Những câu hỏi từ vụ Cốc Khai Lai

Bà Cốc Khai Lai, phu nhân của cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai, đã bị tuyên án tử hình vào thứ Hai (20-8) nhưng được cho hoãn thi hành hai năm, trong vụ án sát hại doanh nhân người Anh Neil Heywood. Ở Trung Quốc (TQ), án tử hình cho treo thường được chuyển thành tù chung thân, sau khi ngồi tù ít nhất 14 năm.

Tuy nhiên, có nhiều câu hỏi đặt ra trong vụ án và thêm câu hỏi về cậu con trai duy nhất của bà, Bạc Qua Qua, đang theo học tại Mỹ.

Nhiều câu hỏi còn bỏ lửng

Bản án đã được công bố trong một phiên tòa thu hút sự quan tâm của dư luận nhiều nhất trong nhiều năm qua. Lực lượng an ninh vây kín phòng xử lúc tòa tuyên án. Truyền thông nhà nước TQ cho biết trong phiên tòa hôm 9-8, vốn hạn chế người tham dự, bị cáo Cốc Khai Lai đã nhận tội đầu độc ông Heywood trong một phòng khách sạn ở Trùng Khánh. Bà khai bà bị khủng hoảng tinh thần và Heywood đã đe dọa an nguy của con trai bà là Bạc Qua Qua trong khi hai bên đang tranh cãi về một phi vụ bất động sản. Tại một phiên tòa riêng rẽ sau đó, bốn sĩ quan công an cấp cao đã nhận tội che giấu bằng chứng phạm tội của bà Cốc.

Tuy nhiên, vẫn có một số nghi vấn xoay quanh diễn biến phiên tòa.

Trên báo chí chính thống, bà Cốc được miêu tả là một phụ nữ suy sụp tinh thần phải dùng thuốc.

Bà Cốc Khai Lai ra trước tòa. Ảnh: INTERNET

Sau khi bị đe dọa, bà đã lừa ông Neil Heywood đến một khách sạn ở Trùng Khánh, chuốc rượu cho ông ta say mềm rồi đổ chất cyanide vào miệng ông.

GS luật ĐH Bắc Kinh Hà Vệ Phương nhận xét: “Nghe giống chuyện cổ tích. Các chi tiết vụ án rất khó tin”. Nhiều câu hỏi còn bỏ ngỏ, như ông Heywood thực ra đã đe dọa con trai bà Cốc như thế nào. Tân Hoa xã nói công tố viên đưa ra các email trao đổi giữa Neil Heywood và Bạc Qua Qua, trong đó Heywood viết ông ta sẽ “hủy diệt” người con trai.

Nhưng theo GS Hà, “để chứng minh có đe dọa giết người thực sự, hay con của bà Cốc bị nguy hiểm, cần có bằng chứng cụ thể”, còn bằng chứng trong vụ này lại “quá mơ hồ”. Ông cũng không tin Heywood tình nguyện đến Trùng Khánh, uống rượu với bà Cốc sau khi đã đe dọa người con. GS Hà nói thêm: “Thật không thể tưởng tượng khi bà Cốc đích thân đi đầu độc”.

Truyền thông nhà nước cũng không cung cấp biểu đồ thời gian các diễn biến trước vụ giết người.

Ví dụ, ông Heywood đe dọa Bạc Qua Qua khi nào? Vào tháng 11 năm ngoái, Bạc Qua Qua đã là sinh viên ở ĐH Harvard, tại sao bà Cốc còn lo ngại cho tính mạng con trai?

Theo hãng tin AP, đưa ra động cơ giết người - mẹ bảo vệ con - là nhằm đánh lạc hướng chú ý vào khả năng tham nhũng của một gia đình quyền thế. Động cơ này khiến công chúng không giận dữ vì xem bà Cốc bị đem ra làm vật tế thần. Steve Tsang, Giám đốc Viện Chính sách TQ ở ĐH Nottingham (Anh), nói động cơ này giúp “tránh nhắc đến Bạc Hy Lai, tức là tránh vấn đề tham nhũng và lạm dụng quyền lực”. Nó cũng chứng tỏ bà Cốc giết người chẳng qua “vì nghĩ con mình bị nguy hiểm”. Ngay cả cái tên Bạc Hy Lai cũng không được nhắc đến.

Căn hộ sang trọng của Bạc Qua Qua thuê 2.590 USD/tháng trong chung cư này tại Cambridge, Massachusetts. Ảnh: INTERNET

Ông Bạc Hy Lai là bí thư Trùng Khánh trong thời điểm xảy ra cái chết của ông Neil Heywood. Một người giấu tên dự phiên tòa nói với hãng AP rằng tòa đã nghe lời khai cựu giám đốc Công an TP Trùng Khánh, ông Vương Lập Quân, được bà Cốc cho biết kế hoạch giết Heywood. Ông Steve Tsang nhận xét: “Khó tin Bạc Hy Lai không biết gì và người ta cũng không ý kiến ông ấy, trong khi họ Vương đã biết”.

Tiền đâu Bạc Qua Qua du học vi vu?

Bạc Qua Qua là con thứ hai của ông Bạc Hy Lai và là con trai duy nhất của bà Cốc Khai Lai - bà Cốc là vợ sau của ông. Mới 12 tuổi, cậu Bạc đã qua Anh học tại trường Papplewick. Được cho là với sự giúp đỡ của Neil Heywood, cậu được nhận vào Trường Harrow, Anh - công dân đầu tiên của TQ lục địa theo học trường này - rồi Balliol College, Oxford, nơi cậu học triết, chính trị và kinh tế.

