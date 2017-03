Nạn trộm chó và những chuyện đau lòng - Bài 2: Khi sự phẫn uất thành cái ác

Đã hơn hai năm rồi kể từ cái buổi sáng kinh hoàng ấy nhưng mỗi lần nhớ lại, tôi vẫn không khỏi bàng hoàng. Trong đống cháy đen thui bên vệ đường là thi thể một người đàn ông cháy đen, biến dạng, nằm trên xác chiếc xe máy cháy trơ khung, trên tay nạn nhân vẫn còn cái cây dùng để câu trộm chó.

Cái ác bị thổi bùng

Sau khi gửi file ảnh cho tòa soạn kèm lời yêu cầu không đăng báo tấm ảnh này, tôi xóa file ảnh trong máy tính của mình để tạm vơi nỗi ám ảnh rồi lên xe trở lại xóm Trung Thuận, xã Hưng Đông, TP Vinh, Nghệ An. Nơi đây, hơn hai năm trước, sáng 7-6-2010, người dân đã bắt được người trộm chó rồi “hành quyết” dã man, rùng rợn. Hiện trường vụ đốt xác vẫn còn đó vài dấu vết khiến ai đi qua cũng phải rợn người. Điều đau đớn là địa điểm xảy ra vụ việc chỉ cách trụ sở UBND và Công an xã Hưng Đông chừng 300 m nhưng chính quyền và công an chẳng thể can thiệp được gì.

Còn nhớ sáng hôm ấy khi đến nơi, chúng tôi chứng kiến cảnh người dân bao quanh đông nghẹt, từng dòng người từ TP Vinh hiếu kỳ kéo đến xem. Công an đứng vòng trong, vòng ngoài. Nhưng tất cả đã muộn. Bởi sự việc xảy ra từ sáng sớm, khi công an đến thì mọi chuyện đã rồi. Người ta chỉ biết sau khi bao vây bắt được kẻ trộm chó, người dân nhảy vô cùng đánh hội đồng, cho đến khi kẻ trộm tắt thở. Trong tiếng la ó quá khích, con người ta đã không còn là chính mình nữa, họ trở nên hung tợn, dữ dằn, ai cũng đằng đằng sát khí. Họ hè nhau kéo xác kẻ trộm ra đồng, kéo luôn cả chiếc xe, phương tiện trộm chó. Rơm được ôm tới, lửa được bật lên. Cái ác bị thổi bùng…

Ông Nguyễn Viết Xuân, xóm trưởng xóm Trung Thuận, nói: “Đêm đó tôi ngủ quên, chỉ đến sáng công an vào báo tôi mới biết có vụ án mạng này”.

Lực lượng công an, cảnh sát phải ngăn rào cản người dân đánh chết tên trộm chó Phạm Đức Bình khi y bắt cóc con tin để khống chế hòng trốn thoát. Ảnh: ĐẮC LAM

Mãi đến trưa cùng ngày cơ quan công an mới xác định được danh tính nạn nhân. Đó là anh Nguyễn Đình Phong, 27 tuổi, trú xóm 3, xã Nghi Phong, Nghi Lộc, Nghệ An.

Vụ án giết người được khởi tố nhưng không ai trong số đám đông quá khích ấy nhận mình là hung thủ, vụ án vì vậy không có bị can, không có phiên tòa diễn ra sau đó...

Cùng tôi ra hiện trường cũ, anh Bùi Văn Bình (người xóm Trung Thuận) nói: “Sau vụ ấy, người dân cũng nhiều lần bắt được kẻ trộm chó. Họ không đánh đến chết nữa, dù vẫn còn người nhào vô đánh cho bõ tức vì họ mất quá nhiều chó cưng rồi…”.

Giải cứu kẻ trộm thoát khỏi lòng căm thù

Nhiều chiến sĩ cảnh sát Công an TP Vinh và Công an huyện Nghi Lộc kể họ “ngán” nhất là phải đi giải cứu, bảo vệ tính mạng cho kẻ trộm chó, nếu không, người dân phẫn nộ sẽ đánh họ đến chết. Điển hình là vụ giải cứu hai kẻ trộm chó Đặng Thế Hưng và Phạm Đức Bình (trú xã Nghi Long và xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc) vào ngày 9-7-2011.

Hôm đó, Hưng và Bình vào xã Nghi Liên (TP Vinh, Nghệ An) trộm chó thì bị dân truy đuổi. Sợ bị đánh chết, Bình chạy vào nhà chị Ninh Thị Thu bắt cóc cháu Nguyễn Thị Ngọc Khánh (năm tuổi) làm con tin để… bảo vệ mạng sống cho mình. Hành động trên của Bình khiến người dân càng thêm cuồng nộ. Người dân bao vây, la hét, đòi vào đánh chết Bình. Lực lượng công an càng thêm một phen khó khăn khi cùng lúc phải đảm bảo hai chuyện: Giải cứu con tin (cháu Khánh) an toàn và cứu kẻ trộm khỏi sự phẫn nộ của dân chúng.

Người dân đổ xô đến bao vây càng lúc càng đông, trong khi Bình cầm kiếm đưa ra yêu sách người dân và công an phải giải tán hết, nếu không anh ta sẽ giết chết con tin.

Cảnh sát 113, cảnh sát cơ động và Công an TP được huy động tối đa đến hiện trường, lập hàng rào bảo vệ. Ông phó trưởng Công an TP Vinh phải cầm loa thuyết phục và tuyên truyền luật cho người dân để họ không manh động, gây nguy hiểm thêm cho tính mạng con tin.

