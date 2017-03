Những nông dân Văn Lâm “ba trong một”

Phạm Thị Hoài (phải) - Ảnh: Lê Xuân Trường Phạm Thị Hoài: Người nhỏ, lá gan thì to Đó là nhận xét của những nghệ nhân thêu ở Văn Lâm (Ninh Hải, Hoa Lư, Ninh Bình) khi nói về Phạm Thị Hoài. Những buổi ngồi trên xe khách chạy đôn chạy đáo từ Nam ra Bắc tìm kiếm đối tác, những buổi tối mệt nhoài trở về góc xưởng thêu gục mặt xuống đống chỉ để khóc rồi lịm đi trong cái đói, cái rét và cả nỗi sợ hãi nếu bức tranh không thể hoàn thành và được trưng bày đúng dịp đại lễ. Cô gái bé nhỏ vốn yếu đuối cứ héo hon dần vì những lo toan đầy vơi. Nhưng tất cả những điều đó đã qua rồi... Bởi: “Thật may vì tôi đã gặp được những nghệ nhân thêu hết lòng vì nghề, hết lòng vì lịch sử. Có những lúc đến ba tháng trời họ không nhận được một đồng lương nào nhưng họ vẫn miệt mài làm việc với niềm tin rồi bức tranh sẽ hoàn thành, và những người thợ ấy sẽ góp phần làm nên một vật phẩm nhân dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội”. Sau xưởng thêu tranh Cội Xưa, Hoài hi vọng đây sẽ là nơi đi về của những người thợ thêu lành nghề để sản xuất ra những sản phẩm cho người tiêu dùng Việt Nam và quốc tế. Và chính nó sẽ làm thay đổi cuộc sống vốn rất cơ cực của người dân cố đô xưa.