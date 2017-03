Lệnh truy nã - Bài cuối: Mở một lối về

Trung tá Nguyễn Xuân Kỷ, Đội phó Đội 3, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an TP Hà Nội, nói: “Có nhiều người chỉ vì phạm tội nhỏ nhưng do thiếu hiểu biết pháp luật mà phải sống chui, sống lủi, không dám ra đầu thú. Khi đó người truy bắt nên mở cho họ một con đường”.

Những cuộc điện thoại hẹn ngày trình diện

Trần Văn Điều bị truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi nghiên cứu kỹ hồ sơ, nhận thấy tội của Điều không thuộc tội danh nghiêm trọng, Trung tá Kỷ quyết định đến gia đình vận động họ khuyên Điều ra đầu thú. Anh để lại số điện thoại của mình. Không lâu sau đó, trong một lần vào TP.HCM truy bắt các đối tượng khác, các anh nhận được thông tin: Điều đổi tên thành Trần Xuân Sót và đưa vợ con vào sinh sống tại phường Thới An, quận 12. Tại đây, Điều tu tỉnh làm ăn, y còn được tuyên dương vì có thành tích trong công tác đảm bảo an ninh trật tự của phường.

Tuy nhiên, khi các trinh sát chưa kịp tiếp cận, Điều đã “đánh hơi” thấy và nhanh chóng lẩn trốn. Trung tá Kỷ lệnh cho anh em bình tĩnh, không truy bắt gắt gao, cứ để xem đối tượng có hồi tâm, chuyển ý quay lại đầu thú không. Thế mà đúng thật, sau đó Điều gọi điện thoại vào máy của Trung tá Kỷ. Anh thuyết phục Điều như đã nói với bố mẹ anh ta trước đó. Sau một lúc suy nghĩ, Điều hứa sẽ tự mình quay lại đầu thú sau 1 giờ đồng hồ nữa. Đúng hẹn Điều đã đến trình diện.

Cha mẹ, vợ con liệt sĩ Phan Công Việt nhận bằng Tổ quốc ghi công từ giám đốc Công an TP Đà Nẵng. Anh Việt hy sinh khi truy bắt Phạm Đình Dương, một tội phạm trốn truy nã. Ảnh: LÊ PHI

Đối tượng Nguyễn Văn Ánh bị truy nã về tội cố ý gây thương tích. Ánh để lại cho Trung tá Kỷ lời nhắn: “Em đi nước ngoài rồi, không ở trong nước đâu, anh đừng tìm em mà mất công!”. Khi đã vượt biên thành công sang Cộng hòa Czech, Ánh còn nhiều lần gọi điện thoại về cho Trung tá Kỷ. “Giọng của Ánh lúc đó có vẻ thách thức nhưng vẫn không giấu nổi sự bất an. Nắm được điểm yếu này, mỗi lần nghe điện thoại Ánh, tôi đều cố khơi dậy trong hắn nỗi nhớ quê hương, về nỗi nhục của một kẻ trốn chạy… Không ngờ một thời gian sau, Ánh gọi điện thoại cho tôi nói: “Anh ạ, sống xa xứ với tư thế như em thật chẳng sung sướng gì. Thôi, tuần sau em sẽ về nước để đầu thú” trước khi đến công an huyện để thực hiện lời hứa của mình”.

Ánh bị tuyên án hai năm tù nhưng thi hành án được một năm thì được tha tù trước thời hạn. Vừa ra tù, Ánh chạy đến gặp Trung tá Kỷ hứa: “Từ nay em xin nghe lời anh, không vi phạm pháp luật, làm giàu chính đáng”. Giờ Ánh đã trở thành một trong những công dân thành đạt tại thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ.

Cha ơi, quê mình ở đâu?

Sáng 10-5-2011, Trần Hùng (28 tuổi) cũng trở về Đà Nẵng đầu thú sau tám năm trời trốn truy nã về tội cố ý gây thương tích. Hùng nói tám năm lẫ\ẩn trốn không đêm nào Hùng được ngon giấc mà luôn bị dằn vặt và sợ hãi. Có những đêm đang ngủ lại giật mình tỉnh giấc vì sợ bị bắt. “Tôi làm cho vợ và hai con sống lo sợ. Một thời bất hảo của mình đã qua đi, tôi phải đưa vợ con về ra mắt ông bà nội sau thời gian biền biệt xa cách. Con nhỏ đặt ra vô vàn câu hỏi về quê, ông bà nội mà tôi chết điếng không sao trả lời được. Không thể chịu đựng cảnh chạy trốn mãi nên tôi trở về đầu thú” - Hùng tâm sự rất buồn, không giống giọng một giang hồ bạt mạng ngày nào.

Người mẹ già nhìn Hùng dẫn hai đứa cháu bụ bẫm và cô con dâu dịu hiền về quê sau tám năm đằng đẵng trong nước mắt vui sướng. Cháu được gặp bà, con dâu đã được gặp mẹ. Câu hỏi của con, Hùng đã giải xong. “Tôi biết mình sẽ phải trả giá trong trại giam nhưng để gia đình đoàn tụ, cuộc đời tôi không còn chạy trốn nữa thì đó cũng là kết thúc có hậu rồi. Sau khi ra tù tôi sẽ làm một người cha tốt, sẽ bù đắp khoảng trống tình cảm cho các con!”.

