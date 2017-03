Người gieo chữ trên cát

Quyết tâm bám trụ trường xa

Từ năm 2002 đến nay, cô Đỗ Thị Tình, giáo viên Trường Tiểu học Phước An (huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước), hằng ngày vượt hơn 6 km đường đất đến với phân điểm của trường tại ấp Sóc Dày (xã Phước An) để dạy chữ cho con em nghèo đồng bào S’Tiêng. Lớp học của cô nằm ở khu vực xa xôi và khó khăn nhất của xã Phước An. Số lượng học sinh vỏn vẹn chưa đầy 20 học sinh/lớp/năm. Các em chủ yếu có độ tuổi lớp 1, lớp 2 nhưng cũng có em đáng tuổi học lớp 4, lớp 5 vẫn đến lớp theo học, tìm con chữ. Nhưng suốt 10 năm qua, ngày mưa cũng như ngày nắng, trên chiếc xe máy cũ, cô Tình không quản ngại khó khăn để đến với lớp học.

Một tiết học trong lớp cô Tình giảng dạy. Ảnh: ANH PHÚ

Cô Tình cho hay để học sinh không bỏ học giữa chừng, ngoài việc thường xuyên đến từng gia đình vận động, một tháng vài ba lần cô còn phải mang kẹo bánh, đồ ăn vặt, quần áo… đến lớp để phát cho các em nhằm khích lệ tinh thần. “Hầu hết nhà các em đều khó khăn, gia đình không muốn cho đi học để ở nhà phụ việc kiếm sống. Nhiều em còn nhỏ chút mà đã phải phụ cha mẹ đi mót mủ cao su để kiếm tiền, không được đi học. Cũng có em đã theo học được một thời gian nhưng vì gia đình nghèo, đường đến trường lại quá xa nên bỏ học. Vì vậy mình phải nghĩ cách để các em đến lớp…” - cô Tình chia sẻ.

Cô Tình kể ngoài mình ra trước đây còn có một số giáo viên trẻ khác cũng được phân công về đây dạy. Tuy nhiên, sau một thời gian, nhiều giáo viên trẻ không chịu được cái khó, đường đến trường xa xôi, học sinh thưa thớt nên đã xin chuyển công tác, chỉ có cô Tình quyết tâm bám trụ. Nhờ sự nỗ lực của cô trong suốt nhiều năm qua, đến nay không ít học sinh của cô nay đã bắt đầu bước vào trung học phổ thông, nhiều em đã bước vào lớp học cuối cấp, chuẩn bị dự thi CĐ, ĐH.

ANH PHÚ