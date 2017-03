Một đời hương khói ba vua

Người có công Từ năm 2000 đến nay, hoàng thân Nguyễn Phước Bảo Hiền là Ủy viên Ban Chấp hành Ủy ban MTTQ phường An Cựu - TP Huế. Do có nhiều đóng góp cho sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc nên ông được Nhà nước tặng nhiều bằng khen. Ông Bảo Hiền (trái) giới thiệu về các vị vua được chôn cất ở An Lăng với đoàn lãnh đạo cấp cao Cộng hòa Trung Phi đến tham quan năm 2009 Ông Nguyễn Văn Lành, Chủ tịch UBND phường An Cựu, nhận xét: “Ông Hiền là người có công lớn trong việc chôn cất các chiến sĩ cách mạng hy sinh. Nhờ vậy mà rất nhiều liệt sĩ hiện nay đã được Nhà nước quy tập về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ”.