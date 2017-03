Phận đàn thuê

Anh Trần Quý Nam, chủ một doanh nghiệp buôn bán vàng cho biết: “Với dân nhậu, thuê người đánh đàn là thú vui mới, lành mạnh, hiệu quả và tiết kiệm. Lành mạnh bởi hát hò là cách giải rượu khá tốt. Quá trình nhậu bị gián đoạn bởi những lần hát hò nên hạn chế được lượng bia rượu vào người so với việc chỉ tập trung vào nhậu. Hiệu quả và tiết kiệm còn ở chỗ nó đáp ứng được nhu cầu vui vẻ, tinh thần yêu văn nghệ mà giá thành cũng hợp lý. Nhiều khi đi karaoke tìm bài muốn hát lại không có, với “đàn sĩ” thì bài gì cũng có thể hát được. Và tính ra chi phí hơn 1 triệu đồng/người chơi đàn thấp hơn rất nhiều so với số tiền đi hát karaoke mà lại an toàn do không phải di chuyển địa điểm trong tình trạng say xỉn”.