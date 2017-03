Những ông rể Tây ở phố Hội

Hội An những ngày cận tết, mọi người tất bật sửa sang nhà cửa, chuẩn bị đón năm mới, những đoàn khách du lịch hối hả đến rồi đi trong cái se lạnh giữa lòng phố cổ. Theo sự chỉ dẫn của một công an phường, chúng tôi tìm đến nhà của chị Nguyễn Thị Lan và Steve, hai nhân vật trong câu chuyện tình đẹp mà nhiều người Hội An từng biết.

Mối duyên với chàng người Anh

Nhớ lại cuộc gặp gỡ định mệnh, chị Lan thoáng chút e thẹn kể: Năm 1999, gia đình tan vỡ, chị mang theo đứa con trai rời quê Hòa Vang (Đà Nẵng) vào làm phục vụ tại một quán cà phê ở Hội An. Công việc bận rộn, vết thương lòng chưa lành nên cô gái trẻ không mảy may dám nghĩ đến chuyện yêu đương và đi bước nữa. Nhưng rồi số phận run rủi khiến chị gặp được Steve, một khách Tây nặng lòng với phố cổ.

“Năm 2001, Steve theo đoàn nhiếp ảnh của vương quốc Anh đến thăm Việt Nam. Trong thời gian lưu lại Hội An, anh ấy thường xuyên ghé vào quán tôi làm để uống cà phê. Có khi anh ấy ngồi cả tiếng để ngắm nhìn và chụp ảnh những con đò qua lại trên sông Hoài. Vốn bập bẹ chút tiếng Anh nên những lúc rảnh rỗi tôi thường nói chuyện và làm hướng dẫn viên cho Steve tham quan phố cổ” - chị Lan kể. Steve tiếp bằng tiếng Việt lơ lớ: “Cô ấy tâm sự với tôi về những khó khăn trong cuộc sống, trong cách giáo dục con. Lan là một cô gái tốt nhưng không gặp may mắn”.

Ảnh 1: Bé Smanta (con gái chị Lan và Steve) cùng bà ngoại.

Tình cảm hai người đang tiến triển thì cuối năm đó Steve phải rời Việt Nam trở về Anh, tưởng chừng hai người ở hai bờ đại dương sẽ không có cơ hội gặp lại nhau nữa. Nhưng rồi hai tháng sau, Steve quyết định từ bỏ công việc ở quê nhà để sang Việt Nam tìm mẹ con Lan. “Anh ấy cầu hôn tôi và hứa sẽ chăm sóc cho cháu Long (con trai chị Lan) như con ruột của mình” - chị Lan kể. Rồi hai đứa con mang hai dòng máu Việt-Anh lần lượt ra đời, Teddy (chín tuổi) và Smanta (sáu tuổi), gắn kết thêm tình yêu bền chặt của hai người.

Chuyện tình bên sông Hoài

Trước đây, phường Minh An là một làng chài nhỏ nằm dọc bờ sông Hoài, cư dân sống chủ yếu bằng nghề chài lưới và chèo đò thuê cho du khách. Nhưng từ ngày Hội An được công nhận là di sản thế giới, mở cửa đón khách du lịch thì làng chài cũng trở nên tấp nập.

Vốn là cô lái đò trên sông Hoài, chị Trần Thị Thu vẫn nhớ như in kỷ niệm đầu tiên khiến chị bén duyên cùng anh chồng người Pháp tên Pascal 15 năm về trước. “Năm 1995, trong một buổi chiều mưa, khi vừa gác mái chèo trở về nhà thì tôi nhìn thấy một anh chàng Tây đứng ở bến thuyền run cầm cập. Mưa rét khiến khuôn mặt anh nhợt nhạt, trông đến thật là thương. Anh “xổ” một tràng tiếng Pháp, còn tôi phải vừa bập bẹ mấy câu tiếng Anh vừa phải hoa chân múa tay mới hiểu được tình cảnh tội nghiệp của anh. Thì ra anh là khách du lịch bị lạc đoàn và mắc mưa đang cần hỏi đường về khách sạn Hội An. Thấy tội nghiệp, tôi cởi áo mưa của tôi cho anh khoác tạm lên người rồi chèo đò chở anh đến gần khách sạn mới quay về…” - chị Thu nhớ lại.

Ngờ đâu sáng hôm sau, chị Thu thấy Pascal lù lù xuất hiện ở bến đò với chiếc áo mưa trên tay. Pascal lịch thiệp cảm ơn và đề nghị… mời một ly cà phê. Từ đó, Pascal thường xuyên đến thuê đò của Thu đi dọc sông Hoài. “Anh ấy còn nhờ tôi dạy tiếng Việt, học văn hóa người bản xứ”. Gần một tháng sau, Pascal kết thúc chuyến du lịch trở về Pháp. “Ban đầu, tôi chỉ nghĩ tình cờ gặp nhau rồi chia tay là chuyện bình thường, có chăng chỉ là chút lưu luyến người bạn Tây vui tính, hóm hỉnh. Không ngờ, hai tháng sau anh ấy quay lại bến đò tìm tôi và… thổ lộ tình cảm”.

Cuối năm đó, một đám cưới nhỏ được tổ chức ở xóm chài nghèo. Chị Thu và Pascal nên vợ thành chồng.

Tình yêu đã giúp vợ chồng Steve và chị Lan vượt qua sự khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa.

