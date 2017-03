Lệnh truy nã - Bài 6: Lòng người thay súng đạn

Từ người Việt biến thành… người nước ngoài

Lý Hóc Lỷ (59 tuổi) ngụ thị trấn Mỹ Xuyên (Sóc Trăng). Đối tượng phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa với số tiền 88 tỉ đồng, rất lớn vào thời điểm đó.

Phòng truy nã xác định Lý Hóc Lỷ đang lẩn trốn trong vai một thương nhân người Campuchia, tên là Sok Phayk, là giám đốc Công ty TNHH Fine Chea - Hùng Lợi, đóng tại Đồng Tháp. Dù đã có vợ con ở quê nhưng trong quá trình trốn sang Campuchia, hắn có thêm vợ và có hai con. Về Việt Nam, Lỷ đầu tư dự án xây dựng tại thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng và cưới thêm vợ. Lúc này Lỷ đang tạm trú phường 1, TP Cao Lãnh và đã hết hạn tạm trú.

Dưới sự chỉ đạo của Đại tá Hoàng Tân Việt (Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát truy nã tội phạm phụ trách phía Nam), nhiều tổ công tác công an các tỉnh lên kế hoạch bắt Lỷ. Chị Vịnh kể, chiều 28-9-2010, sau khi dàn trận nhiều lớp bên ngoài, chúng tôi kêu công an phường đến mời Lỷ về trụ sở làm việc với lý do hết hạn tạm trú. Lần đầu, công an phường đến mời thì Lỷ cử người đến báo hắn đã xỉn do mới ăn tiệc về. “Tôi xác định ngay là không có chuyện đó. Tôi yêu cầu công an phường đến mời lần thứ hai, nếu Lỷ không đến thì ra lệnh bắt ngay. Lần này, công an phường đến thì hắn chịu lên xe về trụ sở. Hắn vẫn chưa hay mình bị bắt. Vừa vào ngồi thì tôi cùng một đồng chí ở Cục áp còng. Vừa bắt tôi vừa dò xét khắp người hắn do có tin báo hắn bỏ súng trong người. Tuy nhiên, chắc bất ngờ nên hắn không mang súng và chúng tôi đã bắt gọn Lỷ sau 14 năm trốn lệnh truy nã” - chị Vịnh kể.