“Ông giao thông” phố huyện

Buổi “phát thanh di động” của ông Phạm Ngọc Chiêng (SN 1951, trú xã Dân Lực, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) bắt đầu ở ngã tư phố huyện. Trên chiếc xe máy có lắp đầy đủ hệ thống phát thanh, ông Chiêng đọc những lời tuyên truyền đảm bảo an toàn giao thông cho mọi người nghe. Cách tuyên truyền của ông Chiêng khá độc đáo, luôn làm người dân cảm thấy những nguy hại có thể gặp nếu không chấp hành các quy định về an toàn giao thông. Ông Chiêng tâm sự: “Tôi bắt chước cách tuyên truyền về tác hại của việc hút thuốc lá. Họ khuyến cáo “Hút thuốc lá có thể gây ung thư phổi” thì tôi đọc trên loa phát thanh các điều tương tự như: “Đi xe máy mà không đội mũ bảo hiểm thì khi bị tai nạn có thể chết vì vỡ hộp sọ”, “Điều khiển xe gắn máy khi say xỉn là vi phạm Luật giao thông”, “Đi xe gắn máy mà lạng lách đánh võng là con đường ngắn nhất đến gặp tử thần”...



Ông Chiêng bắt đầu một buổi phát thanh với lời tuyên truyền “Điều khiển xe gắn máy khi say xỉn là vi phạm Luật giao thông”

Sau khi đọc một loạt khẩu hiệu tuyên truyền an toàn giao thông do tự mình “sáng tác”, ông Chiêng bắt đầu chuyển sang đọc các bản tin do mình tự viết. Đó là tin về những vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn, hoặc những lỗi mà người dân sống quanh ông hay “vướng” nhất. Ông Chiêng cho chúng tôi xem một số tin ông đã viết, đọc cho người dân nghe trong các buổi phát thanh di động. “Do sang đường mà không quan sát kĩ, chị Hồng ở thôn 3 đã bị tai nạn gãy hai chân, phải đi viện, đóng đinh cố định xương mất gần 10 triệu đồng”, “Sáng qua Công an huyện Triệu Sơn tạm giữ nhiều xe máy vì người điều khiển xe không đội mũ bảo hiểm”...

Một “bản đồ” với 8 điểm dừng chân phát thanh được ông lập sẵn, đó là những địa điểm đông người như: ngã tư, cổng chợ, cổng trường học (ông thực hiện phát thanh lúc học sinh tan trường)... Là một cựu binh từng công tác ở lĩnh vực văn hóa, văn nghệ trong quân đội, ông Chiêng có nhiều kinh nghiệm và rất yêu thích công việc mình đang làm. Năm 2008, khi thấy tình hình tai nạn giao thông ở địa phương mỗi ngày một phức tạp ông nghĩ mình phải làm điều gì đó để giảm thiểu những tai nạn. Rồi ông nảy ra ý định sẽ đi tuyên truyền đảm bảo an toàn giao thông một cách tự nguyện. Ông chọn cách nói cho mọi người nghe về những hậu quả chết người khi không chấp hành Luật giao thông, với phương châm “mưa dầm thấm lâu”.

Thời gian trôi qua, những sự thật về hậu quả tai nạn giao thông ngay trong xã được ông thông tin khiến người dân biết sợ. Từ đó ý thức chấp hành Luật giao thông trong mỗi người được nâng lên và mọi người trở nên quí mến ông hết mực. Nhận thấy những việc làm hiệu quả mà ông mang lại, UBND xã Dân Lực đã cấp cho ông một bình ắc-qui để bổ sung vào số phương tiện phát thanh di động. Để đảm bảo một buổi phát thanh, ông Chiêng dùng thêm các phương tiện của gia đình bao gồm: 1 lá cờ Tổ quốc, 1 xe gắn máy, 1 bộ ampli, 1 đôi loa, 1 micro, 1 kích điện... UBND xã Dân Lực cũng hỗ trợ ông khoản tiền hơn 500.000 đồng/tháng.

Giờ đây, ông Chiêng còn đảm nhận công tác tuyên truyền chính sách của Đảng, Nhà nước đến người dân. Mỗi ngày hai lần, ông lại cùng chiếc xe gắn máy thực hiện các chương trình “phát thanh di động” đầy bổ ích.



Theo THANH HOÀNG (CATP)