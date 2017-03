Ông Hai quản trang

Hai năm, quy tập về quê hương 112 liệt sĩ vô danh Sở LĐ-TB&XH tỉnh Long An cho biết từ năm 2009 đến nay, các đơn vị làm công tác quy tập hài cốt của tỉnh Long An đã tìm kiếm, cất bốc và quy tập về quê hương được 121 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia, trong đó có 112 liệt sĩ vô danh. Quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam về Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Hưng. Ảnh: KỲ QUAN Hầu hết các hài cốt liệt sĩ đều được quy tập, an táng tại hai nghĩa trang liệt sĩ vùng biên giới của tỉnh Long An là Đức Huệ và Vĩnh Hưng. Theo ngành LĐ-TB&XH tỉnh, hiện nay tại hai nghĩa trang biên giới này đang có hàng ngàn ngôi mộ liệt sĩ vô danh, chủ yếu là liệt sĩ quân tình nguyện hy sinh trên chiến trường Campuchia, trong cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và giải phóng người dân Campuchia khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot. Hằng năm công tác tìm kiếm, quy tập chỉ có thể thực hiện được vào những tháng mùa khô (từ tháng 12 năm trước đến tháng 6 năm sau), sau đó việc tìm kiếm buộc phải ngừng lại vì nhiều vùng đất của Campuchia bị ngập lụt do mùa nước nổi.