Nghề trồng cỏ ở Hội An

Nhiều hộ dân ở phường Cẩm An, Hội An sống được nhờ nghề trồng cỏ.

Ông Nguyễn Hai, một chủ quán nước tại địa phương cho biết người dân hai thôn An Tân và An Bàn trước đây sống bằng nghề đi biển nhưng ba bốn năm nay có thêm nghề trồng cỏ bán cho khách sạn, resort trang trí mảng xanh. “Nhà nhà trồng cỏ, người người trồng cỏ. Nhiều nhất là nhà bà Nhị, ông Hùng, bà May, ông Cường…” Vừa nói, ông Hai vừa chỉ những khoảnh đất trồng cỏ đang phủ xanh, bằng phẳng ở phía trước sân nhà của bà con trong thôn dọc hai bên tuyến đường.

Bà Lê Thị Bém, một người dân trồng cỏ, cho biết thường sau khi các trận bão hoặc lúc khách sạn, resort có nhu cầu cao thì cỏ ở đây được giá, đến 30.000 đồng/m2. Còn bình thường, giá cỏ trung bình ở mức 20.000 đồng/m2. Người mua cỏ đến từ khắp nơi: Hội An, Tam Kỳ (Quảng Nam) đến Đà Nẵng, Huế.

Tôi tìm đến nhà bà Lê Thị Nhị, 41 tuổi, thôn An Bàn khi bà đang tẩn mẩn chăm sóc vạt cỏ trước nhà. Bà kể: “Tôi là một trong những người đầu tiên ở trong thôn làm nghề trồng cỏ, cách đây hơn bốn năm, tôi mua cỏ giống của một người ngoài Đà Nẵng. Nghe đâu giống cỏ này họ đem giống từ Nhật về. Ngày trước tôi trồng gần 500m2 cỏ nhờ mượn mấy khoanh đất của mẹ, nhưng năm nay mẹ tôi lấy lại cho người khác thuê kinh doanh nên chỉ còn trồng được gần 100m2”.

Một trong những người còn diện tích trồng cỏ nhiều nhất hiện nay là chị Đinh Thị Em. Cái tên Cỏ May của chị bà con đặt cho vì mát tay trong việc trồng cỏ. “Vì mảnh đất trồng cỏ của gia đình tôi nằm trên khoảnh đất trống, không bị cây cối che chắn, hạn chế được rễ cây nên cỏ mọc nhanh, xanh tốt hơn những nơi khác. Bởi thế, chưa đầy ba tháng là tôi đã có cỏ để cung cấp cho khách hàng rồi”. Chị Cỏ May kể rồi cho biết thêm: “Với hộ có 400m2 cỏ, với giá trung bình 20.000 đồng/m2 thì mỗi năm sau khi trừ các khoản chi phí, công cán thì thu về hơn 20 triệu đồng. Tiền đó cũng đủ trang trải việc học hành, mua mắm muối cho bữa ăn hằng ngày của gia đình”.

Theo Vương Hằng Sa (SGTT)