Nữ giới bén duyên cùng “xế hộp”

Câu lạc bộ Phụ nữ và xe hơi được thành lập từ cuối tháng 10-2007 đã trở thành địa chỉ giao lưu quen thuộc của các quý bà mê “xế hộp”. Trên trang web phunuvaxehoi.com, các thành viên thỏa sức bàn chuyện về các kiểu xe hơi dành cho phái nữ, mách nhau các địa chỉ học lái xe, mua xe, thủ tục giấy tờ thi lấy bằng lái... Từ Nam chí Bắc, các thành viên tỉ tê đủ thứ chuyện liên quan đến xe hơi và cả những chuyện chẳng liên quan gì đến xe hơi.

Quý bà làm duyên bên “xế hộp”. Ảnh: Câu lạc bộ cung cấp

Không chỉ gặp nhau trên mạng, các thành viên của câu lạc bộ này còn hẹn gặp mặt định kỳ hằng tháng để trực tiếp trò chuyện, tư vấn kỹ năng lái xe, tham gia các chuyến thử xe do các hãng ôtô tài trợ. Qua buổi họp mặt định kỳ, mọi người còn tiện thể trau dồi thêm kỹ năng sử dụng máy vi tính và cả tư vấn chăm sóc... sắc đẹp.

Không chỉ quanh quẩn chuyện “xế hộp”, các chị còn chú trọng đến các hoạt động từ thiện dành cho cộng đồng. Cuối năm 2009, các thành viên tự mở một cuộc bán đấu giá những món hàng do chính mình mang đến. Vì thành viên toàn nữ nên các món đồ mang đến cũng đậm chất phụ nữ, nào là váy, áo, giày dép, mỹ phẩm, trang sức... Với số tiền gần 20 triệu đồng thu được, các thành viên tự lái xe đến xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận để trao tặng tiền cho 10 hộ gia đình nạn nhân chất độc màu da cam.

Đêm hội ngộ của các thành viên câu lạc bộ

Chương trình Hội ngộ năm 2009 tại Mũi Né (Phan Thiết) đến giờ vẫn còn để lại lưu luyến nơi các thành viên. Nhiều cuộc thi thố diễn ra trong chương trình như: thi “Đỗ xe cập lề”, thi ảnh “Người đẹp và xe hơi”, thi hóa trang trong đêm hội ngoài biển. Người đỗ xe gọn gàng giữa hai xe đã đậu sẵn hai bên và một xe phía sau, người chụp ảnh bên xe hơi đẹp nhất, người hóa trang đẹp nhất được ẵm giải thưởng và lên trang web để chia sẻ kỹ năng lái xe của mình.

Những tay lái lụa

Bắn phát súng khai sinh câu lạc bộ Phụ nữ và xe hơi chính là nhà báo Thủy Phạm (tạp chí Đẹp). Vốn mê xe hơi, chị Thủy Phạm thường xuyên tham gia sinh hoạt, trao đổi với các quý ông ở Sài Gòn về kinh nghiệm lái ôtô. Ngày nọ, chị chợt thắc mắc: “Đàn ông say mê xe hơi, vậy tại sao phụ nữ lại không thể?”. Từ đó, chị Thủy Phạm nung nấu ý định tạo một sân chơi riêng cho các chị em mê ôtô giống mình. Ban đầu, chị Phạm Thủy đề xuất chuyên mục về phụ nữ và xe hơi trên tạp chí Đẹp do chính mình phụ trách. Trên nền tảng đó, câu lạc bộ Phụ nữ và xe hơi dần được hình thành.

Hằng năm, câu lạc bộ kết hợp với một số báo tổ chức cuộc thi “Tay lái lụa” dành cho quý bà với nhiều bài thi khá gay cấn. Chị Lê Thị Như Yến, Giám đốc Công ty TNHH TM-XK Nguyên Đức, được mệnh danh là “tay lái vàng” của cuộc thi “Tay lái lụa” năm 2009. Nói về niềm đam mê xe hơi, chị Yến chia sẻ: “Tôi tự lái xe đến nay được khoảng bảy năm. Cảm giác được cầm vô lăng mang lại cho tôi nhiều thích thú. Tôi có thể tự chủ mọi công việc mà không phụ thuộc vào tài xế”. Tuy nhiên, vì tính chất công việc nên đa phần khi đi lại trong thành phố, chị Yến đều nhường vị trí cầm vô lăng cho tài xế. Còn những dịp du hí đó đây, chị đều tự mình điều khiển tay lái. Một tháng chị có thể đi đôi, ba lần mà không theo tính định kỳ nào cả.

Không “thua chị kém em”, chị Thủy Phạm cũng đứng thứ nhì trong cuộc thi “Tay lái lụa” năm 2009. Từ năm 1999 đến nay, chị đã thực hiện được nhiều chuyến xuyên Việt do một tay mình điều khiển vô lăng. Đi nhiều, lái nhiều càng làm chị máu lửa hơn khi ngồi bên trong chiếc “xế hộp”. “Tự lái xe, phụ nữ cần phải am hiểu một vài kiến thức về kỹ thuật của xe thì mới có thể an tâm để điều khiển” - chị Thủy Phạm nói.

Sau hơn hai năm thành lập, hiện câu lạc bộ đã thu hút hơn 200 thành viên từ Hà Nội và TP.HCM, trở thành điểm hẹn không thể thiếu của các chị em sau những ngày làm việc căng thẳng. Không phân biệt tuổi tác, có kinh nghiệm lái xe hay không, các chị đã đến với nhau bằng nhiệt huyết, niềm đam mê và cả tính ham vui. Họ hòa quyện vào nhau tạo nên một sân chơi không thể thiếu của cuộc sống hiện đại.

Qua rồi cái thời nữ giới phải suốt ngày ở nhà, hết lo cho chồng rồi lại đến chăm con. Cách nhìn nhận ngày nay của xã hội về nữ giới thoáng hơn rất nhiều. Không ít các chị em đã thành công trên nhiều lĩnh vực mà trước đây không hề có dấu chân của phái nữ. Lấn sân của quý ông trong việc cầm vô lăng, nữ giới một lần nữa khẳng định phái yếu không hề yếu.

Xe hơi được sử dụng phổ biến tại nhiều nước phát triển trên thế giới giống như người Việt đi xe gắn máy. Hiện tại, do còn phụ thuộc nhiều yếu tố như thu nhập, đường giao thông, chi phí… nên việc đi lại bằng xe hơi ở nước ta vẫn còn quá xa xỉ. Nhưng với nhu cầu ngày càng cao của cuộc sống hiện đại, việc sở hữu chiếc “xế hộp” đối với mỗi cá nhân nói chung và nữ giới nói riêng trong tương lai sẽ trở nên phổ biến. Hiện tại, đa phần những nữ chủ nhân của những chiếc “xế hộp” đều là các quý bà thành đạt hoặc là các cậu ấm cô chiêu. “Lý do các nữ doanh nhân tự điều khiển “xế hộp” chưa nhiều mà phải cần đến một tài xế, đôi khi rất đơn giản, đó là họ không có thời gian để tìm bãi đỗ xe” - nhà báo Thủy Phạm cho biết.

BÍCH LOAN

(Nguyệt san Pháp Luật TP.HCM tháng 3-2010)