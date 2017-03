Lệnh truy nã - Bài 1: Sống đời... chuột

LTS: Cảnh sát truy nã tội phạm vừa được tổ chức lại thành đơn vị nghiệp vụ chuyên biệt của ngành công an. Nhưng công tác truy nã thực tế đã được tiến hành từ nhiều thập niên qua.

Không chỉ đối diện với hiểm nguy, cần sự dũng cảm, mưu trí và bản lĩnh. Có nhiều cuộc truy nã không hề có tiếng súng, chỉ có nụ cười và những giọt nước mắt, chỉ có lời hàm ơn của người bị truy nã với những người săn đuổi mình.

Theo địa chỉ cung cấp từ Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Sóc Trăng, chúng tôi tìm về một vùng quê hẻo lánh ở Cà Mau gặp ông Tư Tý. Cuộc gặp bất ngờ nhưng ông sẵn sàng trải lòng, muốn được góp cho xã hội một câu chuyện về sự sai lầm khi trốn chạy pháp luật, chỉ đề nghị đừng nêu rõ họ tên, địa chỉ của mình.

Chui vào bóng đêm

Quê Tư Tý ở Long Phú, Sóc Trăng, một vùng quê nổi tiếng với nghề trồng lúa. Ông lớn lên, cưới vợ và cũng bắt chước người ta làm giàu bằng nghề buôn bán lúa gạo.

Chí thú làm ăn, vợ chồng Tư Tý phất lên nhanh chóng. Từ một chiếc xuồng máy đuôi tôm chở gạo lúa, chỉ ba năm, đến đầu năm 1997, ông sắm ghe chục tấn, làm ăn lớn. Nhưng chỉ được vài chuyến buôn, ông đã gặp một sự cố hết bề chống đỡ. Ghe gạo đầy ắp của ông đụng phải cái cống đá ngầm bị thủng và chìm, tài sản mất sạch, nợ nần bủa vây. Khi đó, ông nợ công ty xay xát những 57 triệu đồng. Ông nhớ lại: “Chúng tôi gom hết những gì còn lại để bán chỉ được hơn 10 triệu đồng, đem trả cho công ty. Phương án tiếp theo là xin mượn bằng khoán đất của ông già cầm ngân hàng trả nợ. Nhưng lúc bấy giờ ngân hàng cho vay lĩnh vực nông nghiệp rất thấp, không đủ vào đâu, nên thôi. Cùng đường, vợ chồng tôi xuống ghe bỏ trốn. Tôi nhớ đêm đó trăng sáng lắm, hình như là rằm!”.

15 năm trốn chạy truy nã, gia đình Tư Tý chỉ có thể sống những nơi những cửa biển thế này. Ảnh: TRẦN VŨ

Nhưng Tư Tý đâu ngờ đó lại là một chuyến đi vào bóng đêm.

Vợ chồng Tư Tý cùng đứa con gái đầu lòng ba tuổi bắt đầu cuộc sống lênh đênh sông nước với nghề bán gạo, củi, than lẻ cho người dân ở các cửa biển, cửa sông khắp đồng bằng. Ông đã đi qua không biết bao nhiêu vùng đất. Đến đâu ông cũng cố gắng tạo mối khách hàng, quyết làm ăn kiếm tiền về trả nợ. Nhưng ông không thể ở bất kỳ đâu quá một năm, vì ông đoán được người ta đang truy lùng mình về chuyện giật nợ. Ông nhớ lại: “Cứ thấy mấy ông cán bộ ngó mình vẻ ngờ vực là tối đó chúng tôi nhổ sào, vọt đi xứ khác. Mỗi lần như vậy tổn thất biết bao nhiêu, bởi ở xứ người, mình đâu có thiếu nợ người ta được, chỉ có người ta mua chịu gạo, than của mình thôi. Đến vùng đất mới thì phải tạo lại mối, trần ai lai khổ!”.

Nhưng đớn đau nhất là khi gặp phải lấn cấn với người dân xứ lạ. Bởi ông không thể kiện thưa, khiếu nại, yêu cầu bất kỳ ai. “Biết đâu khi đến trụ sở cơ quan nhà nước nào đó thấy cái hình truy nã tổ bố của mình dán trên tường. Thôi, bỏ hết, chỉ cần không bị bắt là được!” - ông hồi tưởng.

Bà Châu - vợ ông Tư Tý nghe nhắc đến chuyện này, nước mắt hai hàng. Bà khóc không vì buồn mà vì mừng. Từ đây không phải nếm đắng cay của cuộc đời trốn chạy. Với bà, nó như chuyện một người trở về từ địa ngục. Bà góp vào câu chuyện: “Có một lần bị người ta đến lấy hết hai tấn than đước, vợ chồng chỉ biết đứng khóc!”.

Ông Tư Tý lúc này mắt đỏ hoe kể tiếp câu chuyện:

Khi đó, vào năm 2002, vợ chồng ông Tư Tý cũng đã kiếm được chút vốn liếng, liền tậu một ghe than đước hai tấn từ vùng cửa biển Tam Giang, huyện Ngọc Hiển, Cà Mau về TP Cà Mau bán kiếm lời. Về đến sông Năm Căn lúc nửa đêm thì bất ngờ có một chiếc vỏ lãi công suất lớn trờ tới. Ba người đàn ông mặc áo màu xanh tự xưng là cán bộ kiểm lâm lên ghe, nạt nộ rồi tịch thu tất cả, không lập biên bản hay làm một thủ tục gì. Ông Tư Tý nói: “Lúc họ cập vỏ vào ghe tôi, có một người tự nhiên giải thích rằng do ngủ quên nên ghe đi qua trạm không hay, nên mới rượt theo kiểm tra. Cái câu đó khiến tôi nghi họ giả dạng kiểm lâm để lấy than chúng tôi. Nhưng làm gì họ bây giờ, có dám gặp công an đâu mà báo! Khi đó, thiệt tủi nhục muốn tự vẫn. Cảm giác mình như một con chuột, không có lý do gì kháng cự lại với mèo!”.

