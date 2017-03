Những kỳ nhân vượt qua khắc nghiệt

Làng biển giữa sông

Cách cửa biển khoảng 25 km, cồn Sẻ (Quảng Lộc) có 3.560 người, với gần 570 hộ dân. Không tiếp giáp với bất cứ bờ biển nào nhưng dân làng ở đây là những ngư dân sừng sỏ trên dòng nước biển Đông, mưu sinh cách nhà hàng ngàn cây số. Lý giải điều kỳ lạ này, trưởng thôn Nguyễn Cương cho biết: “Mấy trăm năm trước, dân cồn Sẻ cũng chỉ sống bằng nghề vạn chài ven sông. Nhưng dân cồn Sẻ tham đánh bắt cá lớn nên họ đi khắp sông Gianh, ra được cửa biển”. Ra cửa biển, thời cha ông chỉ biết nhìn những thuyền tàu to mà mơ ước. Đến đời mình, ông Nguyễn Cương đã gom góp tiền bạc, ra tận Quảng Ninh mua một chiếc tàu cũ của làng biển mang về cồn Sẻ, học hỏi kinh nghiệm, thu nạp ngư dân ra biển đánh bắt. Ông kể tiếp: “Lúc đầu chỉ dám đánh bắt gần bờ, sau dần đi xa hơn ba ngày, rồi đi xa chục ngày. Đánh bắt được nên sau đó tui về bán thuyền nhỏ, mua thuyền mới to hơn đi hai chục ngày, rồi được mùa, bán tiếp mua thuyền to đi cả tháng ngoài biển. Dân làng thấy vậy cũng chạy vạy, nhờ tui giúp đỡ và dần dần từ một chiếc sau lên hai chiếc và lên ba chục chiếc thuyền đi xa bờ vào năm 2000”.

Đến nay, cồn Sẻ đã có 54 chiếc tàu đánh bắt xa bờ, mỗi tàu có 20-30 ngư dân, sành sỏi luồng lạch con cá ở biển khơi.