Người nghèo long đong tìm trợ giúp - Bài 3: Bỗng dưng... bị thoát nghèo

Không nghèo nhưng vẫn được cho nghèo Trái với những người thật sự nghèo nhưng bị cho thoát nghèo, ở xã Hòa An (huyện Phụng Hiệp) và xã Thuận Hòa (huyện Long Mỹ, Hậu Giang) lại có tình trạng ngược lại: Không nghèo nhưng vẫn được bình xét trở thành hộ nghèo hoặc cận nghèo. Chủ tịch UBND xã Hòa An Võ Văn Kết thừa nhận thực tế nói trên và cho biết khi phát hiện ra những hộ không đủ tiêu chuẩn đã họp dân công khai và thống nhất đưa ra khỏi danh sách hộ nghèo hàng loạt trường hợp. Điển hình nhất là hộ ông Lê Út Em - Phó Trưởng Công an ấp Xẻo Trâm. Hộ ông Em có năm khẩu và có sáu công ruộng, ngoài làm lúa còn có thêm nghề phụ là nuôi heo nái để bán heo con. Ngoài mẹ già không còn khả năng lao động, các con ông Em đều đã trưởng thành và tự lao động để sinh sống. Thế nhưng năm 2012, hộ ông Em lại được xét cấp sổ cận nghèo. Tương tự, ông Trần Văn Út - Trưởng ấp Xẻo Trâm có ngôi nhà tường kiên cố, có ruộng đất để sản xuất, các con đều trưởng thành và có việc làm, có thu nhập nhưng năm 2013 hộ ông vẫn được xét là hộ cận nghèo. Đến cuối tháng 4-2013, qua phản ánh của dân, trường hợp này mới bị phát hiện. Trong khi chính ông Út, với cương vị trưởng ấp, trong lần trả lời báo địa phương từng tuyên bố: “Chủ trương của ấp là cương quyết loại bỏ những hộ không thực sự nghèo ra khỏi danh sách”. Tại xã Thuận Hòa (huyện Long Mỹ), cuối năm 2012, người dân phản ánh ở ấp 3 nhiều hộ kinh tế khá nhưng do có quan hệ bà con thân thuộc với lãnh đạo ấp nên được lọt vào danh sách hộ nghèo, cận nghèo. Đó là hộ Huỳnh Văn Hiểu (con của trưởng ấp), hộ Huỳnh Văn Ngà (chú bác ruột với trưởng ấp), hộ ông Nguyễn Văn Ngởi (chồng của cán bộ phụ nữ ấp), hộ Huỳnh Văn Sĩ (cán bộ Mặt trận ấp)… Đa phần các hộ này nhà cửa khang trang, có đất, có xe, có hộ còn có trâu để kéo thuê. Qua phúc tra việc bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2013 ở ấp 3, xã Thuận Hòa đã đưa ra khỏi danh sách cận nghèo năm 2013 tổng cộng 18 hộ, trong đó có những hộ là bà con với trưởng ấp, hộ cán bộ ở ấp. Ông Trịnh Minh Cảnh - Phó Chủ tịch UBND xã Thuận Hòa nói: “Xã đã tổ chức rà soát và đưa ra khỏi danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo đối với những trường hợp không đúng tiêu chuẩn. Đồng thời, xã họp chi bộ để rút kinh nghiệm đối với cán bộ ấp, cho tập huấn kỹ càng đối với đội ngũ điều tra viên, tránh để xảy ra những trường hợp tương tự”. GIA TUỆ