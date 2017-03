Nhà báo và sự thật - Bài 2: Trò chuyện với kẻ sát nhân

Thế là hai năm rưỡi sau vụ tấn công, nhà báo Neslen lại thấy mình thân thiết với người đàn ông đi chân trần tên là Khalid. Không giống như trí nhớ của anh, Khalid nhỏ con nhưng chắc nịch và sự lúng túng hiện rõ trên nét mặt. Đôi hàng lông mày cau lại như những con mòng biển giận dữ nhưng giọng nói của anh ta lại dịu dàng.

Người Do Thái mất đất

“Tôi sinh năm 1982 ở Libya” - Khalid kể. “Chúng tôi sống ở Benghazi và Tripoli nhưng gia đình tôi chuyển chỗ ở liên tục. Cha tôi là thầy giáo, vì vậy ông làm việc ở các quốc gia khác nhau. Chúng tôi là những người Do Thái tị nạn”. Khalid là con thứ trong gia đình có tám anh chị em. Năm Khalid 13 tuổi, gia đình anh quay về lãnh thổ Palestine với niềm hy vọng về một nhà nước độc lập sau khi Hiệp định Oslo được ký kết.

Khalid có dịp tiếp xúc đầu tiên với người Do Thái Israel khi cả gia đình đến chiếc cầu Allenby nối Jordan với Bờ Tây. “Chúng tôi bị chia tách” - Khalid kể. “Họ tách mấy chị và anh của tôi ra khỏi nhau và tôi nghĩ họ hăm dọa để làm tiền nhưng họ không làm điều đó. Họ tấn công gia đình tôi. Đó là điều tồi tệ mà họ đã làm”.

Tại Gaza, Khalid cảm thấy khó mà “xây dựng quan hệ” sau khi chia tay bạn bè cũ ở Libya. Gia đình anh không được cấp thẻ căn cước và mỗi khi có việc đi đâu, họ đi đường Salah ad-Din ở phía bắc Gaza rất nguy hiểm. “Nếu bị bắt ở trạm kiểm soát, chúng tôi có nguy cơ bị trục xuất” - Khalid nói và đưa tay lên đầu, bối rối. “Không an toàn chút nào đối với tất cả chúng tôi, vì vậy chúng tôi quyết định tha hương một lần nữa”.

Cuộc sống bất ổn khiến nhiều người dân Gaza phải sống nhờ vào viện trợ của LHQ. Ảnh: AL JAREERA

Người Do Thái-Israel và người Do Thái-Palestine

Những năm 1990 kéo dài một cách chán ngắt, Khalid bắt đầu tham gia chính trị với phong trào intifada lần thứ hai - một cuộc nổi dậy đòi thành lập nhà nước Palestine vào tháng 9-2000 - và ngày càng muốn rút ra. “Tôi tốt nghiệp trung học, vào Trường ĐH Al-Azhar” - anh nói. Và anh đã bỏ phong trào sau hai năm tham gia. “Tôi chỉ nhìn thấy ngày càng có nhiều vụ tiêu diệt, giết chóc người Palestine” - Khalid kể.

Niềm tin chính trị thiếu kiên định của Khalid pha màu sắc tôn giáo. Động lực chính trị ban đầu của anh là khôi phục một nước Palestine trước năm 1948. “Tôi luôn thích chống lại sự chiếm đóng” - anh ta nói một cách mạnh mẽ.

Trả lời câu hỏi chiến lược tốt nhất là gì, Khalid nói ngay: “Thánh chiến”. “Cách tốt nhất là thông qua cuộc thánh chiến, như nhà tiên tri Muhammad đã ra lệnh cho tất cả người Hồi giáo phải làm gì khi những người phi Hồi giáo đến chiếm đất của người Hồi giáo”, anh nhấp nháy mắt nhìn nhà báo. Tuy nhiên, anh có thể làm bạn với những người không theo đạo Hồi, anh nói: “Miễn họ không phải là người xấu đến đây để khơi cuộc chiến tranh hoặc làm tổn thương người khác”.

Khalid tiếp tục nói về những sự việc xảy đến với anh trong cuộc xâm lược dải Gaza năm 2009 theo câu hỏi của nhà báo. “Trong ngày đầu tiên, có mấy cuộc tấn công qua dải Gaza và tôi thấy những người tử vì đạo ngã xuống khắp nơi, trong đó có những người tốt, những người chiến đấu chống lại sự chiếm đóng” - Khalid nói. Khi các vụ oanh kích tăng lên thì số người chết cũng nhiều lên, anh chứng kiến tivi đưa tin về sự tuyệt vọng của những người dân Gaza, họ cầu xin xe cứu thương và sự giúp đỡ về chính trị. Khi người Israel tiến đến một khu phố gần đó vào ngày 12-1, “tôi nghĩ tôi phải đến đó yêu cầu họ chấm dứt sự leo thang. Mấy người lính chĩa súng vào tôi và ra lệnh cho tôi cởi quần áo. Họ còng tay tôi chặt đến nỗi cổ tay tôi bị chảy máu suốt cả ngày. Rồi họ đưa tôi vào cổng một ngôi nhà mà họ đang kiểm soát để mỗi người lính ra hay vào có thể nện tôi. Họ liên tục chửi rủa, nói những điều xấu xa về gia đình tôi, dùng giày đá tôi và đánh tôi bằng súng trường”.

