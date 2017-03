Những chợ lạ ở miền Tây - Bài cuối: Chợ cua chớp nhoáng

“Gió đưa gió đẩy về rẫy ăn còng/ Về sông ăn cá về đồng ăn cua”. Không như ngày xưa, bây giờ ở Sài Gòn hay bất cứ đâu, bạn muốn có bát canh cua hay cái lẩu cua đồng đều được đáp ứng. Ấy là nhờ cái chợ cua chớp nhoáng lúc nhập nhem tối ở gần núi Sam (Châu Đốc, An Giang) và chợ cua họp lúc 3-4 giờ sáng trên đường Cách Mạng Tháng Tám ở TP.HCM.

Những chợ cua chạng vạng ở miền Tây

Cứ độ 4-5 giờ chiều mỗi ngày, tại một khu đất trống nằm cặp quốc lộ 91 thuộc địa phận khóm Vĩnh Tây 2, phường Núi Sam (thị xã Châu Đốc, An Giang) lại xôn xao cảnh người mua kẻ bán. Đó chính là cái chợ cua đầu mối để người ta thu gom cua chở lên TP.HCM và khắp các tỉnh, thành khác. Chợ chỉ diễn ra trong nháy mắt, mặt trời khuất sau ngọn núi Sam, nhá nhem tối là chợ tan. Lúc ấy khu đất trống lại trở về yên tĩnh trước những đoàn người hành hương đổ về chùa Bà Chúa xứ.

Ngồi trên chiếc xe máy chờ mua cua đồng từ điểm chợ, ông Mai Văn Bựng (nhà ở phường Long Phú, thị xã Tân Châu, An Giang) kể: “Ngày nào cũng vậy, cứ mỗi chiều là tui chạy xe qua đây lấy cua rồi chở về chợ Tân Châu bán lại cho các sạp hàng bán lẻ kiếm lời. Tính ra tui đã làm nghề này được 21 năm rồi, hết mua chợ này tui sang chợ khác. Vùng An Giang có khá nhiều chợ cua do dân tự nhóm như chợ cua ở bến xe cũ Châu Đốc, chợ cua ở cầu Kênh Đào (huyện Châu Phú), chợ cua ở cầu Lò Gạch (Tri Tôn)… Nhiều lắm, chợ nào cũng lâu đời, đông đúc và xôm tụ lắm”.

Trong ánh sáng lòe nhòe của màn đêm vừa sập cửa, mặc cho xe cộ chạy ì xèo bên quốc lộ, chợ cua vẫn đông người nhốn nháo. Lúc 4 giờ chiều chỉ thấy khoảng năm người, số ngồi lựa cua chết, số ngồi chồm hổm bẻ càng cua thảy vào giỏ xách. Trong chốc lát, gần 200 kg cua nguyên con và càng đã đủ cho ông Bựng trút vào giỏ xách neo lên xe thong thả chạy về.

Cảnh chộn rộn ở chợ cua đồng phường Núi Sam (Châu Đốc, An Giang) vào giờ chạng vạng. Ảnh: VĨNH SƠN

Chừng vài phút sau, từng chiếc xe máy chở cua lần lượt tấp vào khu chợ. Hỏi ra mới hay đó là những nhân công làm thuê cho một thương lái tên là Huỳnh Văn Trắng. Mặc dù số người trong chợ không nhiều nhưng âm thanh vào lúc chạng vạng nghe cứ nhốn nháo cả lên.

Ông Huỳnh Văn Trắng, chủ chợ cua, kể: “Tôi cho nhân công đi thu gom cua từ những người đi đặt lọp trải dài theo kênh Vĩnh Tế. Xong nhân công chở ngay về chợ để phân loại, phần bán tại chỗ cho các mối quen, số lượng lớn còn lại thì tui cho xe chở lên TP.HCM bán cho các bạn hàng. Chợ cua chỉ diễn ra không quá 2 tiếng đồng hồ là tan. Chừng quá 6 giờ tối thì chợ tan, cua được chất lên xe tải dông thẳng về TP.HCM bán…”.

Và chợ cua khuya trên phố Sài Gòn

Không chỉ xe cua của ông Trắng mà hàng chục xe cua ở khắp miền Tây được tập kết về cái chợ cua trên đường Cách Mạng Tháng Tám, đoạn từ ngã tư Bảy Hiền đến ga Sài Gòn. Gọi là chợ nhưng thật ra đó chỉ là những điểm mua bán nằm rải rác trên đoạn đường này. Không ai biết chính xác cái chợ cua này có tự khi nào, chỉ biết từ cái thời xe hơi còn chạy bằng than, cái chợ cua này đã hiện diện giữa lòng phố thị.

Khuya hôm qua (16-11), TP.HCM trời mưa tầm tã. Những tưởng thời tiết này thì chợ cua sẽ vắng vẻ, ai ngờ nơi đây vẫn tấp nập người mua kẻ bán. Chưa tới 1 giờ sáng, anh Trần Văn Tương, người làm công tại vựa cua ngã ba Ông Tạ, đã có mặt để chuẩn bị đón hàng. Trải mấy tấm bạt xuống vỉa hè, anh bảo làm vậy để nước cua không ngấm xuống mặt đường gây hôi thối, khó chùi rửa sạch. Bàn tay anh thoăn thoắt bày biện, chuẩn bị từng dụng cụ dưới mưa phùn giá lạnh.

