Rủ nhau phượt tết

Cảm giác xa quê thường len lỏi trong tâm trí của mỗi người như tôi mỗi độ xuân về, tết đến. Trừ quê mình có gia đình, anh chị em, chòm xóm; còn lại đón tết nơi đâu cũng như nhau. Cho nên thử một cảm giác lạ, ăn tết với người dân tộc ở một vùng đất mới, mình chưa đặt chân đến, sao không! “Đón tết Sài Gòn chán quá Giang ơi, đi “phượt” không? Lên Tây Nguyên xem đồng bào dân tộc đón tết nhé! Mùa này hoa cà phê nở đẹp lắm!...”. Dù bất ngờ bởi lời đề nghị của anh bạn nhưng tôi nhận lời ngay không chút đắn đo.

Thú vui mới ngày xuân

Anh Nguyễn Thanh Long, làm việc tại Công ty Mắt Bão (quận 10, TP.HCM), cho biết: “Năm nay, dân phượt ở Sài Gòn lên nhiều kế hoạch vào dịp tết lắm. Có đoàn đi Tây Nguyên, đoàn đi miền Tây, đoàn miền Trung và một số đoàn ra tới Tây Bắc nữa. Tùy theo lịch nghỉ tết dài hay ngắn mà mỗi người có một lựa chọn khác nhau”.

Anh Long kể: “Với những người mê phượt như chúng tôi thì hứng lên là đi. Nhiều khi nửa đêm chúng tôi bật dậy lấy xe đi Đà Lạt, Nha Trang hay Đà Nẵng chơi. Càng đi tôi càng thấy đất nước mình tươi đẹp, khoảng cách của các vùng miền xích lại gần nhau hơn. Tuy nhiên, phượt vào dịp tết sẽ khám phá được nhiều điều thú vị hơn từ phong tục tập quán, cảnh vật, con người ở những vùng đất khác nhau”. Đã hai năm liền anh Long không đón tết ở nhà. Hiện anh đang lên kế hoạch cho một chuyến phượt du xuân. Anh tâm sự: “Từ bé đến lớn tôi sống ở TP.HCM, đón tết ở nhà riết cũng chán. Vậy nên năm kia tôi đón tết ở Đà Nẵng, năm rồi ra Tây Bắc…”.

Đón tết cùng đồng bào dân tộc, sao không! Trong ảnh: Chị Đào Thủy Vân (bìa trái) và chị Nguyễn Thị Bảo Thanh (thứ ba từ trái qua) đang đón tết cùng đồng bào dân tộc tại Hà Giang trong chuyến phượt xuyên Việt tết 2011. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Chị Lê Thị Thu Hằng, nhân viên Việt Nam Arilines, kể: “Quê mình ở Thanh Hóa, năm qua được nghỉ tết ít nên quyết định ở lại Sài Gòn. Lân la trên mạng, thấy có một nhóm tổ chức phượt Đà Lạt từ ngày 28 đến mùng 2 tết, thế là mình cùng một người bạn đăng ký tham gia. Đoàn hơn 10 người, không quen biết nhau nhiều nhưng suốt chuyến đi mọi người đều giúp đỡ nhau nhiệt tình. Tết ở Đà Lạt thật đẹp, trời se se lạnh giống tết quê mình nên cũng khiến mình vơi phần nào nỗi nhớ quê. Tết không được về quê nhưng chuyến đi phượt đó để lại nhiều ấn tượng trong mình đến giờ…”.

Niềm vui phượt tết

Từ năm 1989 tới nay, năm nào vợ chồng anh Võ Ngọc Thạch và chị Nguyễn Thị Bảo Thanh (quận Tân Bình, TP.HCM) cũng đi phượt hơn chục lần.

Chị Bảo Thanh kể: “Năm rồi, kế hoạch phượt tết xuyên Việt của vợ chồng tôi được chuẩn bị trước cả tháng. Mùng 2, chúng tôi lên xe máy bắt đầu hành trình. Xuất phát từ TP.HCM, chúng tôi băng qua Huế - Hà Nội - Hà Giang - Lũng Cú - Mèo Vạc - Cao Bằng - Bản Dốc - Hà Nội - Hòa Bình - đường Hồ Chí Minh - Phong Nha - Nghĩa trang Trường Sơn - Gia Lai - Buôn Ma Thuột - TP.HCM. Nhóm “Xế chiều” chúng tôi chỉ mất 10 ngày cho tổng hành trình dài khoảng 5.200 km đó”.

