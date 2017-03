Nạn trộm chó và những chuyện đau lòng - Bài 1: Làng quê bất an

LTS: Những năm gần đây, nạn trộm chó hoành hành khắp nơi, nhất là ở Nghệ An, Hà Tĩnh. Kẻ trộm liều lĩnh, lộng hành đến mức sau rất nhiều vụ người dân vây bắt được đồng bọn đã đốt xe, đánh chết, thậm chí đốt xác để thị uy nhưng vẫn không hề sợ…

Cái gì đã khiến bọn trộm chó bất chấp tính mạng để làm càn đến thế? Cái gì đã khiến người dân thẳng tay hành xử tàn nhẫn với bọn trộm chó đến vậy? PV báo Pháp Luật TP.HCM đã tìm về tận những vùng quê từng xảy ra những việc đau lòng trên để giải đáp những câu hỏi nhức nhối này.

Khi dư luận vẫn chưa hết bàng hoàng vụ người dân xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) bao vây, đánh kẻ trộm chó đến chết vào ngày 12-10 thì mới đây, ngày 23-10, tại xã Phúc Thọ (cũng huyện Nghi Lộc, Nghệ An) lại thêm một vụ tương tự xảy ra. Lần này, kẻ trộm may mắn thoát chết do công an đến cản kịp thời.

Hễ nghi trộm chó là đánh

Trước đó, ở Nghệ An và Hà Tĩnh liên tiếp xảy ra các vụ người dân vây bắt kẻ trộm chó rồi “tự xử” đến chết rất kinh hoàng. Nhưng khắp các vùng quê ở hai tỉnh này nạn trộm chó vẫn không hề thuyên giảm.

Đi vào các đường làng ở huyện Nghi Lộc, Nam Đàn, TP Vinh… (Nghệ An) và Nghi Xuân (Hà Tĩnh) hầu như không còn thấy cảnh chó chạy rông, tiếng chó sủa giữ nhà dường như thưa thớt. Làng nào cũng vậy, hễ thấy có người lạ chạy xe máy vào là lập tức người dân nhìn ngắm, săm soi xem kẻ lạ có mang theo đồ nghề trộm chó hay không. Và chuyện cảnh giác này từng khiến một thầy giáo suýt mất mạng oan.

Chuyện xảy ra vào đêm 2-9-2011, anh Phạm Văn Tấn (giáo viên Trường Tiểu học xã Mã Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) đi lạc đường vào xóm 3, xã Văn Thành (huyện Yên Thành). Người dân lầm tưởng thầy Tấn là người trộm chó nên đã hô hoán “có kẻ trộm chó vào làng” rồi hè nhau ùa ra bao vây đánh thầy Tấn đến ngất xỉu. Chiếc xe máy của thầy Tấn bị người dân mang rơm châm lửa đốt cháy trơ khung sắt. Khổ thân anh thầy giáo, chưa kịp hiểu ra chuyện gì, không kịp thanh minh thanh nga một câu thì đã bị đánh hội đồng tới tấp…

Ông Nguyễn Văn Cảnh ở xã Nghi Trung (huyện Nghi Lộc) bức xúc kể: “Bốn năm nay tôi mất sáu con chó rồi. Phải gọi là cướp chó trắng trợn chứ không phải lén bắt trộm nữa. Đêm đêm chúng chạy xe máy đi trộm nẹt pô gầm rú ngang nhiên ngoài đường. Vừa qua, tôi xích hai con chó trong sân vậy mà chúng ngang nhiên vào cướp chó bằng cách bỏ dây thòng lọng siết cổ chó rồi cắt xích, lên xe kéo chạy mất…”.

