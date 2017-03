Nhà báo làm thơ, viết nhạc về Trường Sa

Cuối tháng 4 vừa qua, nhà báo Nguyễn Thế Kỷ đến công tác tại Trường Sa. Đêm trước khi tạm biệt đảo để về đất liền, ông thức để sáng tác bài thơ tặng vùng biển này.

"Trường Sa ơi, ngày mai tàu cập bến

Ta lại về phố thị thân thương

Vòng tay ấm, bữa cơm sum họp

Và riêng, chung bao chuyện vui buồn...

... Ôm lính đảo yêu tin bao gương mặt

Tuổi đôi mươi lồng lộng biển trời

Mắt trong vắt chưa một lần hò hẹn

Đêm mơ còn nũng nịu gọi “Mẹ ơi!”...".

Ông Nguyễn Thế Kỷ quê ở Nghệ An, là tiến sĩ ngữ văn. Ông từng làm giám đốc Đài PTTH Nghệ An, tổng biên tập báo Nghệ An... Ông đã đọc cho nhà báo Lê Đức Hùng (đài truyền hình TP HCM) nghe sáng tác này. Những vần thơ nồng ấm đã gợi lên trong nhà báo Đức Hùng nhạc điệu của ca khúc nói về tình cảm của những người con đất liền hướng về biển đảo.

Nhà báo Lê Đức Hùng đến với âm nhạc như nơi thể hiện những cảm xúc bình yên.

“Bài thơ của anh Nguyễn Thế Kỷ nói đúng tâm trạng của tôi khi một lần phải rời Trường Sa vào lúc hoàng hôn, buồn lắm, thương lắm… Mỗi lần nghe bài thơ, tôi không thể cầm lòng được và tự hứa với lòng mình phải làm gì đó cho Trường Sa”, ông Lê Đức Hùng chia sẻ.

Nhà báo Đức Hùng từng học âm nhạc từ nhỏ, biết chơi guitar và đàn piano khá thành thạo. Dù bận rộn trong vai trò lãnh đạo ở cơ quan, với ông, âm nhạc là khoảng thời gian thanh bình nhất sau ngày tất bật. Ông Hùng viết nhiều ca khúc, nhiều bài về tình yêu nhưng chỉ đến Bâng khuâng Trường Sa ông mới nhờ ca sĩ Y Jang Tuyn ghi âm, giới thiệu đến công chúng.



Theo Thất Sơn (VNE)