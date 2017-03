Qua Trung Quốc làm chui

Thống kê của Công an huyện Quảng Xương cho biết đến nay toàn huyện Quảng Xương có gần 1.000 người sang Trung Quốc làm thuê thông qua các nhóm môi giới, “cò” lao động và bọn “buôn người” trái phép. Trong đó xã Quảng Nham có số người sang Trung Quốc nhiều nhất (579 người), xã Quảng Chính 150 người, xã Quảng Thạch 95 người, số còn lại nằm rải rác ở các xã khác. Trong số những người đi lao động chui ở Trung Quốc thì chỉ có một lượng rất nhỏ trở về địa phương.

Dứt áo ra đi vì nghèo

Chúng tôi tìm về vùng bãi ngang của huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) vào một ngày cuối tháng 4 giữa cái nắng khô khốc đầu mùa hạ. Làng mạc bây giờ không còn cái không khí náo nhiệt, vui tươi của làng biển hai, ba năm trước. Đâu đó trong làng giờ chỉ còn ánh mắt khắc khoải của người già và trẻ em.

Người dân nơi đây lý giải rằng giờ nghề đi biển cũng khó, đánh bắt ở gần bờ chỉ đủ cơm cháo qua ngày, muốn ra khơi xa thì phải đóng thuyền lớn nhưng không có vốn nên đành chịu. Vì thế mà thanh niên trai gái trong làng hễ cứ lớn lên là phiêu bạt khắp nơi để mưu sinh. Có người học hành đàng hoàng cũng chẳng thèm về quê, số khác thì đi làm công nhân, phụ hồ, bán vé số…

Bà Phạm Thị Hồng đang kể chuyện con bà bỏ quê sang Trung Quốc làm chui.

“Cứ chăm chăm vào mấy sào ruộng nuôi sao cho được chín miệng ăn. Đánh cá, bắt tôm cũng có mùa vụ nhưng kiếm được cũng chỉ dăm đồng. Ngoài nghề làm ruộng, đánh cá, phụ hồ thì ở quê đâu còn nghề khác để làm, mà công việc cũng chẳng được thường xuyên nên cơ khổ cũng là chuyện bình thường. Sống lâu trong cái khổ thì bế tắc, chán nản. Ngày nào cũng lo suy nghĩ ngày mai làm gì để kiếm tiền đong gạo, cháo cơm cho con nhỏ. Thành thử khi nghe ai đó đi xa về kiếm được nhiều tiền là đến tìm hiểu xin đi theo. Hai năm nay, người dân vùng này lại rộ lên chuyện sang Trung Quốc làm việc vì nghe đâu bên đó kiếm được nhiều tiền” - bà Nguyễn Thị Hải, thôn 5, xã Quảng Nham, chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Tuấn (xã Quảng Thạch) nói thêm: “Nghĩ đến chuyện xuất ngoại, làm lương cao thành thử ai cũng muốn đi. Nhưng cũng không ít người phải đắn đo suy nghĩ vì sợ bị lừa, phải làm việc trong môi trường nặng nhọc hay bị bán vào các ổ mại dâm. Những “cò” lao động và cả bọn “buôn người” cứ vẽ ra những thiên đường nơi xứ người dễ kiếm tiền, chúng thuyết phục người dân rằng người này, người kia đi có sao đâu, chẳng qua một số trường hợp vì sướng quá nên không trở về!”.

Suýt rơi vào tay bọn buôn người

Câu chuyện cứ thế khiến những người dân quanh năm chân lấm tay bùn từ chỗ sợ sệt đến lầm tưởng về giấc mộng đổi đời nơi xứ người. Vậy là họ nghe lời “cò”, lũ lượt kéo sang Trung Quốc. Nhiều gia đình nghèo phải đi vay tiền khắp nơi để đưa cho “cò” lao động.

Trong căn lều lụp xụp ở thôn Đức (Quảng Nham), bà Phạm Thị Hồng, 73 tuổi, vừa chấm nước mắt vừa kể: “Bây giờ miền đồng, miền bể đi cả sang Trung Quốc rồi. Có nhà cả chồng lẫn vợ cùng đi, con cái gửi hết lại cho ông bà già. Nhà tui đây cũng vậy, chúng nó bỏ đi hơn cả năm nay không biết sống chết ra sao. Sống đất khách, chết quê người, chúng nó chỉ biết nghĩ đến tiền, bất chấp hậu quả phía trước…”.