Về vùng sáng

Giữa năm 2011, Tư Tý nhận được điện thoại từ cha mẹ già ở Long Phú, rằng công an đã tìm đến nhà hỏi thăm về mình.

Nghe tin ấy, chân ông run rẩy, mồ hôi vã ra ướt trán. Ông cố nắm chặt máy điện thoại, sợ rơi khỏi tay. Mẹ ông nói thêm rằng ông phải về gấp, vì công an có gửi riêng ông một bức thư, rất hệ trọng.

Ba ngày sau, Tư Tý về Long Phú lúc nửa đêm, rón rén gõ cửa nhà sau như những lần trước đó. Lần này mẹ ông không mở cửa sau, bảo ông phải vào nhà bằng cửa trước. Ông nhớ lại: “Mẹ tôi nạt tôi. Bà bảo phải vào từ nhà trước bà mới mở cửa cho vào. Nhưng cái giọng của mẹ tôi lúc ấy phấn chấn, vui vẻ hẳn. Tôi biết chuyện không đến nỗi tồi tệ”.

Tư Tý đã lật lá thư tay do Đại tá Nguyễn Văn Tám gửi đích danh ông, căng mắt đọc từng câu. Đó là lời kêu gọi đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng. Trong thư có số điện thoại của Đại tá Tám, kèm lời nhắn hãy gọi cho ông bất cứ lúc nào. Sau đó, mẹ con ông Tư Tý đã nói chuyện với nhau đến gần sáng, một chút ý tưởng quay về nẻo sáng của cuộc đời lóe lên trong ông.

Trở lại chiếc ghe đã quá già nua của mình, ông nằm với vợ bàn bạc suốt mấy ngày liền. Họ ôn lại đoạn đời 15 năm sống trong bóng tối, nói về chuyện phải đánh đổi cái gì để trở về với cuộc sống đời thường. Ông Tư Tý không sợ ở tù, chỉ lo vợ con vất vả. Bà Châu không dám nói thẳng nhưng ánh mắt nhìn chồng với ngụ ý hãy ra đầu thú. Bà kể: “Khi đó, trong đầu tôi luôn ám ảnh cảnh vợ chồng phải nhổ sào, dong ghe đi trong đêm tối. Rồi tại một cửa biển heo hút nào đó, chúng tôi sẽ tiếp tục cuộc sống thui thủi, đơn độc. Lại phải bắt đầu làm quen với mọi người, tìm mối bán gạo, than. Tại cửa biển này, người ta nợ chúng tôi cả chục triệu đồng tiền mua hàng. Đi là phải bỏ hết. Tôi muốn nói thẳng với ông Tư ra đầu thú đi, có ở tù vài năm tôi vẫn chịu được, miễn sao thoát khỏi cuộc sống thấp thỏm này. Nhưng tôi không dám nói, sợ chồng nghĩ sai về mình”.

Khó khăn lắm ông Tư Tý mới dám gọi điện thoại cho Đại tá Tám. Ông nghe được một giọng nói ấm áp phía bên kia đầu dây. Ông kể: “Anh Tám nói tôi phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, có thể chỉ là tù treo và nhiều nhất là vài tháng tù giam. Tôi bần thần, muốn xỉu. Chỉ có vậy thôi mà chúng tôi phải đánh đổi bằng 15 năm sống đời chuột. Tôi nói cho vợ tôi nghe, bà ấy cũng bị ép tim, ôm ngực thở dốc!”. Kể đến đoạn này, ông Tư Tý tỏ ra căng thẳng. Mặt ông nhũn ra, các thớ thịt ở hai mép miệng co giật, nước mắt trực trào. Ông ân hận cho sự nhút nhát của mình. Vì nó, vợ con ông tủi nhục mười mấy năm, cha mẹ ông thui thủi không người chăm sóc. Vì nó, mười mấy năm ông không dám ngẩng mặt nhìn người, thấy màu áo công an là mặt tái đi như tàu lá chuối. Cũng vì nó, một người cha như ông chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt vợ, con…

Chợt ông ngẩng lên, quệt nước mắt, nhìn thẳng vào mắt tôi, bảo: “Mọi việc đã qua rồi. Chỉ tiếc là tại sao ông trời không cho tôi được gặp anh Tám sớm hơn!”.

Đại tá Nguyễn Văn Tám kể về trường hợp đầu thú đầy xúc động của ông Tư Tý. Đại tá Nguyễn Văn Tám, Trưởng phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Sóc Trăng, cho biết ông Tư Tý đã quay về đầu thú vào đầu tháng 5-2011. Ông đã nộp đủ 47 triệu đồng khắc phục hậu quả. “Hôm ông Tư đến đầu thú, ông nghĩ mình sẽ bị bắt giữ luôn, ông chuẩn bị cả tư trang để vào trại giam. Nên khi nghe chúng tôi bảo ông có thể về chờ ngày tòa gọi lên xét xử, ông ấy đã khóc. Khóc ngon lành. Lúc ra về, ông Tư nắm tay tôi và hỏi rằng: “Từ bây giờ tôi có thể lôi mấy người nợ tiền gạo dai ra chính quyền hả anh Tám?”” - Đại tá Tám cười, xúc động kể.