Bằng biện pháp nghiệp vụ thuần thục, cảnh sát đã phá cửa xông vào giải cứu được cháu Khánh ra ngoài an toàn. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lúc này người dân càng bao vây, hò hét, tiếp tục đòi nhảy vào “xử” Bình đến chết. Cuối cùng công an phải dùng “hư chiêu”, quấn Bình trong chăn và nói Bình đã chết rồi, từ đó mới đưa được “thi thể” Bình ra khỏi đám đông và đưa lên xe mang đi…

Phạm Đức Bình sau khi được cảnh sát nhanh trí lấy chăn quấn vào người như quấn xác chết để giải cứu khỏi đám đông dân chúng phẫn nộ đòi “hành quyết” y. Ảnh: ĐẮC LAM

(Sau vụ này, Bình bị khởi tố, bắt giam, còn Hưng thì rời quê ra Hà Nội và tham gia vào đường dây lô đề rồi nợ nần chồng chất, túng quẫn. Tháng 3-2012, Hưng lại về quê bắt cóc cháu họ - bé Nguyễn Phúc Thọ, năm tuổi - đòi 180 triệu đồng tiền chuộc, nếu không sẽ giết hoặc bán nội tạng cháu sang Trung Quốc. Hiện Hưng đang bị tạm giam chờ ngày ra tòa xét xử tội bắt cóc trẻ em nhằm chiếm đoạt tài sản.)

Mới đây, cảnh sát 113 Công an tỉnh Nghệ An lại một phen vất vả mới giải cứu được kẻ trộm chó ra khỏi ngọn lửa căm thù của người dân xã Nghi Phú, TP Vinh. Đêm 20-6, người dân mang cả xe ô tô ra đuổi, chặn bắt được Nguyễn Bá Tú (trú xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc). Người dân vây đánh và đốt cháy xe máy của Tú. Một số người lớn tiếng đòi đốt luôn cả Tú cho chừa thói trộm. May thay, cảnh sát 113 có mặt kịp thời giải cứu và đưa Tú đi cấp cứu…

Nhưng trong vụ người dân xóm Xuân Phúc, xã Nghi Xuân “tự xử” Hoàng Công Hiệp ngày 12-10 vừa qua thì cơ quan chức năng đã giải cứu bất thành. Hôm ấy, cả một lực lượng đông đảo, hùng hậu gồm công an xã, công an huyện, cảnh sát 113, cảnh sát cơ động đều có mặt nhưng không thể nào ngăn cản được người dân. Nói cho đúng ra chính đám đông dân chúng đã bao vây, ngăn cản không cho công an và người nhà vào đưa Hiệp đi cấp cứu khi còn có thể. Và khi nạn nhân đã tắt thở, phải 4 tiếng đồng hồ sau người nhà mới đưa được thi thể Hiệp ra khỏi đám đông đang la ó, quá khích để về nhà an táng.

Một số vụ người dân “tự xử” kẻ trộm đến chết - Đêm 5-10-2009, người dân xã Diễn Tân (Diễn Châu, Nghệ An) mai phục, bắt được hai kẻ trộm chó Lê Văn Minh và Nguyễn Việt Tiến (cùng trú xã Diễn Trung, Diễn Châu). Người dân đánh chết Minh còn Tiến bị gãy hai chân, đồng thời đốt cháy rụi chiếc xe máy. - Chiều tối 29-8-2010, người dân xã Nghi Thịnh (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) phát hiện Nguyễn Đình Dũng và Nguyễn Đình Hồng (cùng trú xã Nghi Hợp, Nghi Lộc) đang trộm chó. Dân cả làng ra bao vây, bắt được cả hai rồi “tự xử” cho đến khi Dũng chết tại chỗ, còn Hồng thì chết trên đường đưa đi cấp cứu. - Sáng 27-6-2012, người dân xóm 2, xã Ngọc Sơn (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) đã đuổi bắt và đánh chết người trộm chó tên Nguyễn Văn Lượng (31 tuổi, quê Hưng Yên), đồng thời đốt cháy xe máy của người này… Những vụ trên đây Công an tỉnh Nghệ An đều khởi tố vụ án nhưng cuối cùng không điều tra, xác định được ai là hung thủ. Riêng vụ đánh chết kẻ trộm chó ở huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh thì cơ quan tố tụng đã truy tố, phạt tù được những người gây án. Theo đó, đêm 22-8-2009, bức xúc trước nạn trộm chó, ông Phan Thanh Cương, anh Mai Văn Tình, Đặng Viết Thắng và Phan Văn Thiện (trú xã Xuân Giang, Nghi Xuân) tổ chức đưa chó ra nhử để phục kích bắt kẻ trộm. Khi Trần Đình Châu (trú thị trấn Nghi Xuân) và Hồ Chí Trung (trú thôn Lam Thủy, xã Xuân Giang) đến trộm chó thì bị bắt giữ. Ông Cương, anh Tình, anh Thắng, anh Thiện hô dân làng ra cùng đánh hội đồng, dẫn đến anh Châu chết tại chỗ, anh Trung chết trên đường đưa đi cấp cứu. Tòa án đã tuyên phạt ông Cương 6,5 năm tù, Tình 5,5 năm tù, Thắng và Thiện mỗi bị cáo bốn năm tù cùng về tội giết người. Tòa buộc các bị cáo phải bồi thường cho gia đình anh Châu, anh Trung hơn 55 triệu đồng.

ĐẮC LAM

