Người chống tiêu cực đến cùng

“Tác giả” có thể là cán bộ sai phạm

Theo ông Xạ, khi ông bị tấn công, điện ở khu vực xóm 9 gần nhà ông đã bị cắt trong khi các nơi khác vẫn sáng đèn. Khi hai gã sát thủ tẩu thoát, điện lại được bật sáng. “Tôi hồ nghi kẻ chủ mưu bố trí cắt điện để bọn sát thủ ra tay” - ông Xạ bức xúc.

Thượng tá Đặng Bá Cường, Trưởng Công an huyện Kiến Thụy, nhận xét việc ông Xạ bị tấn công có nhiều dấu hiệu trả thù người đấu tranh chống tiêu cực. Theo ông Cường, “tác giả” có thể là một trong những cán bộ xã sai phạm. Tuy nhiên, do hết thời hạn vẫn không tìm được nghi can nên phải đình chỉ vụ án.