Sau tám năm lẩn trốn, Trần Hùng quay về TP Đà Nẵng đầu thú. Ảnh: LÊ PHI

Ngày 13-6, một đối tượng khác tên là Thái Văn Hùng đã đến đầu thú tại Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm truy nã (Công an TP Đà Nẵng) sau 19 năm gây án. Năm 1992, Hùng và nhóm bạn đã ẩu đả với một nhóm thanh niên khác khiến một người chết. Sau khi gây án, Hùng trốn biệt. Sau khi lẩn trốn ở nhiều nơi, cuối cùng Hùng dừng chân ở TP.HCM và lập gia đình. Hùng thú nhận trải qua gần 20 năm vẫn không quên tội lỗi mình gây ra, thương các con sống không gốc gác, thương mẹ già mòn mỏi chờ mong nên đã về đầu thú.

Nữ Việt kiều về đầu thú

Tại Cần Thơ, chỉ riêng nửa đầu năm 2011 đã có 14 đối tượng bị truy nã đến cơ quan công an đầu thú. Thú vị nhất có lẽ là trường hợp nữ Việt kiều Nguyễn Thị Phượng. Tháng 9-2004, chị này điều khiển xe máy gây tai nạn khiến một người tử vong. Sau đó, công an khởi tố Phượng về hành vi vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, cho tại ngoại để điều tra nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú. Trong thời gian tại ngoại, Phượng hoàn tất các thủ tục kết hôn với một công dân Đài Loan và cuối năm 2004 xuất cảnh theo chồng. “Cuối năm 2010, chúng tôi cử cán bộ của phòng cùng chính quyền địa phương đến tận nhà người thân chị Phượng trao thư kêu gọi đầu thú. Ngày 26 tết Tân Mão, chị vừa từ Đài Loan xuống sân bay Cần Thơ đã cùng người thân đến ngay PC52 Công an TP Cần Thơ để đầu thú. Sau khi làm các thủ tục cần thiết, chị Phượng được tại ngoại để cùng chung vui tết với gia đình”.

“Việc gửi thư kêu gọi đầu thú trước đây chủ yếu do lực lượng công an làm, hiệu quả chưa cao vì có những vấn đề trong thư kêu gọi, chúng ta chưa làm rõ để đối tượng hiểu sẽ được khoan hồng như thế nào, các điều kiện cụ thể cũng như sự cam kết từ phía cơ quan chức năng, do đó tính thuyết phục chưa cao. Do đó, phòng tham mưu cho ban giám đốc Công an TP và soạn thảo lại nội dung thư kêu gọi, đồng thời đứng tên dưới thư kêu gọi là đại diện cho liên ngành công an, VKS và tòa án nên độ tin cậy để tác động với đối tượng cao hơn. Nét mới giải tỏa vướng mắc cho đối tượng truy nã là: Khi ra đầu thú nếu hợp tác tốt với cơ quan điều tra, thành thật khai báo và không cản trở quá trình điều tra, truy tố, xét xử sẽ cho tại ngoại và điều này được liên ngành cam kết trong thư kêu gọi. Chưa hết, họ còn được xem xét áp dụng miễn hình phạt hoặc giảm nhẹ hình phạt một cách thỏa đáng theo quy định của pháp luật” - Thượng tá Trương Minh Y bộc bạch.

Bị bắt sau 25 năm biệt tích Lê Văn Tiến tham gia đường dây tổ chức cho nhiều người trốn đi nước ngoài và bị xử tù. Khi đang thụ án, Tiến trốn trại vào tháng 5-1986. Suốt nhiều năm truy tìm không có kết quả, nhiều người tưởng Tiến đã trốn ra nước ngoài hoặc đã chết. Lê Văn Tiến. Ảnh: GIA TUỆ Thượng úy Đào Hoàng Trung, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an TP Cần Thơ, nghiên cứu hồ sơ và phát hiện Tiến có nhiều tên họ khác nhau, nhân thân, lai lịch không rõ ràng. Những gì Thượng úy Trung thu thập được là: Cách nay khoảng 14 năm (vào năm 1997), có người tình cờ gặp Lê Văn Tiến đang chạy xe ôm ở Rạch Giá. Anh nhờ các đồng nghiệp ở Rạch Giá hỗ trợ, sàng lọc đối tượng chủ yếu là những người chạy xe ôm có thâm niên 10-15 năm gần đây. Trong số này, Thượng úy Trung đặc biệt chú ý Lê Thanh Phong ở phường An Bình. Thượng úy Trung đeo bám tiếp cận và sự nghi ngờ cứ lớn dần. Ngày 12-1, Lê Thanh Phong được mời về công an phường. Tại đây, anh ta cứ chối đây đẩy: “Tôi không biết ai là Tiến cả và chẳng liên quan gì đến chuyện trốn trại, trốn tù”. Tuy nhiên, khi Thượng úy Trung yêu cầu lập danh chỉ bản thì Phong tỏ ra mất bình tĩnh. Thượng úy Trung rút từ trong cặp ra các tờ khai danh chỉ bản của đối tượng Lê Văn Tiến mà anh đã mang theo để so sánh thì hoàn toàn trùng khớp các dấu vết đường vân.

GIA TUỆ - VIẾT THỊNH - LÊ PHI