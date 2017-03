Mong một lần được trở lại Trường Sa, nơi 38 năm trước chính mình đã kéo ngọn cờ giải phóng bay lên giữa trùng khơi sóng nước.

Sáng 1-5, tôi trở lại nhà ông Nguyễn Xuân Thơm, thuyền trưởng tàu 673 - con tàu xung kích trong biên đội tàu tiến về giải phóng Trường Sa, để tặng những bài báo viết về chuyến hải trình đặc biệt mà ông tham gia cách đây 38 năm trước (Pháp Luật TP.HCM ngày 29 và 30-4-2013). Lật trang báo ra, ông chăm chú nhìn vào bức ảnh đảo Song Tử Tây, Trường Sa Lớn những ngày đầu độc lập, đôi mắt xanh xanh màu biển cả của ông ánh lên muôn nỗi niềm: “Đúng là Song Tử Tây ngày ấy đây rồi! Trường Sa ngày ấy đây rồi!”.

Ký ức Trường Sa

Bàn tay vị thuyền trưởng già chạm khắp bức ảnh như đang sống lại những khoảnh khắc lịch sử không bao giờ quên của đời mình.

Trường Sa Lớn, “thủ phủ” của huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa). Ảnh: M.PHONG

Trở về sau cuộc chiến, có người đi tiếp con đường binh nghiệp, có người phải trở lại đời thường với những toan lo cơm áo gạo tiền. Ông Nguyễn Xuân Thơm cũng vậy. Từ một vị thuyền trưởng rất giỏi thao lược của lực lượng hải quân, ông cũng trở về tham gia lao động sản xuất khi đất nước vào thời kỳ mở cửa. Và cũng từ đó, những tháng ngày kiêu hùng xông pha trận mạc năm nào được xếp nằm yên ả trong những tầng ký ức dày cộm của mình. Nhưng những hình ảnh về biển cả, về những chuyến tàu năm xưa vẫn cứ dạt dào trong ông.

“Chưa bao giờ tôi quên những chuyến hải trình của mình ngày ấy. Những chuyến ra đi cho tôi biết mình đã sống hết mình cho Tổ quốc, non sông”. Ông Thơm nhớ như in những con tàu không số can trường vượt sóng gió, lần qua bao tầng vây hãm của kẻ thù để mang vũ khí cho khắp chiến trường miền Nam. Những lần chiến đấu cùng đồng đội ở chiến trường Quảng Ngãi ầm ào bão táp tưởng có lúc đã nằm lại với dải đất miền Trung. Những trận đánh thét gào ở vùng biển phía Tây Nam Bộ của Tổ quốc, những chuyến thoát chết trong từng đường tơ kẽ tóc đến không ngờ (có lúc vợ ông đã sắm ảnh thờ chồng ở nhà!). Và đặc biệt, ký ức về biên đội tàu tiến về Trường Sa tháng 4-1975, về con tàu 673 do ông điều khiển vẫn cứ ùa về đầy ắp vào những ngày đất nước mừng Trường Sa giải phóng, mừng non sông thống nhất.

Cứ nhìn cái phòng khách nhà ông Thơm thì hiểu được cuộc đời biển cả của ông dữ dội đến nhường nào. Căn phòng chừng 20 m2 dày kín những hình ảnh của những con tàu, biển cả và đồng đội. Nhất là khi ông nói về những ngày tháng ấy, đã 38 năm, vậy mà từng mệnh lệnh, mực thủy triều, mốc chỉ, đồng đội, trận đánh nào ông cũng nhớ như in và thuật lại như đang diễn ra trước mắt. Rõ đến nỗi làm cho người nghe mường tượng được từng quả đạn pháo bay sáng qua tháp canh của đối phương trên những hòn đảo ngày nào; hình dung ra được cả tiếng quân reo dậy khi nghe tin đất nước hoàn toàn thống nhất.

Thuyền trưởng tàu 674 Nguyễn Văn Đức.

“Tôi muốn được thấy Tổ quốc mình trên biển!”

“Tui khao khát một lần được trở lại thăm Trường Sa, được đi trên những hòn đảo thiêng liêng, được thấy Tổ quốc mình trên biển!” - người lính năm xưa bỗng thốt lên nghẹn ngào khi chúng tôi cho xem thêm những tấm ảnh về Trường Sa hôm nay với bao đổi thay, tươi đẹp. Nỗi khát khao hiện lên trong đôi mắt sâu thẳm của người lính già.