Chiếc xe của kẻ trộm chó Phạm Văn Kiều bị người dân xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đốt cháy ngày 23-10. Ảnh: ĐẮC LAM

Chống trả quyết liệt

ông Hoàng Công Lâm (ở xóm 6, xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc) nói: “Cả làng, cả xã chúng tôi ai cũng bị mất chó. Dù đã nhốt, xích chó tận trong nhà cũng bị mất. Bọn trộm, cướp chó vừa liều vừa hung hãn, chúng coi dân như cỏ rác, chó nhốt trong nhà cũng mang dao, kiếm vào bắt đưa đi bán trước sự bất lực của chủ nhà, thử hỏi ai không uất ức!”.

Còn chị Nguyễn Thị Soa ở xã Nghi Xuân (Nghi Lộc, Nghệ An, nơi người dân vừa “tự xử” người trộm chó đến chết ngày 12-10) thì bức xúc: “Bực lắm, nuôi chó để nó giữ nhà nhưng nay thì người phải giữ chó. Hễ nuôi được ít tháng, chó lớn tý là chúng bắt mất. Mỗi khi chúng tôi ra khỏi nhà là phải nhốt rịt chó trong nhà. Vậy mà năm ngoái, bọn trộm vẫn leo tường vào nhà, ngang nhiên mở xích bắt chó bỏ vào bao tải. Tôi khóc xin đừng bắt, rằng con chó gắn bó rất thân thiết với gia đình nhưng chúng vẫn mang chó đi và cười hô hố nói: “Chào nhé, bai!”. Chúng luôn mang theo hung khí nên nếu chúng tôi ít người thì không dám hô cướp và chống trả đâu”.

Người dân cho rằng rất khó để đuổi bắt bọn cướp. Bởi bọn chúng thường chạy xe phân khối lớn rất bốc và luôn mang theo đao kiếm, vỏ chai thủy tinh sẵn sàng chống trả. Bọn trộm cướp thường đi trên hai xe, hai kẻ đi trước thì bắt chó, nếu bị đuổi thì hai kẻ đi xe sau sẽ cản đường bằng cách ném chai thủy tinh xuống trước xe người đuổi và rút hung khí chống trả. Nhiều tên còn trang bị cả mã tấu, súng điện, súng hoa cải sẵn sàng siết cò bắn trả khi bị đuổi. Chưa nói, hễ nghe nhà nào tri hô trộm chó thì đêm sau chúng quay lại ném đá vào nhà để khủng bố, dằn mặt.

Điển hình là vụ ông Lê Đình Xiển ở xã Xuân Trường (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) bị bọn trộm chó đánh, chém đến chết khi đuổi theo chúng. Vụ việc xảy ra vào đầu năm 2012. Hôm đó hai anh em Đoàn Văn Hải và Đoàn Văn Nhân (xã Xuân Giang, Nghi Xuân) rủ nhau đi cướp chó. Cả hai chở nhau trên xe máy mang theo dao, chiếc cần câu chó và nỏ cao su, cuộn băng dính để dán bịt miệng chó. Hải ngồi sau xe lấy cần câu ngoắc vào cổ con chó nhà ông Xiển kéo đi. Lập tức ông Xiển cùng con rể đuổi theo. Nhân và Hải quay lại chống trả quyết liệt khiến ông Xiển chết. Hải và Nhân mang con chó trộm được của ông Xiển đi bán được 1,1 triệu đồng. Mới đây, tại phiên tòa sơ thẩm ngày 5-9-2012, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên phạt Hải 22 năm tù, Nhân 14 năm tù về tội giết người và cướp tài sản.

Đỉnh điểm của sự lộng hành

Trở lại vụ người dân xã Nghi Xuân (Nghi Lộc, Nghệ An) “tự xử” người trộm chó đến chết ngày 12-10. Sự việc bắt đầu từ việc ông Phạm Bá Cậy ở xóm Xuân Phúc xã này bị hai kẻ trộm chó tên Hoàng Công Hiệp và Đào Ngọc Lâm (cùng trú xã Nghi Long, Nghi Lộc) đuổi chém suýt chết.

