Nỗi sợ hãi của các chính khách

Nhiều người phàn nàn về phương pháp và nội dung các bài viết của báo lá cải. Thế nhưng sức mạnh trong việc quấy nhiễu và đe dọa của các tờ báo do Murdoch làm chủ hầu như không có giới hạn.

Quyền lực khủng khiếp của báo lá cải

Năm 2004, nghị sĩ Công đảng Clare Short trong một bữa ăn trưa tình cờ nói rằng bà không quan tâm đến những bức ảnh chụp phụ nữ hở ngực, ngả ngớn xuất hiện hằng ngày trên tờ báo lá cải The Sun do Tập đoàn truyền thông News Corporation của ông Rupert Murdoch sở hữu. “Tôi muốn xóa sạch các nội dung khiêu dâm ra khỏi báo chí của chúng ta” - bà nói. Bà đã nhầm. Mấy hôm sau, bằng thành tựu kỹ thuật số, phụ trách biên tập Rebekah Wade đã đăng ảnh ghép chân dung bà với một mỹ nữ hở ngực. Họ đạt được mục tiêu: Ai cũng thích những bức ảnh mát mẻ.

Các tờ báo lá cải vẫn lợi dụng quyền lực của mình để làm mất uy tín những người cản trở họ. John Whittingdale, nghị sĩ thuộc đảng Bảo thủ và là chủ tịch Ủy ban Văn hóa, Truyền thông và Thể thao nói: “Họ tạo ra hoặc hủy hoại danh tiếng, vì vậy rõ ràng các chính trị gia phải hành xử thận trọng”. Phu nhân của cựu Thủ tướng Tony Blair, thường xuyên bị tờ Daily Mail cánh hữu “làm khổ” vì không ưa nó và cũng bởi vì nó không phải là kẻ ngưỡng mộ chính phủ Công đảng của chồng bà. Trong một loạt bài báo, tờ Mail miêu tả bà là một người tham lam, hoang phí và là môn đệ của một phương pháp chữa bệnh kỳ quặc; nó còn chọn những bức ảnh không ra gì để làm cho bà hiện ra béo lùn và bệnh hoạn về ăn mặc, miệng luôn há ra với một nụ cười dị hợm.

Người biểu tình tại London mang hình nộm ông Murdoch hai tay điều khiển hai hình nộm của Thủ tướng và Bộ trưởng Văn hóa Anh. Ảnh: Getty Images

Tại sao các nghị sĩ Anh lại “chịu đựng”? Đó là vì các chính trị gia luôn sợ hãi cái vòi bạch tuộc của tờ The Sun và “người chị em” với nó là News of the World. “Họ không ngừng điên cuồng chống lại các chính trị gia” - ông Roy Greenslade, giáo sư báo chí tại Trường ĐH City ở London, nói. Khi mọi việc đã xảy ra gần như hai năm rõ mười, người dân hết sức phẫn nộ nhưng hầu hết các nghị sĩ vẫn sợ và không dám đối đầu với ông Murdoch, GS Greenslade nói thêm: “Khi bạn đang đối mặt với cơn thịnh nộ của News International, bạn không tránh khỏi bị họ dựng lên bất cứ điều gì về mình cho dù đó là sự thật hay thêu dệt”.

Các chính trị gia của Công đảng vẫn còn rùng mình về số phận của Neil Kinnock - nhà lãnh đạo của đảng này hồi đầu những năm 1990 và đang dẫn đầu ông John Major của đảng Bảo thủ trong cuộc bầu cử năm 1992. Chính trị là lý do duy nhất của vấn đề: Tờ báo này ủng hộ đảng Bảo thủ. Thế là qua The Sun, ông Kinnock hiện lên như một người ngớ ngẩn, kỳ lạ và thậm chí bất ổn về tinh thần.

Ra đòn để trả đũa, dằn mặt

Nghị sĩ David Mellor của đảng Bảo thủ, từng phục vụ cho nhiều chính phủ của đảng này, đã có những trải nghiệm đáng quên với báo lá cải. Năm 1989, ông Mellor cho rằng các tờ báo lá cải liều lĩnh, có nhiều thế lực và cần được quản lý chặt chẽ hơn. Ba năm sau, ông Mellor trở lại chủ đề chống báo lá cải để rồi phải ngậm đắng nuốt cay trước việc hàng loạt bài viết trên báo lá cải phơi bày những thất thố cá nhân của ông. Trong một “phi vụ” nổi tiếng, tờ News of the World “ném” khoảng 48.000 USD vào “hầu bao” người tình của ông để qua đó thủ đắc những bí mật và công bố nó.

“Tôi nghĩ rằng có ít nhất hai thành viên của Quốc hội có thể phê phán ông Murdoch vào năm năm trước nhưng họ không nói gì vì sợ” - ông Chris Bryant, nghị sĩ của Công đảng và làm việc tại Ủy ban Văn hóa, Truyền thông và Thể thao nói. Trong một cuộc họp về tiêu chuẩn báo chí vào năm 2003, ông Bryant hỏi bà Brooks lúc bấy giờ đang phụ trách biên tập tờ The Sun có hay không việc chi tiền cho cảnh sát để lấy thông tin. Bà này cũng như các biên tập viên của các tờ lá cải khác rất khó chịu với câu hỏi nghiệt ngã của ông.