Mưu sinh trên biển chỉ còn lại người già. Ảnh trong bài: ĐẶNG TRUNG

Chị Lê Thị Tý ở thôn Thạch Ngọc, xã Quảng Thạch, người suýt trở thành nạn nhân của bọn buôn người, kể: “Gia đình tui có sáu miệng ăn, tất cả chỉ trông chờ vào hai sào đất trồng thuốc lào trước nhà. Cuộc sống quanh năm túng bấn khó nghèo, con cái lại không có công ăn việc làm. Gần đây, người trong xã kháo nhau có chị Tuyết về đưa người sang Trung Quốc làm thuê lương cao. Ba mẹ con tui chạy vay tiền khắp nơi, thậm chí phải vay lãi ngày và vét bán hết những gì có giá trị trong nhà để gom đủ 15 triệu đồng đưa cho Tuyết để được dẫn qua Trung Quốc làm thuê. Ai dè sau đó không lâu thì nghe Tuyết bị công an bắt giữ. Lúc này tui mới biết mình bị lừa. Cũng may là mẹ con tui chưa đi chứ đi rồi chừ không biết sống chết ra răng...”.

Ngày 25-3, Công an huyện Quảng Xương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Tuyết. Theo điều tra ban đầu, vào ngày 17-3, Tuyết đã dùng xe ô tô chở 53 người từ Thanh Hóa đi Móng Cái. Trước đó, Tuyết thu mỗi người hơn 5 triệu đồng gọi là tiền đi đường, thuê phương tiện, ăn uống để đến Trung Quốc tìm việc làm. Sau đó Tuyết tìm cách móc nối để đưa số người trên vào Trung Quốc. Tuy nhiên, khi xe chở đoàn người đi đến thị trấn Quảng Xương thì Tuyết bị công an bắt giữ.

Thiếu vốn nên không thể ra khơi

Về vùng bãi ngang Quảng Nham, một số người trở về sau thời gian lao động ở Trung Quốc khẳng định: Công việc mà các lao động Việt Nam làm bên Trung Quốc không nhàn hạ như lời các “cò” lao động quảng cáo, khuếch trương. Bà con chủ yếu phải lao động trong môi trường khắc nghiệt, nặng nhọc như chặt, vác mía, đóng gạch hay làm việc trong các cơ sở đồ nhựa tư nhân độc hại, thậm chí có người còn bị bán vào nhà chứa làm gái mại dâm.

Ông Trần Xuân Lờ, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Nham, cho biết: “Theo thống kê, đến nay cả xã có gần 600 người đi làm ở Trung Quốc. Xã đã tìm mọi cách, biện pháp để ngăn chặn tình trạng này từ vài năm trước nhưng không có kết quả. Đáng buồn hơn là dân ở đây cũng có tàu cá lớn nhưng thiếu vốn nên không thể ra khơi đánh cá, vì thế dân họ rời làng đi làm thuê cũng đành chịu…”.

Theo thống kê của Công an tỉnh Thanh Hóa, các huyện ven biển như thị xã Sầm Sơn, huyện Hậu Lộc, Quảng Xương, Tĩnh Gia, có khoảng 2.000 người đi làm thuê bất hợp pháp tại Trung Quốc, trong đó có 162 lao động tham gia làm việc cho các tàu cá Trung Quốc.

Bao giờ cơn lốc đi lao động chui sang Trung Quốc mới dừng lại? Bao giờ những ngư dân nơi đây sẽ sống tốt bằng nghề đi biển?

Nên hỗ trợ ngư dân bám biển Bà Nguyễn Thị Quyết, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa, chia sẻ: “Việc lao động chui luôn tiềm ẩn những rủi do không thể lường trước. Nếu bị phát hiện, bắt giữ thì coi như công sức lao động bỏ ra bao nhiêu tháng trời sẽ thành công cốc. Đặc biệt vấn nạn trộm cướp, trấn lột, tai nạn lao động luôn thường trực. Riêng chị em phụ nữ còn dễ trở thành mục tiêu cho bọn buôn người nhòm ngó, đưa vào các ổ chứa mại dâm”. Theo bà Quyết, để ngăn chặn tình trạng lao động chui tại Trung Quốc, chính quyền và các sở, ngành cần tạo ra nhiều việc làm tại các địa phương, đồng thời phải có hình thức hỗ trợ kịp thời đối với những gia đình khó khăn, thiếu vốn sản xuất. “Đối với các gia đình có nhu cầu đóng tàu thuyền ra khơi, Nhà nước cần có hình thức hỗ trợ cụ thể cho họ, khi đó ngư dân sẽ ở lại bám biển làm kinh tế, góp phần ngăn chặn tình trạng bỏ xứ qua Trung Quốc làm việc chui” - bà Nguyễn Thị Quyết nói.

ĐẶNG TRUNG