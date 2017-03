Người canh cột mốc biên cương

Giữa những cơn mưa rừng tầm tã cuối năm 2012, những người lính biên phòng đồn Đắc P’ring (Nam Giang, Quảng Nam) vẫn xẻ rừng, lội suối, vượt rừng đi tuần tra, canh giữ từng cột mốc biên giới thiêng liêng ở miền viễn tây Tổ quốc. Tôi đã theo chân tổ tuần tra vượt hơn 200 km đường rừng cùng “ăn đất nằm sương” với những người lính giữa núi rừng Trường Sơn vào mùa giá rét...

Đường lên dốc Mẹ ơi

Trước giờ lên cột mốc, tổ tuần tra tất bật chuẩn bị hành trang cho chuyến đi rừng định kỳ dọc biên giới Việt-Lào. Những chiếc ba lô con cóc được nhét đầy vật dụng đi rừng như tăng, võng, mền... Gạo, đèn pin, thực phẩm… được chia thành từng bao nhỏ cho mỗi người gùi sau lưng. Đôi chân các chiến sĩ phải bịt kín bằng xà-cạp nhằm tránh lũ vắt rừng khát máu. Thiếu tá Nguyễn Văn Nam, Đồn phó Đồn biên phòng Đắc P’ring, cho biết trung bình mỗi cột mốc cách nhau 3-5 km, có nơi đến hơn 15 km đường rừng nên mỗi chuyến đi của đội tuần tra phải kéo dài 10-15 ngày.

Mưa nặng hạt. Cái lạnh rừng sâu như cứa vào từng thớ thịt. Ba chiếc xe máy cà tàng ì ạch leo lên những con dốc đất đỏ trơn trượt như đổ mỡ hướng về cột mốc 727, mốc giới đầu tiên trong hệ thống gần 10 cột mốc đường biên do Đồn Đắc P’ring bảo vệ. Đường lên cột mốc phải vượt qua nhiều đèo cao, vực sâu. Chạy được hơn 40 phút, chúng tôi phải dừng lại trước con dốc cao lầy lội. Trung úy Ploong Dương hạ lệnh để lại toàn bộ xe máy rồi tiếp tục cuốc bộ.

Cột mốc 727 trên tuyến biên giới Việt-Lào.

Ngước nhìn những con dốc dài nối tiếp nhau xa tít tắp, Trung úy Ploong Dương cho biết: “Đây là dốc Mẹ ơi dài gần 2 km chạy xuyên qua hai dãy núi, một bên là núi cao, một bên là vực sâu. Trước đây, đồng bào Cơ tu đi rừng rất ớn con dốc này nên đặt tên như thế. Thời chiến tranh, mỗi lần hành quân qua con dốc này, bộ đội ta cũng ngao ngán mà kêu Mẹ ơi!”. Châm điếu thuốc để xua tan cái lạnh đang bủa vây, Ploong Dương khoác ba lô dẫn đầu đoàn, hăng hái vượt dốc. Lớp đất đỏ nhầy nhụa khiến bước chân thêm nặng trĩu, chỉ cần sơ sẩy là chân trượt dài trên váng bùn đặc quánh.

Sau gần 3 giờ vật lộn với đám bùn đỏ đoàn mới vượt qua dốc Mẹ ơi. Sau khi nghỉ chân bên một gốc cổ thụ lớn, đoàn bắt đầu đổ dốc xuống khe Bệnh viện. “Trong chiến tranh, nơi đây là một bệnh viện dã chiến, hiện vẫn còn nhiều dấu tích để lại nên gọi là khe Bệnh viện” - Thiếu úy Zơ Rum Lên kể. Nằm giữa thung lũng, vây quanh là bốn bề núi non trùng điệp nên khe Bệnh viện có một khoảng không gian khá rộng. Cây cầu vượt khe đã bị nước cuốn trôi, đoàn chúng tôi buộc phải lội qua. Dòng nước chảy xiết khiến đôi chân như đóng băng vì lạnh. Cuối giờ chiều đoàn mới đến được lán của những người đi rừng để lại. Mọi người dừng lại nấu nướng, móc tăng-võng ngủ, sáng sớm mới lên cột mốc. Bữa ăn vội giữa rừng chỉ có cơm, canh và món rau rừng luộc.

“Ruồi vàng, muỗi bạc, vắt biên cương”

Trung tá Nguyễn Hải Lý, Phó đồn biên phòng Đắc P’ring, kể về ba loài “bạn rừng” của người lính biên phòng trên hành trình đi canh cột mốc biên cương. “Ruồi vàng ở đây nhiều lắm, chỉ cần sơ suất là nó chích sưng tím người. Nọc độc của nó đau và nguy hiểm không thua gì ong vò vẽ” - Ploong Dương cảnh báo. Anh kể ngày trước chưa có quân trang bảo vệ, lính biên phòng đi tuần bị ruồi vàng chích đến thối thịt. Chỉ những vết thâm chi chít dọc theo chân và cánh tay, anh Dương kể hồi ấy mình phải nằm bệnh viện điều trị gần nửa tháng trời mới loại bỏ hết nọc độc của loài ruồi nguy hiểm này.

