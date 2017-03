Lệnh truy nã - Bài 2: Không bắt đối tượng

Giữa tháng 4-2011, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Bạc Liêu lên kế hoạch tầm nã Nguyễn Trường Vi, sinh năm 1979, ấp 1, thị trấn Giá Rai, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. Đối tượng này mang tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, đã bỏ trốn khoảng một năm. Kế hoạch bắt đầu bằng công tác trinh sát truy tìm tung tích đối tượng.

Cuộc “trắc nghiệm” nhân văn

Sau một tuần ráo riết tìm kiếm, các trinh sát có báo cáo về cho thủ trưởng đơn vị tình hình đối tượng. Theo đó thì Nguyễn Trường Vi đã bỏ trốn khỏi địa phương, đến một vùng quê hẻo lánh thuộc xã Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu. Anh ta tá túc tại nhà bà già vợ, hằng ngày di chuyển khắp nơi trong nghề bỏ mối mặt hàng cà phê. Lịch trình đi và về của đối tượng không cố định, khi thì ngủ ở nhà trọ, lúc khác về nhà bà già vợ và luôn luôn về lúc nửa đêm. Phần ghi chú của báo cáo ghi thêm rằng anh ta có hoàn cảnh rất đặc biệt, vợ sắp sinh, mẹ già bị tâm thần, không người chăm sóc.

Đại tá Bùi Thanh Hòa, Trưởng phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Bạc Liêu, gọi các trinh sát đến hỏi thêm một số chi tiết về hoàn cảnh đặc biệt của đối tượng. Sau đó, ông triệu tập lãnh đạo phòng đến họp đột xuất. Ông tuyên bố: Tạm gác kế hoạch vây ráp bắt Vi, triển khai kế hoạch B.

Đại tá Hòa nhớ lại: “Lúc đó, chúng tôi hoàn toàn có thể bắt Vi, chỉ tốn vài đêm phục kích khu vực nhà mẹ vợ anh ta. Nhưng đối tượng này rất thương và có trách nhiệm với vợ và mẹ già, hiện anh ta là người gánh vác chính. Nếu bị bắt thì anh ta không nhận được sự khoan hồng nào, bị tăng án tù, mẹ già và vợ anh ta sẽ khổ. Chúng tôi quyết cho đối tượng một cơ hội”. Kế hoạch vận động đầu thú được triển khai, Trung tá Mai Thanh Trà nhận nhiệm vụ trực tiếp đi truyền thông điệp đầu thú và sự khoan hồng của pháp luật.

Từ khi Nguyễn Trường Vi bị truy nã, bà Lý - mẹ Vi ra vào nhà bằng cách leo rào thế này. Ảnh: TRẦN VŨ

Bà Huỳnh Tuyết Huệ, mẹ vợ của Vi, ở ấp Phước Thành, xã Phước Long, huyện Phước Long, nhớ lại: “Nghe Trung tá Trà lý giải cặn kẽ về chính sách khoan hồng của pháp luật, tôi thấy không có lý do gì mà không đưa con rể ra đầu thú. Tôi chưa hỏi ý kiến con rể nhưng tôi quyết thứ Hai sẽ đưa con rể tôi ra đầu thú”. Bà Huệ cảm kích nói thêm: “Tôi cũng không thể ngờ các anh công an lại hiểu cặn kẽ, hơn cả tôi về hoàn cảnh của con rể tôi. Nghe các anh ấy kể, tôi biết công an đang muốn cho con rể tôi một cơ hội. Đó là một việc làm đầy tình người”. Bà Huệ đã nói lại với con gái và con rể về nghĩa cử của công an. Cả nhà nhanh chóng thống nhất là ra đầu thú.

Ngày hẹn của bà Huệ là thứ Hai, ngày 16-5-2011. Trước ngày này, Phòng Cảnh sát truy nã Công an tỉnh Bạc Liêu có cuộc họp lãnh đạo. Đại tá Hòa nhớ lại: “Các thành viên lãnh đạo phòng đều có cùng nhận định đối tượng sẽ giữ lời. Khả năng đó lên đến 90%. Nhưng vẫn còn 10% để hồi hộp, vì tính cách của đối tượng chúng tôi chỉ được nghe trinh sát báo lại, chưa trực tiếp tiếp xúc. Đó là một sự hồi hộp thú vị, như một cuộc trắc nghiệm độ chính xác của nhận định bản thân từng thành viên. Và điều chúng tôi hứng thú là từ ngày thành lập Phòng Cảnh sát truy nã đến nay, gần một năm, chưa lần nào chúng tôi nhận định sai”.

“Em xin thề, 15 ngày nữa em sẽ vào trại!”