Sinh sống, kinh doanh nơi phố cổ

Bây giờ người dân Hội An đã dần quen với những chàng rể Tây sống hòa nhã, bình dị giữa những nóc nhà cổ. Vượt qua sự khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa, họ đã hòa nhập vào cuộc sống làng, xã của người Việt. Nhiều người còn tham gia các tổ chức và sinh hoạt tổ dân phố như bao người khác.

Bên trong một cửa hàng vải lụa cao cấp nằm trên đường Lê Lợi, một anh Tây “hộ pháp” lúi húi sửa lại bàn thờ gia tiên khiến nhiều vị khách tò mò. Đấy chính là chồng chị Trần Thị Liên, tên là Péter, quốc tịch Thụy Điển. Người dân phố Hội cho biết vợ chồng Liên đã sinh sống ở đây gần 10 năm, anh chồng rất siêng năng, cần cù, trong phường ai cũng biết.

Thấy chúng tôi đến, Péter ngừng tay búa, vuốt mồ hôi li ti trên trán rồi cùng chị Liên vào tiếp chuyện. Rót tách chè đặc do chính tay mình pha, Péter kể: “Năm 2002, tôi tình cờ gặp Liên và nảy sinh tình cảm. Hai năm sau, chúng tôi làm đám cưới và đưa nhau qua Thụy Điển định cư. Nhưng Liên không quen với khí hậu và cuộc sống bên đó nên chúng tôi về lại Hội An mở tiệm kinh doanh vải lụa và thời trang”. Ngoài việc thiết kế các mẫu thời trang, quảng bá sản phẩm, Péter còn nhận thêm các đơn hàng từ nước ngoài gửi về. “Công việc bận rộn nhưng anh ấy luôn dành thời gian để chăm sóc vợ con. Sống với nhau gần 10 năm nhưng vợ chồng chưa bao giờ to tiếng, cãi vã. Chúng tôi giao tiếp với nhau bằng tiếng Anh, đôi khi là tiếng Việt” - chị Liên nói.

Tương tự, Lucas (quốc tịch Ý) về làm rể phố cổ từ năm 2006, anh cùng vợ mở quán ăn chuyên phục vụ các món Ý nằm trên đường Phan Bội Châu, thu hút khá nhiều du khách. Cũng như bao chàng rể Tây khác trong phường, Lucas cũng đi dự họp tổ dân phố, tham gia các chương trình đóng góp từ thiện cho người nghèo, trẻ em bất hạnh. Những lúc trong xóm có ma chay, cưới hỏi, Lucas đều đến thăm hỏi, chúc mừng.

Gia đình Pascal trong một chuyến dã ngoại. (Ảnh trong bài do nhân vật cung cấp)

“Tôi yêu cuộc sống xóm giềng Việt Nam”

Hạnh phúc ngọt ngào của những cuộc tình xuyên biên giới ấy là sự chào đời của những đứa trẻ mang trong mình hai dòng máu Á - Âu. Chị Nguyễn Thị Lan cho biết hai con chị, Smanta và Teddy, đều nói sõi tiếng Việt. “Cả hai đang theo học chương trình tiểu học ở trong nước. Ngoài ra, chúng còn được Steve dạy thêm tiếng Anh, tiếng Pháp và một số môn phụ trợ thường được dạy ở các bậc tiểu học của Anh quốc” - chị Lan kể. Mỗi năm, gia đình nội - ngoại của chị Lan lại hội họp, sum vầy, căn nhà nhỏ của anh chị lại rộn ràng tiếng cười nói xen lẫn tiếng Tây - ta.

Năm 2008, khi bố vợ mất, Steve ra Đà Nẵng đón mẹ vợ gần 70 tuổi vào Hội An sống cùng. “Tôi muốn đưa mẹ vào đây sống cùng con cháu để làm trọn đạo nghĩa. Smanta và Teddy rất muốn sống cùng bà ngoại để hiểu thêm về văn hóa của người Việt” - Steve nói. Mỗi lần nhà có giỗ chạp, Steve lại bận rộn phụ vợ nấu bếp để cúng tổ tiên. “Bên Anh không có tục lệ đó nhưng Steve lại muốn gia đình sống theo phong tục của quê vợ. Anh ấy dạy các con phải biết hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, dẫn chúng đi viếng mộ tổ tiên vào mỗi tiết Thanh minh” - chị Lan cho biết.

Còn Steve thì tâm sự: “Tôi rất thích cuộc sống xóm giềng và văn hóa của người Việt Nam. Họ sống với nhau rất tình cảm, vui vẻ và hài hước. Ở đây, tôi có nhiều người bạn thân lắm! Vào cuối tuần, hàng xóm còn rủ tôi qua nhà uống rượu đế nữa. Rất ngon!”.

Theo thống kê của Phòng Tư pháp TP Hội An, hiện phố cổ có gần 250 phụ nữ lấy chồng nước ngoài, trong đó hơn 2/3 sinh sống tại địa phương. Những gia đình vợ Việt - chồng Tây sống hòa nhập, đầm ấm giữa những xóm, làng người Việt đã tạo nên một nét văn hóa độc đáo của phố cổ. Nhiều du khách khi đến Hội An đã ví thành phố này như một thế giới đa màu sắc thu nhỏ.

TẤN TÀI