Lội rừng đi tuần tra, bảo vệ cột mốc biên cương.

Một loài nguy hiểm khác là muỗi bạc (muỗi vằn) - loài gây bệnh sốt rét đã cướp đi sinh mạng của nhiều người lính biên phòng. Khác với ruồi vàng chỉ xuất hiện chủ yếu vào mùa nắng, loài muỗi này luôn có mặt ở rừng già quanh năm. “Ở đây anh em bị muỗi bạc đốt dẫn đến sốt rét xảy ra như cơm bữa. Hiện ở đồn đang có hai đồng chí bị sốt rét, phải nằm điều trị” - Thiếu úy Nguyễn Văn Tiến, cán bộ quân y đồn, cho biết.

Hai năm trước, trong một chuyến tuần tra, Ploong Dương cũng bị muỗi bạc đốt gây sốt rét mê man. “Lúc ấy tôi và đồng đội đang tuần tra đến cột mốc 728, cách xa đồn gần ba ngày đường. Toàn thân lên cơn ớn lạnh, sốt đến run người, tưởng không qua khỏi. May đồng đội gắng sức đưa kịp về đồn sớm chứ nếu không tôi đã nằm lại vĩnh viễn giữa rừng già” - Ploong Dương nhớ lại. “Còn “bạn rừng” thứ ba nữa ngày mai vượt rừng già anh sẽ chạm trán” - Ploong Dương cười.

Đêm xuống, cái lạnh miền biên viễn càng thấm sâu, mỗi người phải mặc thêm quần áo trước khi quấn mền ngủ. Trời vừa rạng sáng, đoàn chúng tôi tiếp tục hành trình. Đôi xà-cạp chống vắt được kéo lên cao và bọc thêm một lớp vải dày bên ngoài. Thiếu úy Hien Hiu cầm rựa đi trước để phát quang tuyến đường lên cột mốc. Sương mù vẫn chưa tan hết khiến người sau chỉ nhìn thấy được ba lô của người đi trước. Trên những lá cây ven đường, từng đống vắt vo tròn nằm co mình chờ con mồi đi ngang. Đi được một quãng, tôi nhìn xuống chân đã thấy một lũ vắt bám thành từng mảng, chuyển động lúc nhúc. “Nếu không may bị đám vắt này bám vào da thịt, nhất là chỗ hiểm thì phải biết. Chỗ thịt bị chúng bám vào sẽ sưng tấy, đỏ ửng lên, ngứa ngáy không chịu nổi. Nọc độc của nó nguy hiểm và tồn tại trong da thịt lâu hơn nhiều so với vắt ở các khu rừng dưới xuôi nên mới gọi là vắt biên cương” - Ploong Dương vừa nói vừa cúi xuống dùng dao gạt lũ vắt đang bu kín hai chiếc xà-cạp.

Bữa cơm chiều đạm bạc giữa rừng già. Ảnh trong bài: TẤN TÀI

Còn người còn cột mốc biên cương

Sau 2 giờ hành quân xẻ rừng, vượt suối, đoàn chúng tôi đặt chân đến cột mốc 727 nằm vững chãi giữa đỉnh cao dãy Trường Sơn. Từ đây, phóng tầm mắt xuống có thể thấy bản làng của người Lào chìm khuất trong làn sương mờ ảo.

Sau khi kiểm tra, mọi người bắt tay quét dọn xung quanh cột mốc. Ploong Dương kiếm chổi quét lớp bụi đất, lá cây mục trên nền xi măng, còn Hien Hiu dùng rựa phát quang cây cối xung quanh.

Ploong Dương nói lần nào lên cột mốc anh và đồng đội cũng có cảm giác bồi hồi như lần đầu đặt chân đến. “Mỗi lần chạm tay vào cột mốc, tôi luôn thấy đất nước mình đẹp và rộng lớn vô ngần. Tôi sinh ra và lớn lên trên vùng biên ải nên hiểu rõ từng ngọn núi, con suối chốn này. Cột mốc như một điểm tựa, định vị cho bà con dân bản trở về nhà sau những chuyến đi rừng. Khi cột mốc còn đứng yên trên đỉnh núi thì cuộc sống bản làng mới được bình yên” - Ploong Dương xúc động nói.

Những khóm hoa rừng quanh cột mốc đã dần hé nụ trong làn sương lạnh lẽo như báo hiệu mùa xuân về trên đường biên Tổ quốc. Chúng tôi chỉ đi ba ngày qua hai cột mốc 727 và 728 nhưng cũng thấm thía bao nỗi nhọc nhằn, vất vả của người lính biên phòng nơi đây. “Hành trình đi tuần mốc tuy vất vả, gian lao nhưng ai cũng xung phong làm nhiệm vụ. Với anh em biên phòng, còn người là còn cột mốc. Dù có hy sinh, đổ máu cũng quyết giữ vững cột mốc biên cương” - Thiếu tá Nguyễn Văn Nam nói.

TẤN TÀI