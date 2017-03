NSA giám sát điện thoại và Internet - Bài 1: Luật Mỹ cho phép nghe lén?

● Ngày 17-6 (giờ địa phương), Đại sứ Mỹ tại Canada David Jacobson khẳng định Mỹ không nghe lén Canada vì Mỹ cũng như Canada đều tôn trọng quyền tự do cá nhân và đời tư. Ủy viên liên bang Jennifer Stoddart đã đề nghị chính phủ Canada điều tra xem chương trình giám sát Internet của NSA có liên quan đến công dân Canada hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Canada Peter MacKay khẳng định NSA không thể trực cập tương thích với hệ thống của Trung tâm An ninh viễn thông Canada. ● Liên quan đến báo The Guardian (Anh) ngày 16-6 tiết lộ Anh tổ chức nghe lén tại hội nghị cấp cao G20, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẽ yêu cầu Anh giải thích và một nước đồng minh mà làm như thế thì không thể chấp nhận được. Bộ Ngoại giao Nam Phi yêu cầu chính phủ Anh mở cuộc điều tra toàn diện. Nga tuyên bố Nga rất quan tâm với tư cách một quốc gia có các điều khoản bảo vệ thông tin. Thủ tướng Anh David Cameron cho biết ông không bình luận.