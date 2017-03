Nhận diện xưởng may đen ở Nga

Lao động toàn người Việt đích thị là xưởng may đen Các xí nghiệp trắng được cấp hạn ngạch tiếp nhận lao động nước ngoài không nhiều và họ rất ít tuyển dụng qua trung gian. Phần lớn doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động Việt Nam là những xí nghiệp may nhỏ với quy mô từ vài chục máy đến hàng trăm máy, hoạt động dưới hình thức là xí nghiệp may đen. Chủ các xưởng này gần như 100% là người Việt. Họ mua lại giấy phép của doanh nghiệp Nga để hoạt động và được tuyển lao động hợp pháp. Theo quy định của Liên bang Nga, chỉ có những pháp nhân có chỉ tiêu mới được mời và nhận lao động đến làm việc. Tuy nhiên, những giấy phép mà chủ các xưởng may đen mua thường đã gần hết hạn. Khi doanh nghiệp Việt đưa lao động sang đến nơi thì cũng là lúc giấy phép hết hạn. Chính điều này đã dẫn đến cảnh NLĐ khi nhập cảnh vào Nga là hợp pháp nhưng khi đi về nơi lao động (người sử dụng lao động) thì đã trở thành không hợp pháp. Họ phải sống chui lủi và không được tiếp xúc với bên ngoài. Thực tế, hiện nay doanh nghiệp đưa lao động sang Nga chủ yếu làm chui, bởi phần lớn doanh nghiệp xuất khẩu lao động trong nước ký hợp đồng với trung gian hoặc chủ sử dụng là người Việt tại Nga mà không cần khảo sát thực tế. Thậm chí sau khi đưa lao động sang Nga cũng không biết số lao động của mình sẽ vào làm việc cho xí nghiệp đen hay xí nghiệp trắng. Ông NGUYỄN XUÂN VUI, Tổng Giám đốc Công ty Dịch vụ và Thương mại Hàng không, trả lời VnEconomy