học nhất. Tôi đặc biệt thích nghiên cứu những trường hợp tai biến chết người trong y học. Trong trường hợp này, các bác sĩ pháp y có trình độ chuyên môn cao sẽ dựa vào hiện tượng lâm sàng, chẩn đoán và cách điều trị hữu hiệu đối với bệnh tật để xác định thầy thuốc điều trị có phạm sai sót gì dẫn đến chết người hay không. Đây cũng là điều mà giới chuyên môn thường hay né tránh…” - BS Gió tâm sự.

Giải mã hàng loạt vụ trọng án

Ngày 2-2-2009, một vụ án chấn động dư luận xảy ra tại suối Cầu Quan (xã Phước Tân, huyện Long Thành, Đồng Nai). Nạn nhân là một phụ nữ đi lấy củi trong rừng tràm bị giết chết, mổ bụng rồi dìm xuống đáy suối. Mặc dù xác đã bị dìm dưới suối hai ngày, đang phân hủy nhưng BS Gió cùng với êkíp của mình đã giám định tử thi một cách chuẩn xác: Nạn nhân bị giết hiếp, hung thủ mổ bụng lấy phủ tạng để xác không nổi lên mặt nước. Từ những kết quả nhận định của BS Gió, cơ quan điều tra Công an tỉnh Đồng Nai nhanh chóng bắt được hung thủ là Trần Anh Phúc (ngụ quận Cái Răng, TP Cần Thơ) chỉ sau đó vài giờ.

BS Nguyễn Gió đang làm việc trong phòng xét nghiệm của Trung tâm Pháp y tỉnh Đồng Nai. Ảnh: HIẾU-VÂN

Cuối năm 2009, một vụ xâm hại bé gái hai tuổi đã xảy ra tại TP Biên Hòa. Ban đầu thủ phạm không thừa nhận, gã bất nhân khăng khăng cho rằng trong lúc bế bé đã vô tình để ngón tay làm tổn thương âm đạo khiến Công an TP Biên Hòa cũng như VKSND TP Biên Hòa phân vân trong việc đưa ra kết luận hành vi vi phạm của đối tượng. Tuy nhiên, với những kinh nghiệm trong quá trình làm việc, BS Gió khẳng định đối tượng trên đã cố ý xâm hại bé gái. Từ sự quả quyết của BS Gió, cơ quan điều tra đã cho đối tượng thực hiện lại hành vi bồng bé gái thì hắn không làm được và phải thừa nhận hành vi tội lỗi của mình.

Đêm 13-9-2011, cán bộ quản lý phòng tạm giam của trại giam B5 Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện tại buồng giam A1-28 có can phạm kêu cấp cứu. Khi vào buồng giam, cán bộ thấy bị can Lê Công Trợ đang chúi đầu vô thùng chứa nước liền đưa ra ngoài thì phát hiện người này đã chết. Hiện trường cho thấy nạn nhân bị chết trong tư thế đầu ngập trong thùng nước và các phạm nhân cùng phòng giam khai nạn nhân tự tử. Kết quả khám nghiệm tử thi và xét nghiệm vi thể cho thấy nạn nhân chết do ngạt nhưng trong dạ dày và phổi không tìm thấy dấu vết của nước. Vì vậy, BS Gió loại trừ nguyên nhân chết do ngạt nước mà tập trung vào các dấu hiệu chết ngạt cơ học do tắc nghẽn ở cổ. Qua nhận định này, Công an tỉnh Đồng Nai đã khai thác đấu tranh với các phạm nhân cùng phòng. Sau đó các phạm nhân này khai Lê Công Trợ đã nhờ họ “giúp” mình chết và hứa “sau khi chết sẽ phù hộ cho hưởng án treo”. Các phạm nhân đã dùng áo quấn quanh cổ sau đó cầm hai đầu để siết, một phạm nhân khác ngồi trên lưng để giúp sức. Sau khi thấy Trợ nằm yên không nhúc nhích, họ kéo nạn nhân đẩy vào thùng chứa nước nhằm tạo hiện trường tự tử.

Gần đây nhất, tối 24-12-2012, nạn nhân Bùi Thanh Liêm (26 tuổi, quê Bến Tre) bị sát hại, xác nạn nhân bị cắt thành nhiều mảnh bỏ vào hai bao tải vứt ở một đoạn đường vắng. Vụ án gây chấn động, xôn xao dư luận tại Đồng Nai. Bằng những kiến thức của mình, BS Gió nhận định: “Nạn nhân bị sát hại bởi hai loại hung khí khác nhau, có thể do hai hung thủ. Có những vết thương bầm tím và rách da hình thành trước khi nạn nhân chết. Sau khi giết chết nạn nhân, hung thủ đã cắt nạn nhân thành những phần khác nhau, vết cắt rất sắc gọn và dứt khoát chứng tỏ hung thủ rất bình tĩnh sau khi gây án…”. Qua nhận định đó, khoảng 24 giờ sau, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt được hai hung thủ Ngô Văn Tâm (19 tuổi, quê Trà Vinh) và Trần Từ Điển (23 tuổi, quê Bạc Liêu). Cả hai đã nhận tội trước những chứng cứ khoa học không thể chối cãi.

Tháng 10-2008, BS Nguyễn Gió được bổ nhiệm quyền trưởng phòng Giám định tổng hợp của Trung tâm Pháp y tỉnh Đồng Nai. Mặc dù rất bận rộn trong các chuyên án nhưng anh vẫn không ngừng học tập và nghiên cứu, cho ra những sáng kiến mới trong công tác giám định, những đề tài khoa học mang tính ứng dụng cao phục vụ cho ngành pháp y. Năm 2009, anh được tôn vinh “Cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2005-2009” của ngành y tế Đồng Nai. Năm 2012, anh hoàn thành chương trình chuyên khoa cấp 1 về giải phẫu bệnh học. Nói về BS Nguyễn Gió, ông Lê Ngọc Hùng, Giám đốc Trung tâm Pháp y tỉnh Đồng Nai, tự hào: “Nguyễn Gió là một bác sĩ trẻ có trình độ chuyên môn cao, nay là trưởng phòng Giám định của Trung tâm Pháp y. Tôi cũng như tất cả cán bộ trong trung tâm đều bị thuyết phục bởi cách làm việc nghiêm túc và những kết luận chính xác của BS Gió. Tôi đã có 37 năm phục vu, cống hiến cho ngành pháp y và sắp về hưu nhưng vẫn rất thích thú dõi theo những kết quả của BS Gió. Tôi tin chắc một bác sĩ trẻ, giỏi và đầy nhiệt huyết như BS Gió sẽ đưa ngành pháp y Đồng Nai ngày càng phát triển vững mạnh”.

THÁI HIẾU