Ông Murdoch luôn bình chân như vại. Ảnh: Getty Images

Mấy tháng sau, ông Bryant trở thành chủ đề của một bài viết trên tờ Mail với tấm hình trong đó ông mặc quần lót. Tờ News of the World cũng đăng câu chuyện trên theo kiểu bắt chước y sì! Cuối năm 2010, sau khi ông Bryant trình bày kế hoạch chống báo lá cải trong Quốc hội, một người bạn của ông nhận được các cuộc gọi từ hai bộ hạ của Murdoch: “Ông biết Chris Bryant chứ hả? Chỉ cần nói với anh ta rằng không ai quên điều này đâu” - ông Bryant kể.

Sau đó ông Bryant nhận được một kiểu đe dọa lạ khi ông chạm mặt bà Brooks trong một hội nghị. Bà này nói: “Ồ, ông Bryant, sau buối tối này, nhất định ông nên đến Clapham Common”. (Clapham Common là một điểm bắt khách nhớp nhúa của giới đồng tính, sở dĩ bà Brooks nói thế là vì ông Bryant là người đồng tính - ND).

Đứng lên hay là chết?

Hôm 6-7-2011, ông Bryant chủ trì một cuộc tranh luận tại Quốc hội về nạn nghe lén điện thoại. “Những chính trị gia đã thông đồng quá lâu với các phương tiện truyền thông”, ông nói: “Chúng ta dựa vào họ. Chúng ta sống hay chết về mặt chính trị vì những điều họ viết và thể hiện nên không đủ can đảm hoặc cứng cỏi để chịu đựng khi sai lầm xảy ra”.

Gia đình cựu Thủ tướng Anh Gordon Brown cũng từng nạn nhân của nạn nghe lén và lấy lén thông tin của báo lá cải. Trả lời BBC, người từng đứng đầu xứ sở sương mù nói có “đầy đủ bằng chứng” cho thấy những người làm thuê cho các tờ báo The Sun và The Sunday Times trong việc ăn cắp thông tin có liên đới với “thế giới tội phạm”.

Cảnh sát London hứng chịu búa rìu dư luận do không hành động sớm và mạnh mẽ hơn khi có bằng chứng cho thấy rằng hàng ngàn người có thể trở thành mục tiêu tấn công điện thoại của tờ News of the World. Các nhà lập pháp đang thẩm vấn John Yates, một trong những sĩ quan cao cấp nhất của Sở Cảnh sát London, tại sao ông quyết định không tái khởi động cuộc điều tra đối với vụ nghe lén điện thoại hai năm trước. Ông Yates nhận trách nhiệm về những hậu quả nhưng đổ lỗi cho News of the World không hợp tác đầy đủ trong cuộc điều tra đầu tiên. Các nhà lập pháp mỉa mai: “Có bao nhiêu tội phạm hợp tác với sự buộc tội chính chúng?”.

Báo lá cải bị phê bình vì tính giật gân và thiếu tính chính trực - phẩm chất hàng đầu của nghề báo. Một số người còn đòi tước quyền công dân đối với người đọc báo lá cải! Chẳng hạn nhà nghiên cứu lịch sử và chính trị Tom Newham người Anh đưa ra ba “sự lựa chọn”: Cấm người đọc báo lá cải đi bầu cử, cấm báo lá cải đưa tin dối trá hoặc bỏ tù các biên tập viên của các tờ báo đã làm điều dối trá đó. Riêng cá nhân mình, Tom Newham đòi thi hành cả ba “điều ước” trên cùng lúc với kết luận: “Báo lá cải đang giết chết nền dân chủ”.

Mặt tích cực của báo lá cải Tờ báo lá cải lớn nhất ở châu Âu về lượng phát hành là tờ Bild của Đức với khoảng 4 triệu bản. Tại Hà Lan, nhiều tờ báo bắt đầu chuyển sang in phiên bản lá cải. Tại Pháp, tờ lá cải thuộc hàng thượng với những câu chuyện về tội phạm là Le Nouveau Détective, đây là một tờ tuần báo có lượng phát hành thuộc vào hạng cao của nước Pháp. Tại Hoa Kỳ, nhật báo lá cải nhìn chung ít khấy động và ít hướng về các vụ bê bối và giật gân hơn các đồng nghiệp Anh quốc. Làng báo giấy Ấn Độ khá bảo thủ nhưng năm 2002, tờ báo đứng đắn, nghiêm trang là Times of India cũng “chuyển tông” toàn bộ về nội dung, giọng điệu và phong cách để gia nhập làng báo lá cải. Thế nhưng báo lá cải cũng có tác dụng xã hội bởi nó ngày càng có thiên hướng những vấn đề chính trị cởi mở, dự đoán kết quả các cuộc thăm dò ý kiến. Nhiều tờ báo lá cải do sống nhờ quảng cáo nên phát miễn phí và người hưởng lợi chính là người lao động nghèo. Dù sao với báo lá cải, họ cũng biết được tin tức đó đây. Ngôn ngữ dễ hiểu của báo lá cải cũng phù hợp với độc giả ít học thức.

ĐẶNG NGỌC HÙNG