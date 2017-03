Những bài học cần chia sẻ

Nhóm nghiên cứu thuộc Trường ĐH bang Oregon (Mỹ) kết luận: 32/37 cuộc xung đột quân sự vì lý do nước ngọt diễn ra tại Trung Đông và 30 cuộc trong số này chính là mâu thuẫn giữa Israel và các nước Ả Rập láng giềng, chủ yếu là vì sông Jordan và các phụ lưu của con sông huyền thoại này.

Khan nước ở Ấn Độ, nền nông nghiệp lớn

Theo số liệu thống kê, sản xuất nông nghiệp luôn chiếm ít nhất 70% lượng nước sạch.

1/3 Ấn Độ đang thiếu nước trầm trọng, đặc biệt là vùng phía Bắc. Do thiếu nước, bộ phận dân cư nơi đây sống khổ sở vào bậc nhất thế giới. Chuyên gia về tài nguyên nước Shama Perveen của Trường ĐH Columbia (Mỹ) khuyến nghị nên hướng đến nguồn cung cấp hữu hạn từ tầng ngầm nước dưới mặt đất. Nhưng một nghiên cứu mới đây của Perveen và các đồng nghiệp của bà cho thấy một số vùng của Ấn Độ đang sử dụng nước ngầm nhanh gấp ba lần so với “năng lực tự làm đầy” của loại nguồn nước này. Những phân tích mới của nhóm nghiên cứu dựa trên một hồ sơ ghi chép về lượng mưa hằng ngày ở Ấn Độ trong vòng 100 năm.

Bằng cách tính toán nhu cầu nước trong mùa khô qua nhiều thập niên, rồi so sánh các con số ước tính ấy với lượng mưa thực tế, họ thấy rằng ở nhiều vùng, lượng nước giảm “mạn tính” trong nhiều năm. Những phát hiện vừa được trình bày tại một cuộc họp của Hội Địa lý Mỹ tại San Francisco vào cuối năm 2010 phù hợp với kết quả chụp từ vệ tinh - cũng phát hiện ra tình trạng suy giảm ước ngầm ở các vùng ẩm ướt cao của miền Bắc Ấn Độ: khoảng 9 tỉ m3 nước mỗi năm trong thập niên qua.

Một nông dân Ấn Độ đang trên cánh đồng lúa bị hạn hán. Ảnh: ASK.COM

Những nhà lập kế hoạch về sử dụng nước ở các địa phương nói rằng họ nhận thức được tình trạng thiếu nước và căng thẳng về nguồn cung cấp nước ngầm nhưng họ không nhận thức được chiều sâu của vấn đề. Khi nghe trình bày các kết quả nghiên cứu này, các quan chức đã rất kinh ngạc.

Phải chắt chiu nước hợp lý

Các nhà nghiên cứu thấy rằng lượng mưa ở một số vùng là đủ so với nhu cầu của con người, chỉ cần họ tạo thêm nhiều hồ, ao, bể chứa để trữ nước khi nguồn cung còn đang dồi dào. Nhiều trường hợp mưa hằng năm diễn ra như trút nước kèm theo gió mùa, vì thế trữ nước là điều cần thiết để giúp người ta vượt qua những tháng khô hạn kéo dài trong năm.

Bằng cách phân tích các dữ liệu có thật hằng ngày, các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng sự căng thẳng về nước diễn ra ngay cả khi lượng mưa trung bình hằng năm dường như là đủ để đáp ứng nhu cầu sử dụng nước ở mức trung bình. Theo chuyên gia Perveen, chính phần lớn các vùng sản xuất lương thực trọng yếu của Ấn Độ sẽ cần trữ nước nhiều hơn để có thể hạn chế sự suy giảm nước ngầm. Theo một kết quả nghiên cứu mới, giải pháp khả thi hơn cả là sử dụng những ao nhỏ, đập và những cách tàng trữ nước tại chỗ khác.

Phân tích của nhóm nghiên cứu cho rằng, nếu con người áp dụng biện pháp “thu hoạch nước mưa” ở quy mô nhỏ (hứng và trữ nước trong các bể, ao) thì họ sẽ có một lượng nước đủ thỏa mãn nhu cầu, với điều kiện năm nào họ cũng làm như thế.

Cơ sở hạ tầng phục vụ cho việc trữ nước của Ấn Độ kém so với các nước khác bởi vì các hồ chứa ở đây chỉ có thể chứa trung bình khoảng 250 m3/người, so với 5.000 m3/ người ở Trung Quốc hoặc 6.000 m3/người ở Hoa Kỳ. Do đó, nghiên cứu này chỉ ra rằng Ấn Độ cần đầu tư thêm nữa vào cơ sở hạ tầng của công tác trữ nước dù lớn hay nhỏ.