Thuyền trưởng Thơm kể mỗi lần hình ảnh của Trường Sa xuất hiện trên tivi, trên báo ông đều xem rất kỹ và phập phồng vui mừng khi thấy những hòn đảo mình từng ra giải phóng ngày nào càng ngày càng vững chãi hơn trước sóng gió. Những cái tên Song Tử Tây, Sơn Ca, Sinh Tồn, Nam Yết, Trường Sa Lớn, An Bang… trở thành những âm thanh vang động cả cuộc đời ông cho tới cái tuổi “thất thập cổ lai hy này”.

“Có một dịp tôi tưởng được ra thăm lại Trường Sa rồi nhưng hóa ra là tôi mừng hụt. Đó là lần năm 2011, nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập đoàn tàu không số, Ban Liên lạc Hải quân định tổ chức một chuyến đi cho anh em chiến sĩ tàu không số về thăm lại Trường Sa. Nhưng khi ấy, đầu mối liên lạc hơi gặp khó khăn nên chỉ có thể chuyển giấy đăng ký cho mấy anh em trong Nam. Cuối cùng, tui được thông báo lại là vì số lượng đăng ký ít quá nên không tổ chức được. Vậy là vẫn chưa thể trở lại Trường Sa, đành phải tiếp tục chờ…” - thuyền trưởng Thơm kể.

Thuyền trưởng Nguyễn Xuân Thơm đang nói về mong ước trở lại Trường Sa hôm nay. Ảnh: M.CƯỜNG

Rồi ông Thơm lấy cuốn kỷ yếu Thương lắm Trường Sa từ một chỗ trang trọng trên kệ sách ra đưa cho tôi xem và nói: “Những khi nhớ, tui hay “trở lại Trường Sa” qua cái này nè”. Đó là cuốn kỷ yếu từ chuyến đi Trường Sa của đoàn cán bộ TP.HCM và nhà giàn DK1 vào giữa tháng 4-2012. “Ngày trước đảo nào cũng hoang sơ hết. Nhìn từ xa thấy rợp cánh chim. Chim bay dày đặc như núi vậy đó. Giờ, anh nhìn đây, đẹp chưa nè…”. Rồi ông lật từng trang ảnh về Trường Sa và nói say mê như chính ông là tác giả của những tấm ảnh trong chuyến hành trình ấy. “Đây là cuốn sách do anh Nguyễn Thanh Chín, Ủy viên Thường trực HĐND TP.HCM, tặng đấy. Ai đến xem tại chỗ thì tôi cho chứ mượn mang đi tôi sợ mất lắm” - thuyền trưởng Thơm nói.

Khát khao cháy bỏng của những người lính

Muốn một lần trở lại thăm Trường Sa không chỉ là khát khao của riêng thuyền trưởng Thơm. Khi trò chuyện với chúng tôi, thuyền trưởng tàu 674 Nguyễn Văn Đức - tàu chở chỉ huy lực lượng giải phóng Trường Sa 38 năm trước, cũng bày tỏ nguyện vọng muốn một lần được đặt chân ra thăm những hòn đảo ngày nào. Thuyền trưởng Đức nói: “Tôi mong đến nao lòng! Tôi năm nay tuy đã 72 tuổi nhưng sức khỏe vẫn còn đi xuyên Việt được nên dư sức đi Trường Sa”.

“Tụi tôi bây giờ tới ngày kỷ niệm giải phóng Trường Sa thường hay gọi nhau í ới. Kẻ Nam, người Bắc, đứa nằm ở miền Trung nắng gió… nhắc lại chuyện năm xưa cũng chỉ qua điện thoại. Nhiều đứa nói giá mà có một chuyến để anh em từng đi giải phóng Trường Sa năm nào được cùng nhau ra thăm đảo thì hay biết mấy. Như cái thằng Hòa, phó thuyền trưởng của tôi, người đã hỗ trợ đắc lực trong chuyến hải trình đặc biệt trên tàu 673 ngày ấy, nó mong điều này ghê lắm. Nhưng với nó điều ấy đã muộn rồi. Thằng Hòa đã mang theo ước mong cháy bỏng ấy về với đất!” - thuyền trưởng Nguyễn Xuân Thơm nghẹn ngào.

Trao đổi qua điện thoại, ông Đỗ Minh Tuấn, Phó Trưởng phòng Dân vận Quân chủng Hải Quân Việt Nam, nói: “Các anh ấy mong muốn được ra thăm lại Trường Sa để xem hôm nay những hòn đảo thiêng liêng của Tổ quốc đã thay da đổi thịt như thế nào là ước vọng chính đáng. Bộ Tư lệnh Hải quân chắc không khó khăn gì trong việc tạo điều kiện để các anh ra thăm quân dân Trường Sa hôm nay. Chỉ hơi lo về sức khỏe của các anh thôi…”.

MINH CƯỜNG