“Tôi làm công ở đây được gần 10 năm. Bây giờ cua ít rồi, người ta đánh bắt hết, mỗi lần một xe về được trên dưới 10 bao cua, mỗi bao tầm 18 kg, giá bán mùa này dao động 200.000-220.000 đồng/bao. Vựa này tiêu thụ đến ba, bốn xe cua/ngày. Có hàng chục vựa cua trải dài trên đường này, chủ yếu lấy hàng từ các xe cua ở miền Tây lên, mỗi đêm các vựa nhận trên chục tấn cua là ít” - anh Tương cho biết.

Chợ cua đêm giữa phố Sài Gòn. (Ảnh chụp lúc 4 giờ 40 sáng 16-11 trên đường Cách Mạng Tháng Tám, lúc này chợ cua sắp tan tầm) Ảnh: HÀN GIANG

Tầm 2 giờ sáng, chiếc xe chở cua đầu tiên từ Châu Đốc (An Giang) về tới. Chị Nguyễn Thị Bé, người bán cua ở chợ Phạm Văn Hai (Tân Bình), ra ngay đầu xe để đón. Chị vừa lựa cua vừa chê cua dạo này bé, lại dính nhiều bùn. Chê là vậy nhưng chị vẫn “ẵm” về hai bao cua gần 40 kg. “Mùa này nước nổi, chỉ có cua đặt lọp, sang tháng 12 mới có cua móc hang. Cua móc hang to hơn, thịt ngon mà giá lại rẻ” - chị chia sẻ.

Liền sau chị Bé, hàng chục người trờ xe máy đến lấy cua. Bà Trần Thị Hoa, chủ vựa cua ngã ba Ông Tạ, năm nay đã gần 60 tuổi, cho biết bà bán cua từ hồi còn con gái. “Đêm nay mưa to nhưng bạn hàng không thiếu vì chỉ mưa ban đêm, ban ngày trời nắng dịu, cua tiêu thụ chạy lắm. Chứ nhiều bữa mưa cả ngày lẫn đêm, cua bán không hết phải thuê người sáng ra xé mai bỏ cua vào tủ đông chờ lúc hút hàng mới đem ra bán” - bà Hoa nói.

4 giờ sáng, bạn hàng lũ lượt kéo đến. Nhiều người từ Hóc Môn, quận 12, Thủ Đức… cũng đến đây lấy cua. Tiếng trao đổi, tiếng hỏi thăm, tiếng vá xúc cua va vào khay inox… tạo nên thứ âm thanh sống động giữa trời khuya. Mưa lúc này lớn hơn, mọi người thoăn thoắt lựa cua để lên xe chạy nhanh về cho kịp phiên chợ sáng.

Trời càng về sáng, chợ cua ngày càng tấp nập, ồn ào hơn. Đến 5 giờ, những tiểu thương cuối cùng lên xe chở cua hối hả tỏa về khắp các chợ. Chợ cua bây giờ cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ, còn chăng là mùi cua tanh nồng gợi nhớ mà chỉ những người đi đường rất sớm mới cảm nhận được. Sáng mai ra, con đường Cách Mạng Tháng Tám lại tấp nập người xe, khó còn ai nhận ra dấu vết của cái chợ cua “âm phủ” mới rồi.

Chợ “sung dược” Bên lề chợ vùng biên giới Tịnh Biên (An Giang) còn xuất hiện một cái chợ chồm hổm chuyên bán các sản vật lạ của vùng Bảy Núi. Người ta gọi nó là chợ Côn Trùng, bởi ở đó chuyên bán “hàng độc” như mối chúa, rết, bò cạp, ve sữa, tắc kè, bửa củi… Đây là những con vật mang nét đặc trưng ở vùng Bảy Núi. Chúng được một số trẻ em và người nghèo kỳ công lùng sục vào những đám rừng rậm để truy bắt rồi bán cho nhiều ông mang về nhậu hoặc ngâm rượu uống. Ngày nay, “mặt hàng” này cũng đã được nhiều người nuôi để bán nhưng họ hay “lập lờ đánh lận con đen” bảo là “hàng xịn” bắt từ trong núi. Ở chợ “sung dược”, người bán có thể cầm cả nắm con bò cạp sống mà không sợ bị chích. Ảnh: VĨNH SƠN Người ta đồn rằng những con côn trùng này đem chiên giòn hoặc ngâm rượu uống có thể giúp nam phụ lão ấu đạt được sức mạnh như mong muốn. Đặc biệt, đàn ông nào cũng nghĩ rằng khi ăn hoặc uống rượu ngâm từ những con côn trùng này thì có thể cường dương, giúp cho “cái khoản kia” lúc nào cũng được đối tác hài lòng và ngợi khen dữ lắm. Bởi vậy mấy thứ “hàng hiếm” này được người ta tôn là “sung dược” và cái chợ tuy chỉ le hoe mấy người bán đứng chào mời người đi đường nói trên cũng được gọi là chợ “sung dược”. VĨNH SƠN

VĨNH SƠN - HÀN GIANG