Đúng 8 giờ 30 sáng thứ Hai, 16-5-2011, bà Huệ cùng Nguyễn Trường Vi có mặt tại Phòng Cảnh sát truy nã Công an tỉnh Bạc Liêu. Bộ phận tiếp nhận tội phạm lúc này đã sẵn sàng giấy bút ghi lời khai, biên bản. Tuy nhiên, đối tượng xin gặp gỡ với lãnh đạo phòng trước khi làm những thủ tục theo quy định.

Nguyễn Trường Vi đã trải lòng về lý do trốn chạy pháp luật. Theo đó, sau khi bị kết án tù, anh ta đã cố tình lẩn trốn. Anh ta âm thầm đưa vợ mình về nhà mẹ vợ ở vùng quê xã Phước Long, bỏ lại mẹ già cùng căn nhà suốt ngày đóng cửa, khóa rào ở khóm 1, thị trấn Giá Rai. Vi nói rằng tội mình làm mình chịu nhưng anh ta sợ nếu phải ở tù, không ai lo cho mẹ già và người vợ khi ấy vừa ốm nghén.

Để trốn lệnh truy nã, đối tượng kể rằng phải sống như một tên trộm trong thấp thỏm lo âu, không một ngày yên ổn. Ra đường anh ta luôn đeo khẩu trang và kính râm, đi về bất định. Anh không dám về nhà trước 22 giờ và thường tấp vào nhà trọ ven đường để qua đêm.

Nơi lẩn trốn của Nguyễn Trường Vi thời gian qua - chợ Phó Sinh, xã Phước Long, huyện Phước Long, Bạc Liêu. Ảnh: TRẦN VŨ

Đớn đau nhất, giày vò nhất với Nguyễn Trường Vi là người mẹ già bị tâm thần, bà Trương Thị Lý. Từ khi con trai tội lỗi trốn truy nã, do không có người trông nom bà Lý bị nhốt trong nhà. Một vài hôm, Nguyễn Trường Vi lẻn về nhà lúc mọi người đã ngủ để cung cấp thức ăn và ít tiền cho bà. Khi đó, Vi kể: “Mỗi khi về, thấy mẹ phờ phạc hơn, tóc thêm nhiều sợi bạc, em đau lòng lắm. Có lúc thấy tay chân mẹ rớm máu bởi nhiều vết trầy trụa, em biết mẹ không chịu nổi cảnh tù túng khi bị khóa trong nhà, bà đã tìm cách leo rào ra ngoài nên bị thương. Khi đó em ân hận lắm nhưng đã trót lỡ rồi”.

Vi cũng nói rằng nhiều lần muốn quay về đầu thú nhưng cứ nghĩ án tù sẽ tăng cao hơn bởi tội trốn tránh nên lại tiếp tục cuộc sống trong mảng tối của cuộc đời.

Nguyễn Trường Vi nói mà nước mắt chảy dài, như một người đau khổ đang trút cạn tâm tình với những người bạn thân thiết nhất. Giờ anh ta đã sẵn lòng để vào tù.

Nhưng một bất ngờ đã đến với anh khi tới phiên anh lắng nghe những điều từ phía cơ quan truy nã. Trung tá Mai Thanh Trà bảo: “Chúng tôi biết anh là người có trách nhiệm với gia đình, cụ thể là với vợ và với mẹ mình, bà Trương Thị Lý. Anh có biết bà ấy mỗi ngày phải leo qua hàng rào lưới B40 mấy bận không? Chúng tôi chứng kiến, mỗi tối bà ấy đều leo qua hàng rào, đi lang thang như tìm ai đó. Những người hàng xóm ở gần nhà anh cho biết bà ấy nhiều lần giật đồ ăn của người ta đang bày bán chỉ vì thiếu thức ăn”. Trung tá Trà cũng cho Vi biết về hành trình của anh, những quán cà phê nào anh thường đến bỏ mối cà phê, những nhà trọ anh thường tá túc. Nguyễn Trường Vi khi ấy ngồi như hóa đá. Có lẽ khi đó anh ta cảm nhận được với những thông tin chính xác về mình như vậy, công an có thể bắt anh ta bất cứ lúc nào.

Cuối cùng, Trung tá Trà nói thêm: “Vợ anh 10 ngày nữa sinh. Chúng tôi cam đoan cho anh đủ thời gian để lo việc sinh nở của vợ và sắp xếp cuộc sống cho bà Lý”. Như giọt nước tràn ly, Nguyễn Trường Vi cúi đầu, cố kiềm chế cơn xúc động, nói lời cảm ơn: “Các anh đã dùng cái tâm đối xử với em. Em xin thề sau 15 ngày nữa sẽ vào trại!”.

TRẦN VŨ