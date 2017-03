Nghĩa tử nghĩa tận

Sau Nghị định 105/2012/NĐ-CP ngày 17-12-2012 của Chính phủ về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức vốn có nhiều điểm bất ưng, người ta lại tiến hành dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện nghị định ấy. Lạ!

Nói lạ là vì bản thân Nghị định 105 đã thể hiện một quan niệm không phù hợp với sinh hoạt xã hội Việt Nam hiện nay trên cả hai phương diện thực tiễn vận động lẫn xu thế phát triển. Thứ nhất, rồi đây các nhà khoa học, doanh nhân, văn nghệ sĩ… không phải là cán bộ, công chức, viên chức cho dù có cống hiến xuất sắc tới mức nào cũng sẽ không được vinh danh sau khi chết qua lễ tang, những cá nhân và tập thể quân đội có thành tích đặc biệt xuất sắc không may hy sinh trong việc bảo vệ Tổ quốc cũng thế, vì họ không thuộc vào bốn chức danh được tổ chức lễ quốc tang (theo quy định của khoản 1 Điều 5 Chương 2) mà những trường hợp như thế hoàn toàn có thể xuất hiện trong sinh hoạt xã hội Việt Nam sắp tới.

Thứ hai, nó chia hình thức lễ tang ra bốn cấp (lễ quốc tang, lễ tang cấp nhà nước, lễ tang cấp cao, lễ tang cán bộ, công chức, viên chức) thì trước cái chết những đối tượng được hưởng bốn hình thức ấy xem ra cũng chưa được bình đẳng lắm, nhất là trong hoàn cảnh Việt Nam đang phải phấn đấu xây dựng một xã hội tránh được nguy cơ phân loại công dân. Và cứ thử tìm trong pháp luật của tất cả quốc gia trên thế giới hiện nay mà xem, ngoài các quy định về lễ quốc tang thì có bao nhiêu văn bản có nội dung và tinh thần như Nghị định 105 nói trên!

Có nhiều ý kiến không nên cấm việc để ô cửa kiếng trên nắp quan tài cho người viếng nhìn mặt lần cuối trong nhà hoặc ngoài nhà tang lễ. Ảnh: HTD

Cái chết chấm dứt sự sống của cá thể nhưng con người có thể tái hiện lịch sử bằng ký ức tập thể nên cái chết có thể giúp ích cho sự sống, người chết có thể có giá trị với người sống. Tất cả hình thức và nghi thức lễ tang và chôn cất đều xuất phát từ nguyên lý chung ấy nhưng đều được khuôn nắn lại cho phù hợp với thực tế. Một vị tướng không thể biết mặt nhớ tên, càng không thể tới viếng lễ tang của tất cả binh sĩ dưới quyền, cũng không cần phải làm như thế mới biểu lộ được tinh thần “huynh đệ chi binh” thì Nhà nước lại càng như thế. Cán bộ, công chức, viên chức nói chung cũng là con người, làm việc trong hệ thống quản lý xã hội cũng chẳng khác gì những người lao động trong các hệ thống sản xuất vật chất và tinh thần của xã hội, có tiền lương, có bảo hiểm, có công được thưởng, có tội bị phạt, trong vòng sinh lão bệnh tử của thế nhân lại càng không khác gì kẻ khác, Nhà nước cần gì can dự vào lễ tang của họ? Ví dụ, quy định một khoản trợ cấp tang lễ cho họ, hay nếu muốn chi tiết cho “sòng phẳng” thì quy định ai đó làm việc nhà nước bao nhiêu năm đó, mức lương lúc nghỉ hưu hay từ trần khoảng bao nhiêu đó sẽ được hưởng một khoản trợ cấp tang lễ khoảng bao nhiêu đó cũng là biểu lộ sự quan tâm và trân trọng đối với họ rồi, nhiều chuyện làm gì!

Đi vào chi tiết thì chưa nói tới một số quy định mang tính hình thức và đẳng cấp rất ít tình người, Nghị định 105 có những quy định làm người ta ngạc nhiên về sự nửa vời không nên có trong một nghị định. Ví dụ, hai khoản 3 và 4 trong Điều 4 Chương 1:

“3. Linh cữu người từ trần quàn tại nhà tang lễ hoặc tại gia đình không để ô cửa có lắp kính trên nắp quan tài.

4. Không rắc vàng mã và các loại tiền do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành và ngoại tệ trong quá trình đưa tang từ nhà tang lễ hoặc gia đình đến nơi an táng; không đốt đồ mã tại nơi an táng”.

Xét về chức năng, ô cửa có lắp kính trên nắp quan tài là để người viếng nhìn được vào bên trong, nếu bảo đảm về mặt kỹ thuật tức không hở, không gây ô nhiễm mất vệ sinh thì tại sao lại cấm? Các loại tiền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành là để phục vụ hoạt động giao dịch kinh tế của xã hội, nếu rắc làm rách bẩn nhàu nát thì phạm vào tội danh phá hủy đồng bạc của quốc gia, nếu không rách bẩn nhàu nát (kể cả ngoại tệ) cũng đã vi phạm nguyên tắc không lãng phí, không phô trương ở khoản 2 Điều 2 Chương 1, quy định thêm làm gì? Đồ mã được sản xuất ra là để đốt và rắc, nếu cấm rắc thì tại sao còn cho sản xuất? Nếu gã nào đó thần kinh không bình thường in vài hay vài mươi ngàn tấm hình người thân đã quá cố của y trên giấy khổ A4 rắc tung tóe trong quá trình đưa tang từ nhà tang lễ hoặc gia đình đến nơi an táng thì sao?

Nghĩa giả nghi dã - nghĩa là sự đúng đắn và phù hợp. Cho nên nghĩa tử nghĩa tận - nghĩa với người chết là làm trọn nghĩa, tức trọn nghĩa cả với người còn sống. Rất muốn đề nghị Chính phủ thu hồi Nghị định 105 và ban hành một nghị định khác về “Lễ tang do Nhà nước tổ chức” gồm hai hệ thống nghi thức quốc lễ và quân lễ phù hợp với sinh hoạt xã hội hơn cũng như nhất quán với công cuộc cải cách hành chính hơn.

Bốn chức danh được tổ chức lễ quốc tang Theo khoản 1 Điều 5 Nghị định 105/2012, cán bộ đang giữ hoặc thôi giữ một trong các chức vụ sau đây khi từ trần được tổ chức lễ quốc tang: Tổng bí thư, chủ tịch nước, thủ tướng, chủ tịch Quốc hội.

CAO TỰ THANH