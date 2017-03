Sách bán chạy mà vẫn chưa nổi tiếng

Too much happiness, tác phẩm mới nhất của Alice Munro Điên loạn từ nỗi sợ hãi sẽ bị vợ bỏ, một người đàn ông đã giết chết tất cả con mình để chúng không chứng kiến được cảnh chia ly này. Vài năm sau thảm cảnh gia đình, người chồng điên loạn kia đã viết thư về cho mẹ từ trong tù, nói với mẹ rằng các con ông vẫn đang khỏe mạnh và ông ta đã có thể gặp chúng trong một không gian khác. Trong khi đó, bà Doree - vợ ông tuy biết chồng mình đã mất trí, vẫn tự chất vấn bản thân. Một ngày kia, bà chứng kiến một tai nạn thảm khốc, một xe tải lao đầu xuống vực sâu, người tài xế vẫn còn trong xe. “Một tia nước nhỏ màu hồng bắn phụt ra từ bên dưới phần đầu của gã, gần phía tai. Không phải là máu mà giống như một nùi bọt trào ra từ những quả dâu tây khi chúng ta ép chúng để làm mứt”. Còn người tài xế kia, bà Dorre đã tự mình hà hơi làm hô hấp nhân tạo cho anh ấy và tự hiểu rằng, quả thật, có một không gian khác đang tồn tại giữa sự sống và cái chết, một không gian nơi mà các đứa con của bà có thể đang sống bí ẩn tại một nơi nào đó trên thế giới này. Trong một truyện ngắn khác, độc giả thấy được cảnh một người đàn ông giàu có đang đề nghị một nữ sinh viên đọc to cho ông ấy nghe một quyển sách mà phải đọc trong tư thế khỏa thân hoàn toàn và dang rộng hai chân. Tuyển tập truyện ngắn trên đã minh chứng cho tài năng tinh tế của nữ văn sĩ Alice Munro, đó là trong mỗi một truyện ngắn của bà, độc giả nghiệm ra được tài kết hợp nhuần nhuyễn giữa sự bất ngờ và tính khắc nghiệt trong câu chuyện. ____________________________________________ Năm điểm ấn tượng của Alice Munro Alice Munro, nhà văn đầu tiên của Canada và tác giả viết truyện ngắn đầu tiên được nhận giải Nobel. Báo L’Express nêu lên năm ý khái quát về sự nghiệp của bà. Một thiên hướng văn chương từ nhỏ Sinh ra tại tỉnh Ontario của Canada vào đầu thập niên 1930, bà đã quyết định trở thành nhà văn vào năm 11 tuổi và không bao giờ bỏ cuộc. Bà đã xuất bản những tác phẩm đầu tay của mình khi còn là sinh viên. Bà đã từng đi bán sách Cùng với người chồng đầu tiên của mình, ông James Munro, mà bà đã gặp khi còn là sinh viên, bà đến sống tại Victoria không xa Vancouver vào năm 1963 và mở một nhà sách tại đây, nhà sách Munro’s Books. Nhà sách này đã nổi tiếng vượt ra ngoài biên giới Canada và sẽ ăn mừng 50 năm thành lập trong năm nay. Bà viết truyện ngắn là chủ yếu Lần đầu tiên giải Nobel Văn học được trao cho một tác giả viết truyện ngắn và đó là chuyên môn của nữ văn sĩ Alice Munro, theo đánh giá của Viện Hàn lâm Thụy Điển, đó là một “nghệ thuật tinh tế của thể loại truyện ngắn, một dấu ấn của phong cách viết truyện ngắn, rõ nghĩa và sáng ý, một chủ nghĩa hiện thực về mặt tâm lý nhân vật”. Bà đã từng được nhận giải thưởng nhiều lần Bên cạnh nhiều giải thưởng khác, nữ văn sĩ Alice Munro đã nhận giải “Prix du Gouverneur général” của Canada cho tuyển tập truyện ngắn đầu tay của mình là Dance of the Happy Shades được xuất bản vào năm 1968. Sau đó vào những năm 1978 và 1986, bà cũng nhận giải Prix Molson vào năm 1990, giải Giller Prize vào năm 1998 và 2004, cuối cùng là giải thưởng danh giá Man Booker vào năm 2009. Bà đã tuyên bố sẽ gác bút Tháng 6-2013, trả lời phỏng vấn nhật báo tiếng Anh National Post của Canada khi bà vừa nhận giải “Trillium Book Award” với tác phẩm Dear Life, Alice Munro đã tuyên bố bà sẽ ngừng viết. (Theo L’Express)