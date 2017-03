Soi mình cho tới cuối đời

Dấu ấn trên đồng phèn Tứ giác Long Xuyên Ngày 22-11, tại An Giang diễn ra hội thảo khoa học 20 năm (1988-2008) khai thác, phát triển kinh tế-xã hội vùng Tứ giác Long Xuyên. Sau 20 năm, 50.000 ha đất hoang đã thành vùng đất phì nhiêu, vựa lúa của cả nước. Trong thành quả ấy có công lao to lớn của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, như ông Bảy Nhị, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, từng viết: "Chỉ riêng công trình thoát lũ ra biển Tây mà cái trục kinh Vĩnh Tế - T5 - Tuần Thống, nếu không phải là ông thì chưa biết bao giờ mới có, và phèn trong cái rốn Tứ giác Long Xuyên biết bao giờ rửa sạch. Vì vậy, Tỉnh ủy và HĐND An Giang đặt tên kinh T5 là kinh Võ Văn Kiệt với cụm bia - tượng ghi dấu ấn của ông". Một lần cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt (đi giữa)về khảo sát tứ giác Long Xuyên. (Ảnh tư liệu) Chiều 22-11, tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức lễ đặt tên đường Võ Văn Kiệt thay cho đường 2-9 nối dài (thuộc phường 2, TP Vĩnh Long). Ngày 23-11, khu tưởng niệm cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt tại thị trấn Vũng Liêm (Vĩnh Long) quê hương ông được khánh thành. Khu tưởng niệm này không kín cổng cao tường mà để người dân ra vào bên chiếc cầu, ao cá, bên phòng nghỉ ông ngày nào. Một khu tưởng niệm theo kiến trúc mở như thể hiện được tấm lòng của ông luôn muốn về với nhân dân. "Khu tưởng niệm có một không gian mở, dung dị, gần gũi, phần nào thể hiện được tâm nguyện của ba tôi" - chị Võ Hiếu Dân, con gái ông, bộc bạch vậy.