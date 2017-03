Nhà báo và sự thật - Bài 1: Sự thật mạnh hơn nỗi sợ hãi

Tự do phát biểu quan điểm là một trong những quyền quý giá nhất. Nó là cơ sở cho mọi quyền tự do khác và là nền tảng để tạo lập phẩm giá con người. Tự do báo chí là điều kiện thiết yếu cho hoạt động của nghề này. Khi báo chí chuyển sang trực tuyến, ngày càng có nhiều nhà báo mạng, trong đó có người viết Blog, bị quấy nhiễu, tấn công và bị sát hại vì công việc của mình. Họ cần được bảo vệ giống như các đồng nghiệp làm báo truyền thống. Chúng ta đã xây dựng chương trình hành động để Liên Hiệp Quốc tạo môi trường tự do và an toàn cho nhà báo và nhân viên truyền thông ở mọi nơi. Đồng thời, chúng ta tiếp tục tăng cường xây dựng pháp luật vì sự tự do của báo chí ở những quốc gia đang trải qua thay đổi hoặc xây dựng lại sau xung đột. Ngày Tự do báo chí thế giới (3-5) là dịp để chúng ta giương cao ngọn cờ trong cuộc chiến thúc đẩy tự do báo chí. (Trích thông điệp về ngày Tự do báo chí thế giới năm 2012 của Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon và Tổng Giám đốc UNESCO Irina Bokova)