Anh Thạch bật mí: “Nhiều người bảo việc mỗi ngày vượt bình quân hơn 500 km bằng xe máy trong thời tiết giá buốt chỉ tổ phí sức khỏe. Quan điểm của tôi là chơi bằng mắt, đi cho thỏa chí và tìm cảm giác mới lạ từ những cung đường mình chưa từng đặt chân tới. Đi phượt ngày tết mang đến nhiều cảm xúc hơn vì mỗi vùng miền đón xuân theo cách khác nhau. Cảm xúc khi nhìn những gương mặt lạ, quần áo mới xinh tươi, không khí tết của bà con dân tộc thật thú vị…”.

Anh Thạch kể một câu chuyện vui: “Một lần, tôi ra đến Quảng Trị đúng mùng 4 tết, tính tìm chợ Đông Hà vào chơi mà kiếm hoài chưa thấy. Bất thình lình hai anh công an xuất hiện chặn ngang đường và thông báo xe vượt đèn đỏ. Tôi ngớ người rồi nhận ra mình mải tìm đường mà vượt đèn đỏ lúc nào không hay. Hai anh công an yêu cầu tôi đưa xe về đồn giải quyết. Tại đây, nghe chất giọng miền Nam của tôi, anh công an trực hỏi chuyện. Vợ chồng tôi trình bày xong, anh chẳng những không phạt mà còn mời chúng tôi uống trà cho ấm bụng…”.

Chinh phục những cung đường

Nếu nói về phượt chuyên nghiệp, ở Sài Gòn có ba người đáng để nể là vợ chồng anh Đạt - chị Bích và ông già Đức ở quận 12. Họ đều đã hơn 60 tuổi nhưng vẫn say mê phượt. Tết năm nay, anh Đức đang lên kế hoạch phượt xuyên Việt vào dịp giao thừa. “Chắc khoảng thời gian ngồi trên xe đi phượt của họ cũng chiếm gần nửa đời người” - anh Thạch nói.

“Đi phượt ngày xuân cho ta nhiều cảm giác thích thú, đặc biệt là khi phượt xuân ở vùng đất Tây Bắc núi non hùng vĩ, sương bảng lảng trên những hàng cây. Tết của đồng bào dân tộc cũng có nhiều điểm khác biệt lắm. Nó luôn tạo cho tôi cảm giác dễ gần, mộc mạc, đơn sơ”, chị Thanh chia sẻ và kể thêm: “Một trong những nhân vật thường chờ đúng thời khắc giao thừa để phượt là anh Lê Minh Hùng. Năm ngoái, đúng 12 giờ ngày 30 tết, anh Hùng một mình một xe máy từ TP.HCM ra Hà Nội”.

Anh Hùng kể về chuyến phượt tết đáng nhớ của mình: “Năm trước, xem xong màn bắn pháo bông đêm giao thừa, tôi liền lên xe phóng một mạch ra Hà Nội. Còn nhớ tôi đã chạy suốt 28 tiếng đồng hồ, chỉ dừng lại mấy lần đi vệ sinh. Tôi đã thủ sẵn sữa trong ba lô và nối ống hút lên đến… quai mũ bảo hiểm, lúc nào đói thì uống thôi. Đón tết ở Hà Nội đến mùng 3 xong tôi lại một mình phóng xe về TP.HCM cho kịp giờ làm”...

Đồ nghề đi phượt Nhóm phượt “Xế chiều” trong chuyến đi phượt xuyên Việt tết 2011 đang dừng chân nghỉ tại Lũng Cú, Hà Giang. (Ảnh do nhân vật cung cấp) Anh bạn dặn tôi: “Do Giang mới đi lần đầu nên phải lưu ý: Trước lúc đi cần chăm sóc xe, vỏ, đèn, gương chiếu hậu cho kỹ; nhớ mang theo bộ đồ nghề sửa xe, ruột xe, bu-gi và chìa khóa xe dự phòng để thay thế. Lên đó mùa này lạnh nên tư trang phải nhẹ nhưng không được thiếu áo mưa, ủng đi mưa, găng tay, khẩu trang, kính đi đêm, đi ngày, mũ bảo hiểm loại lớn có kính chắn gió. Phải chuẩn bị giấy tờ xe và giấy tờ tùy thân đầy đủ, điện thoại phải chọn loại sóng tốt, pin dùng lâu và cần mang theo tai nghe. Tốt nhất cần trang bị lương khô, đồ hộp, nước uống… Nếu kiếm thêm được bộ quần áo giáp bảo hộ mô tô nữa thì càng tốt…”.

HÀN GIANG