Nông dân Ấn Độ trúng mùa hành tây được trồng theo biện pháp thâm canh tiết kiệm nước. Ảnh: NATIONALGEOGRAPHIC.COM

Để sống bằng nông nghiệp, nông dân sẽ phải thay đổi các loại cây trồng cần nhiều nước như lúa, mía và bông. Hoặc họ sẽ phải quyết liệt thay đổi cách canh tác các loại cây trồng nói trên sao cho việc sử dụng nước hợp lý và hiệu quả hơn.

Những khuyến nghị

Không nghi ngờ gì nữa, nước là vấn đề thường trực của toàn cầu. Thiếu nước đồng nghĩa với khủng hoảng lương thực và sức khỏe. Tất cả các dòng sông trên thế giới đều chảy nhưng không ít trong số đó sắp cáo chung nếu con người không thực sự thay đổi.

Sự túng bấn về nước sẽ làm cho con người dễ cáu giận, đe dọa hòa bình và trật tự thế giới. Trước tình hình đó, từ nhiều năm nay các nhà chuyên môn khuyến cáo:

Trước hết, phải cải thiện việc cung cấp nước. Vấn đề nước phải được ưu tiên đặc biệt. Một trong những mục tiêu chính của Ủy ban Thế giới về nước sạch là nâng cao nhận thức về vấn đề nước. Tất cả các cấp phải ban hành các quyết định có liên quan đến nước. Một trong những mục tiêu phát triển thiên niên kỷ là đến năm 2015, giảm một nửa tỉ lệ người dân không được tiếp cận với nước sạch và hệ thống vệ sinh quy chuẩn. Để đạt được mục tiêu đó, cần triển khai thực hiện một số biện pháp: bảo đảm quyền sử dụng nước; phân cấp trách nhiệm về vấn đề nước; nâng cao năng lực thực hiện vấn đề nước cho chính quyền địa phương; tăng cường và cải thiện nguồn tài chính; đánh giá và giám sát tài nguyên nước.

Thứ hai, ra sức nâng cao hợp tác xuyên biên giới. Tình hình các cuộc xung đột xuyên biên giới cho thấy việc phát triển kinh tế và bảo tồn văn hóa ở các khu vực trên thế giới đều có thể được giải quyết bằng sự hợp tác giữa các quốc gia trên lĩnh vực nước. Thay vì tiến hành chiến tranh, vấn đề nguồn nước có thể được xem xét giải quyết bằng các giải pháp hợp tác và hòa bình. Đã có nhiều sáng kiến được đưa ra để hạn chế sự khủng hoảng. Các cam kết có tính nhà nước về “sông Senegal” được ký kết. Năm 2001, UNESCO và Tổ chức Chữ thập xanh Thế giới đã hợp lực ứng phó với các mối đe dọa ngày càng tăng do các cuộc xung đột liên quan đến nước gây ra. Họ đưa ra chương trình Từ mâu thuẫn đến hợp tác để thúc đẩy hòa bình trong việc sử dụng nguồn nước xuyên biên giới bằng cách giải quyết xung đột và tăng cường hợp tác giữa các nước và các bên liên quan.

Bên cạnh đó, ra sức chống ô nhiễm nguồn nước, đa dạng hóa việc khai thác và cung cấp nước, trong đó có khai thác nước ngầm ở những nơi loại nguồn nước này chưa bị ô nhiễm, làm thoát hơi muối trong nước như các quốc gia Trung Đông đã và đang làm…

Các chuyên gia khuyến nghị: Xây dựng hệ thống nước sạch và điều kiện vệ sinh sẽ góp phần tăng trưởng kinh tế. Theo ư?c t?nh c?a WHO, ớc tính của WHO, đầu tư 1 USD vào lĩnh vực này sẽ thu về 3-34 USD, tùy thuộc vào điều kiện của khu vực nơi đầu tư và trình độ công nghệ. Đó là một hành động vì sự phát triển bền vững.

Hơn 80% nước thải ở các nước đang phát triển không qua xử lý, gây ô nhiễm cho sông ngòi, hồ ao và các khu vực ven biển. Thói quen ăn uống cũng có thể góp phần tiết kiệm nước. Chẳng hạn để có 1 kg khoai tây đòi hỏi chỉ 100 lít nước, trong khi đó 1 kg thịt bò đòi hỏi tới 13.000 lít. Bảo vệ nước không chỉ giúp bảo tồn nguồn tài nguyên thiên nhiên không thể thay thế mà còn làm giảm căng thẳng cho hệ thống quản lý nước thải ở đô thị. Xử lý nước thải rất tốn kém và đòi hỏi phải đầu tư liên tục để đảm bảo rằng thứ nước mà chúng ta trả lại dòng nước sẽ sạch như mong muốn.

ĐẶNG NGỌC HÙNG (Theo Water.org, Scientificamerican.com, Nationalgeographic.com, Worldwatercouncil.org)