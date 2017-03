Quyển Kinh thánh và lễ nhậm chức tổng thống Mỹ

Lời tuyên thệ

Hiến pháp Mỹ ghi một câu mà Tổng thống Mỹ phải đọc đúng từng chữ trong lễ tuyên thệ như sau: “I do solemnly swear (or affirm) that I will faithfully execute the Office of President of the United States, and will to the best of my ability, preserve, protect and defend the Constitution of the United States...”. (Tôi long trọng thề (khẳng định) rằng sẽ trung thành thực hiện chức vụ tổng thống Mỹ và sẽ dốc hết khả năng để giữ gìn, bảo vệ và bênh vực Hiến pháp Mỹ).

Nếu vì một lý do nào đó, lời tuyên thệ bị đọc sai, phải tổ chức cho tổng thống mới tuyên thệ lại. Trường hợp tuyên thệ lại vừa xảy ra với Tổng thống Obama. Trong lễ tuyên thệ ngày 20-1, thẩm phán Tòa án tối cao đã nhắc sai vị trí của từ “faithfully” trong câu tuyên thệ khiến cho Tổng thống Obama đọc sai theo. Thay vì nói “faithfully execute the Office of the President of the United States” nhưng ông Obama đã đọc “execute the Office of the President of the United States faithfully”. Ông Obama đã cẩn thận đọc lại lời tuyên thệ tại Nhà Trắng vào ngày 21-1.