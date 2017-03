Mỹ và ván bài COC

Mỹ ủng hộ Philippines kiện Trung Quốc Lâu nay Trung Quốc không hề muốn ở vào thế bị động, trong khi với tình hình hiện tại, sức ép của cộng đồng quốc tế và vụ kiện của Philippines đã đẩy Trung Quốc vào thế bị thúc ép, Trung Quốc phải tự tạo ra luật chơi cho chính mình. Bằng cách thúc đẩy COC, Trung Quốc cho rằng mình sẽ lật ngược tình thế, chủ động nắm “luật chơi” và dễ dàng thoát ra khỏi những rắc rối trước mắt. Tạp chí The Diplomat của Nhật đã đăng bài viết với nhan đề “Mỹ và thách thức tại biển Đông” của hai tác giả Patrick M.Cronin và Alexander Sullivan ở chương trình An ninh châu Á-Thái Bình Dương, Trung tâm an ninh mới của Mỹ (CNAS). Theo đó, Mỹ cần tiến tới phê chuẩn Công ước LHQ về biển Đông (UNCLOS). UNCLOS sẽ thúc đẩy tiến tới thỏa thuận quốc tế dựa trên luật hàng hải. Mỹ cũng tiếp tục ủng hộ vụ Philippines kiện Trung Quốc ra Tòa án Trọng tài quốc tế vì tạo ra tiền lệ quan trọng. Hơn nữa, Mỹ còn đề cao vai trò lãnh đạo trung tâm của ASEAN và hối thúc tiến tới Bộ Quy tắc ứng xử tại biển Đông COC. Trong tương lai gần, Mỹ cần “đào sâu” quan hệ với Brunei, nước chủ tịch ASEAN năm 2013. Điều đáng khích lệ là Brunei đã làm rõ các nước thành viên ASEAN đều có quyền thảo luận về vấn đề an ninh hàng hải. Theo hai tác giả, Mỹ còn cần tăng cường quan hệ đối tác toàn diện với Indonesia bởi Indonesia có tiếng nói quan trọng tại ASEAN và khu vực. Indonesia không có tranh chấp tại biển Đông, vì thế nước này có thể đóng vai trò trung gian cho các bên liên quan. (Theo nguoiduatin.vn)