Ông Cậy kể: “Hôm ấy hai cha con tôi chở nhau đi làm thuê cho công trình xây dựng ở Vinh. Lúc ấy hai tên Hiệp, Lâm đã trộm được ba con chó đang chạy đi bán. Thấy cha con tôi chạy phía sau, chúng tưởng chúng tôi rượt đuổi. Cả hai dừng lại, chặn đầu xe cha con tôi lại, tên Hiệp rút kiếm ra chém vào đầu tôi làm vỡ mũ bảo hiểm, rồi chúng chém tới tấp vào người và tay tôi. Riêng con tôi may mắn chạy thoát được…”.

Ngay sau đó, người dân túa ra chặn bắt được tên Hiệp. Người ta đổ xô vào đánh Hiệp đến ngất xỉu. Khi công an và người thân của Hiệp đến, người làng bao vây, giữ không cho họ vào đưa Hiệp đi cấp cứu. Đến khi Hiệp tắt thở, người dân ép buộc người nhà Hiệp phải viết giấy cam kết đền bù tiền cơm thuốc cho ông Cậy 20 triệu đồng rồi mới cho mang xác Hiệp về nhà an táng. Còn chiếc xe máy của Hiệp thì bị người dân mang rơm ra đốt cháy rụi trước đó...

Công an huyện Nghi Lộc đã khởi tố vụ án giết người, đang triệu tập người dân để phục vụ điều tra nhưng đến nay vẫn chưa khởi tố được bị can nào. Trung tá Cao Bá Tuyết, Phó Đội trưởng đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Nghi Lộc, nói do người dân đánh hội đồng quá đông nên rất khó điều tra, xác định ai là thủ phạm.

Về phần ông Cậy, sau bốn ngày cấp cứu, ông xuất viện về nhà tiếp tục điều trị. Vừa bước chân về nhà ông đã bảo các con lấy cho ông con dao để ngay đầu giường. “Tôi phải làm vậy để phòng thân, kẻo băng nhóm cướp chó đến trả thù” - ông giải thích.

Khẩn trương truy bắt “cẩu tặc” bắn chết cán bộ Chiều 25-10, Đại tá Nguyễn Công Nghiệp, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, cho biết công an tỉnh đang vào cuộc điều tra, khẩn trương truy bắt đối tượng trộm chó sau đó bắn chết anh Nguyễn Trung Hiếu, cán bộ Văn phòng UBND tỉnh Bắc Ninh. Rạng sáng 23-10, tại khu đô thị An Huy (TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh), anh Hiếu dắt chó ra buộc trước cổng rồi quay vào nhà. Ít phút sau anh chạy ra thì thấy hai người đi xe máy đang câu chó của mình. Vừa hô hoán anh Hiếu vừa tìm cách đuổi theo. Bất ngờ một tên rút súng bắn anh khiến anh chết trên đường đi cấp cứu. Sáng 25-10, tại khu dân cư tổ 3, TK 13, phường Bắc Lý (TP Đồng Hới, Quảng Bình), người dân chặn đường hai người đàn ông đi xe máy nghi là kẻ trộm chó. Trong lúc xô xát, hai người này bị đánh bất tỉnh. Chiếc xe máy cũng bị đốt gần như cháy rụi. Sáng 23-10, người dân xóm 12, xã Phúc Thọ (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) phát hiện hai người đi xe máy câu trộm chó nên tri hô, đuổi bắt. Cả hai bỏ lại xe máy, vừa chạy vừa chống trả. Người dân bắt được một người là Phạm Văn Kiều và đánh đến ngất xỉu. Chiếc xe máy của Kiều cũng bị đốt cháy. Công an huyện đã có mặt kịp thời, ngăn không để người dân đánh chết Kiều và đưa Kiều đi cấp cứu. HUY HÀ - P.NHA - ĐẮC LAM

ĐẮC LAM

Kỳ tới: Khi sự phẫn uất biến thành cái ác

Hễ bắt được kẻ trộm là dân đốt xe, đánh kẻ trộm đến chết rồi đốt xác. Tại sao con người ta lại có thể nhẫn tâm, man rợ với đồng loại của mình như thế?