Viên binh sĩ bắt Khalid không cho anh ăn hoặc nghỉ ngơi. “Hắn bắt tôi đứng bên cửa sổ 2, 3 tiếng đồng hồ” - Khalid nói. “Tôi bị còng tay và bịt mắt nhưng tôi có thể nghe thấy tiếng súng vang lên gần đó. Tôi cứ bị bắt đứng đó, còn tên lính bắt tôi thì bắn súng ở phía sau tôi”.

Nhà báo Arthur Neslen (bóng mờ là Khalid). Ảnh: GUARDIAN

Khalid nhớ mình bị các binh sĩ Israel dẫn đi vào ngày hôm sau, vẫn bị bịt mắt và còng tay, trong trạng thái sợ hãi và kiệt sức. Sau đó anh bị thẩm vấn và bị đưa lên một chiếc xe bọc thép tới một trại giam. Từ đây, anh phải chịu đựng biết bao lần thẩm vấn, bị cởi đồ để lục soát, bạo lực và nhục hình khi anh phải “lê” qua hệ thống quân sự và tòa án của Israel. “Tôi nhớ mình bị nhiều người đánh đập, trên đường đến tòa án, thậm chí một lần tại tòa án” - Khalid nhớ lại, xoay mấy ngón tay. “Trong khi bị thẩm vấn, tôi bị đánh. Khi họ bảo tôi cởi quần áo, tôi bị đánh”.

Sau khi bị thẩm vấn, Khalid nhớ anh đã ký vào một tờ biên bản do tên cai ngục viết bằng tiếng Do Thái, một ngôn ngữ mà anh không hiểu gì cả. Cuối cùng, tháng 3-2009, anh bị đưa trở lại nhà ga ở vùng biên giới Erez loạn lạc và bị đẩy qua mấy hành lang bằng sắt để lọt vào một Gaza đang bị đổ nát.

Hai tháng sau, Khalid gặp nhà báo Arthur Neslen trên đường và rút dao tấn công…

Không đâm vào sau lưng

“Hôm đó tôi ra khỏi nhà và đến trường ĐH”, Khalid bắt đầu, người ngây ra. “Tôi đứng đợi suốt 2 tiếng liền với con dao. Tôi nhìn thấy mấy người nước ngoài đi xe Jeep và tôi nghĩ rằng đây là những người đã tham gia trong các cuộc chiến chống lại chúng tôi”.

Qua trò chuyện, nhà báo Arthur Neslen mới biết sở dĩ mình thoát được vụ tấn công của Khalid là vì anh ta không bao giờ đâm vào lưng ai khi anh ta có cơ hội. Khalid giải thích: “Tôi rất thận trọng để đảm bảo rằng tôi không làm điều gì sai. Tôi đứng đợi một người từng tham gia cuộc chiến tranh chống lại chúng tôi và tôi thấy người đàn ông đeo máy ảnh. Tôi tiếp cận sát anh ta để biết chắc đây là một người đã làm chúng tôi tổn thương. Khi tôi rút con dao, ông ta bỏ chạy. Tôi không muốn cảnh báo ông ta. Tôi muốn nhìn thấy đây đúng là người đã chống lại chúng tôi. Người đàn ông kia bỏ chạy và la lên: “Giúp, giúp, giúp tôi với” và có mấy người nổ súng và tước con dao của tôi và đưa tôi đến đồn cảnh sát. Có lẽ người đó là ông phải không?”.

Từ khi trưởng thành, Neslen không bao giờ cảm thấy mình trông như một người Do Thái một cách rõ rệt. Hồi còn đi học ở London, Neslen còn sợ cái vẻ ngoài Do Thái sẽ khiến anh trở thành mục tiêu bị tấn công. Và anh bị điều đó hơn một lần. Tuy nhiên, anh không bao giờ phủ nhận mình là người Do Thái và lao vào một xó xỉnh nào đó khi phải đối mặt với nạn chống lại người Sê-mít đầy bạo lực. Nhưng anh không hề cảm thấy Khalid là một người như vậy.

“Nhưng vấn đề là cái gì ở tôi khiến anh nghĩ tôi là một trong những người chiến đấu chống lại người Palestine?” - Arthur Neslen hỏi. “Tôi không biết” - Khalid bực dọc trả lời. “Kỳ lạ thật, bởi vì những người này thường đi xe hơi, còn người đàn ông này đang đi bộ. Nhưng những người tấn công chúng tôi rất nhiều”.

“Mấy câu chuyện của Khalid thật kinh khủng, tôi không có phản ứng gì” - nhà báo Arthur Neslen nhớ lại. Trong suốt cuộc trò chuyện, nhà báo luôn chủ động cố gắng làm giảm sự căng thẳng bằng cách nói chậm rãi, hạ thấp giọng, tránh thể hiện bất kỳ dấu hiệu cảm xúc nào. “Điều quan trọng nhất là không ai nói với tôi rằng những người này không khơi lên cuộc chiến tranh chống lại người Palestine” - Khalid nói. “Kể từ đó, tôi hiểu được rằng họ không làm điều đó và mọi chuyện trở nên tốt hơn. Có những con người đoàn kết, những người đến đây để giúp đỡ này kia. Nếu họ không làm tổn thương người Palestine, tôi sẽ, tất nhiên rồi, hạnh phúc khi làm việc với họ và xem nhau là bạn bè”.

Hai người đứng lên ôm nhau. Khalid lại nhìn nhà báo một cách tình cảm và nhà báo hy vọng anh ta cũng có cảm nhận tương tự về mình. Những sang chấn khiến hai người xích lại bên nhau. Nhà báo Arthur Neslen chỉ có một điều ước: Giá mà anh có thể nói với Khalid rằng anh là người Do Thái.