Cậu Bạc được miêu tả có lối sống rất xa hoa ở Oxford. Sau khi bị ngưng học một năm tại đây do không đủ điểm, cậu ngụ tại một căn hộ sang trọng trong khách sạn Randolph. Trên trang nhất nhật báo Wall Street cho thấy Bạc đang bước khỏi chiếc Ferrari đỏ chói trong bộ lễ phục hồi đầu năm 2011. Bạc còn tổ chức chuyến thăm TQ cho các bạn đồng lớp, mời diễn viên điện ảnh Thành Long đến giao lưu tại Oxford… Rồi Bạc được nhận vào chương trình thạc sĩ về chính sách công ở Trường Quản trị Kennedy.

Sau khi cha cậu bị tước hết quyền, nhiều người bắt đầu tự hỏi tiền đâu ra để cậu có thể theo học các trường tư ở Anh và Mỹ. Cha cậu chỉ chính thức kiếm được khoảng 20.000 USD/năm trong khi theo học trường tư Harrow hết 48.000 USD/năm, chỉ riêng học phí ĐH Oxford là 25.000 USD/năm và Trường Kennedy khoảng 70.000 USD/năm, tính cả tiền học và ăn ở.

Ngày 24-4-2012, báo Havard Crimson của ĐH Harvard có đăng bài phát biểu của Bạc. Cậu nói mọi phí tổn cho cậu ăn học “chủ yếu dựa vào hai nguồn - các học bổng kiếm được theo cách độc lập và tiền mẹ tôi để dành từ nghề luật sư và viết lách”. Mặt khác, cha cậu cũng nói với giới truyền thông TQ rằng con trai ông được học bổng toàn phần và vợ ông là một luật sư thành công nhưng do sợ tin đồn nên đã đóng cửa văn phòng luật từ lâu lắm rồi.

Bạc Qua Qua nhận bằng thạc sĩ tại ĐH Harvard. Ảnh: INTERNET

Bạc cũng nói cậu chưa khi nào lái xe Ferrari. Tuy nhiên, báo Wall Street còn viết Bạc sống trong một căn hộ mà tiền thuê lên đến 2.590 USD/tháng ở Cambridge, Massachusetts. Căn hộ được quản gia coi suốt 24 giờ, có cả sân tắm nắng. Cậu còn lái chiếc xe hơi thể thao Porsche màu đen trị giá 80.000 USD, mà hồi tháng 12-2010 và tháng 5-2011 đã bị phạt do vượt đèn đỏ. Mới tháng 2-2012, cậu bị phạt lần nữa do lái chiếc Porsche chạy quá tốc độ.

Tuy nhiên, việc học hành ở Mỹ của Bạc không gặp trở ngại. Cậu vừa mới tốt nghiệp Trường Kinh doanh Harvard ngày 8-8-2012. Ngày lễ tốt nghiệp kéo dài 1 giờ rưỡi cho 500 sinh viên tốt nghiệp, hơn 1.000 bạn bè và thành viên gia đình các sinh viên nhận bằng đến tập hợp trên bãi cỏ. Ban nhạc với nhạc khí bằng đồng và bộ gõ chơi điệu hành khúc trong khi các sinh viên tốt nghiệp đội mũ đen và áo khoác đỏ tiến vào.

Bạc đến trường trong chiếc xe hơi sang trọng, từ chối trả lời các nhà báo. Khi tên Bạc Qua Qua được gọi lên nhận bằng, bạn bè hoan hô vang dội. Cậu cười thật tươi khi nhận bằng và bắt tay các thành viên của khoa. Được hỏi về dự định tương lai, cậu đáp: “Tôi chỉ muốn vui trong bữa nay cùng với bạn bè”. Sau đó cậu nói với GS Ezra Vogel, chuyên gia về TQ tại trường, rằng cậu đã thay đổi kế hoạch trở về quê nhà sau khi thi đậu do “gia đình đã mất hết quyền lực” và nay cậu muốn ở lại Mỹ học thêm về luật.

Ở lại Mỹ học luật có thể giúp Bạc triển hạn visa và cho cậu thêm ít nhất một năm nữa mà không cần làm đơn xin tị nạn - động thái cậu không thể thực hiện một khi đã trở về TQ.

GS Vogel nói với các phóng viên ở Singapore, mà ông đang thăm, rằng Bạc tỏ ra “hết sức lo ngại về việc có thể xảy đến cho mẹ cậu” và ông khuyên cậu nên thay đổi hình ảnh của mình, đề nghị cậu nên tự nguyện trong việc làm cộng đồng.

Bạc hiện thuê một căn hộ gần khuôn viên ĐH Harvard. Nếu cậu chọn cách tiếp tục học đại học danh giá này về luật, chưa rõ cậu sẽ làm cách nào để trả gần 47.600 USD tiền học phí. Cậu còn phải trả tiền thuê nhà tốn khoảng 25.000 USD/năm, ngay cả khi cậu trả lại căn hộ và chuyển đến phòng ngủ tập thể của sinh viên.

Hiện tượng con quan chức, nhất là quan chức cấp cao, du học vi vu ở trời Tây với chi phí đắt đỏ và tiêu tiền như nước khiến không ít người đặt câu hỏi tiền ở đâu mà ra trong khi lương của họ khá khiêm tốn. Để suy diễn này nọ thì không khó nhưng để chứng minh và trả lời rành mạch câu hỏi này thì quả thật không dễ. Cho nên không khó để nhận ra cái thông điệp từ phiên tòa xử vụ bà Cốc Khai Lai mới đây là: Không có tham nhũng gì ở đây đâu nhé!

QUANG HÙNG