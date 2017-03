“Nghệ sĩ vé số” khuyết tật

TÀN NHƯNG KHÔNG PHẾ

Giữa quán nhậu đông đúc, ồn ào bỗng im lặng đến lạ thường bởi tiếng sáo dặt dìu của một người đàn ông tàn tật với xấp vé số trên đôi tay đã cụt. Với lòng thương và sự kính phục, các vị khách đã “giúp” xấp vé số của ông vơi dần. Nhiều người cho biết, đó là “nghệ sĩ vé số” Nguyễn Đức Quý, sinh ra tại Quảng Nam. Nhà nghèo, Đức Quý phải bỏ học giữa chừng rồi đi chăn bò thuê cho hàng xóm.

Không may, trong một lần đi núi, ông trúng phải quả mìn còn sót lại sau chiến tranh. Gia đình nghèo phải chạy vạy khắp nơi để cứu sống con. May sao ông thoát chết nhưng một tay bị cụt hẳn, tay kia các ngón đều cụt và dị dạng, sức khỏe bị giảm sút nghiêm trọng. Nhiều lần trăn trở việc mình bị tàn phế sẽ khiến cha mẹ thêm nặng gánh, ông đã gượng dậy làm lại cuộc đời. Vậy là ông bắt đầu đi bán vé số kiếm sống qua ngày. Trong Nam, ngoài Bắc nơi nào ông cũng đã từng qua chỉ với đôi chân dặm trường. Thương cảm và quý mến với hoàn cảnh của ông, bà Hoàng Thị Hiền trong một lần gặp gỡ duyên phận trên đường với ông Quý họ đã nên vợ chồng, về sống tại đội 1, xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, Nghệ An. Vợ chồng đùm bọc nhau sống qua ngày, đến nay đã có một người con trai đang học lớp 11. Để vợ con ở nhà, một mình ông lặn lội vào Huế kiếm việc làm để lo con ăn học.

“Nghệ sĩ vé số” đang trổ tài ở một quán nhậu. Ông rất vinh dự với tấm Huy chương đồng trong Hội thi thể thao - văn nghệ người khuyết tật toàn quốc lần thứ II năm 2002

Năm 2002, ông xin vào Hội người mù tỉnh Thừa Thiên - Huế. Từ đây, cuộc sống của người đàn ông tàn tật có nhiều bước chuyển biến. Tham gia hội viên, ông và những người bạn “không nhìn thấy mặt trời” chia sẻ những khó khăn với nhau trong cuộc sống và cả tâm sự đời thường. Có thế mạnh về bơi lội, ông đăng ký tham dự môn bơi lội tại Hội thi thể thao - văn nghệ người khuyết tật toàn quốc lần thứ II năm 2002 và vinh dự được Huy chương đồng. Ông còn có thể đánh đàn ghi-ta, thổi sáo phục vụ các đợt diễn của hội người mù ở tỉnh. Có khi ông cùng với đoàn lên tận bản làng các huyện miền núi Nam Đông và A Lưới để phục vụ cho đồng bào dân tộc thiểu số. Ông Quý chia sẻ: “Tui luôn nghĩ rằng mình còn sức khỏe, còn khả năng là còn phải cố gắng kiếm sống. Bây giờ ai cũng phải cố gắng làm giàu cho đất nước, mình làm tự nuôi mình cũng là một phần góp sức vậy”.

NGHỆ SĨ VÉ SỐ VÀ TIẾNG SÁO CUỘC ĐỜI

Dạo quanh thành phố, ở các quán nhậu, quán cà phê... thỉnh thoảng lại nghe được tiếng sáo réo rắt của “nghệ sĩ” Quý. Những bản nhạc ca ngợi quê hương đất nước như Điệu ví của quê ngoại xứ Nghệ, Đất nước trọn niềm vui, Lời Bác dặn trước lúc đi xa, Trồng cây tôi lại nhớ ơn Người... và bản nhạc cuộc đời tàn tật, bất hạnh của mình, được ông Quý thổi một cách say sưa và da diết. Khách vì thế ai cũng muốn được nghe tiếng sáo của một tài hoa tật nguyền và ai cũng mua cho ông dăm ba chiếc vé. Mỗi ngày như vậy ông có thể bán gần 200 chiếc vé số, đó là một kỉ lục được đại lý phát vé xổ số ở Thừa Thiên – Huế ghi nhận.

Bạn Trần Quốc Tuấn, sinh viên ĐHKH Huế khâm phục: “Những người như bác Quý khiến chúng em cảm thấy rất đáng để học hỏi. Tiếng sáo của bác là một lời nhắn nhủ để bọn em thêm phấn đấu học tập”.

Hỏi khắp ngõ 61 Đặng Văn Ngữ, phường An Cựu, TP. Huế - nơi ông Quý thuê trọ ai cũng biết đến và quý mến ông. Lũ trẻ con quanh ngõ ríu rít: “Thầy Quý vừa dạy học xong cho chúng em. Thầy thương các em lắm”. Bà Nguyễn Thị Loan, một người dân cho biết: “Ông ấy đi cả ngày, lúc nào rảnh rỗi lại dạy chữ cho lũ trẻ trong xóm, sống rất vô tư và có tình nên ai cũng thương cả”.

Ông Quý đang chuẩn bị đi bán vé số buổi tối. Bao bì vé số rất chỉnh tề, áo quần tươm tất. Ông cười và bật mí: “Mình không giàu có nhưng làm gì cũng phải chu đáo, đàng hoàng. Đi bán vé số, mình ăn mặc sạch sẽ, lịch sự thì ai cũng có thiện cảm và dễ bán”. Cứ thế ông đi đến khuya mới về. Đến đâu dù khách không mua nhưng ông cũng sẵn lòng tiếp chuyện và thổi sáo cho họ nghe - tiếng sáo của một người cụt tay càng tràn đầy ý nghĩa.





Theo LÊ ĐÌNH - HOÀNG QUÂN (CATP)