Sống chung với “lũ thủy điện”

Nằm giữa vùng thung lũng thấp trũng của hạ lưu sông Vu Gia, bao bọc xung quanh là đồi núi, những ngôi làng như Hà Thanh, Tân An… (Đại Lộc, Quảng Nam) luôn phải sống trong thấp thỏm, lo âu bị dòng nước hung hãn nhấn chìm mỗi mùa mưa lũ. Nỗi đau mất mát qua mỗi trận lũ dữ cứ hằn sâu như vết dao cứa vào từng khuôn mặt hốc hác, bơ phờ của người dân nơi đây.

Hết lũ tự nhiên lại đến “lũ thủy điện”

Đến Đại Lộc những ngày này, dọc theo những con đường ven sông của các xã Đại Đồng, Đại Lãnh, Đại Hưng… từng lớp bùn đỏ đặc quánh trộn lẫn với xác cây tươi vẫn còn vương vãi khắp nơi. Sau hai trận lũ liên tiếp, cuốn trôi nhiều nhà cửa, vườn tược, vùng quê nghèo này trở nên tiêu điều, xơ xác. Nước vừa rút, người dân lại bắt tay dọn dẹp đống đổ nát, lợp lại nhà, chống lại cây cối bị gãy đổ.

Lội qua đoạn đường nhầy nhụa, chị Trần Thị Hữu (thôn Tân An, xã Đại Lãnh) xoay xở tìm cách mở cửa ngôi nhà bị bùn non bao vây, dày gần nửa mét. Ngôi nhà gỗ ọp ẹp nằm bên dòng Vu Gia, nơi trú ngụ của bốn thành viên gia đình chị bị nước lũ ngâm gần cả tuần nay. “Sống ở đây hơn 23 năm nhưng chúng tôi chưa thấy năm nào lũ lụt dữ dội như đợt vừa rồi. Nước lên rất nhanh, nhấn chìm cả ngôi nhà chỉ trong vòng 1 giờ, gia đình tôi không kịp trở tay” - chị Hữu bày tỏ. Cùng cảnh ngộ với chị Hữu, gia đình chị Trương Thị Thu Nguyệt cũng tất bật thu dọn đống bùn non, chùi rửa tường nhà. Quần quật gần cả ngày nhưng hai mẹ con chị vẫn chưa dẹp xong đống rác nằm vương vãi trên trần và mái nhà. “Lúc nước lên ngập nửa nhà, gia đình tôi chuyển đồ đạc lên gác trú ẩn. Cứ tưởng nước ở mức đó là rút, ai ngờ nó ngập gần tới nóc. Cả nhà tôi phải bơi, chuyển đồ đạc sang nhà hàng xóm ngay giữa đêm” - chị Nguyệt cho hay.

Chưa kịp hoàn hồn, người dân vùng hạ lưu sông Vu Gia lại hứng chịu thêm trận lũ thứ hai do các thủy điện đầu nguồn xả lũ. Anh Phạm Hóa (thôn Tân An) nhớ lại: “Hôm đó, tôi chèo ghe đi ngược lên phía thượng nguồn để quăng lưới. Khi đến khúc sông gần thị trấn Thạnh Mỹ (huyện Nam Giang) thì gặp từng cột nước lớn dội xuống, lật văng cả thuyền. Tôi chỉ kịp quăng mái chèo, bơi vào bờ”. Thoát chết trong gang tấc, anh Hóa liền điện thoại về cho vợ chuẩn bị di dời đồ đạc lên nơi cao ráo vì thủy điện xả lũ. Thông tin ở thượng nguồn được truyền về các thôn, xóm. Người dân hối hả dọn đồ chạy lũ thủy điện. Dòng nước ồ ạt tràn xuống, gây ngập lụt rất nhanh. Chỉ trong mấy tiếng đồng hồ, cả vùng thung lũng Tân An, Hà Thanh, Đại Hưng… ngập chìm trong biển nước.

Theo phản ánh của người dân, từ ngày xây dựng các thủy điện ở thượng nguồn như A Vương, Sông Bung, Đăk Mi4… thì lũ lụt trở nên hung dữ và sức tàn phá nặng nề hơn. “Ngày trước chưa có thủy điện, nước lũ lên chậm nhưng rút nhanh. Giờ mấy nhà máy thủy điện đua nhau xả lũ, nước lên nhanh mà ngâm 3-4 ngày mới rút. Giao thông bị chia cắt, không có lương thực, nước uống, khổ đủ bề” - ông Ngô Văn Biên (Hà Thanh, Đại Đồng) bức xúc.

Thấp thỏm với tiếng còi báo lũ

Để kịp thời đối phó với xả lũ, nhiều ngôi làng đã lắp hệ thống “còi hụ cảnh báo xả lũ”. “Theo quy trình, khoảng 2-3 giờ, trước khi thủy điện bắt đầu xả lũ, các còi hụ công suất lớn sẽ phát cảnh báo để người dân có phương án di tản. Ngoài ra, chúng tôi còn bố trí các loa phát thanh, thông báo đến tận từng hộ dân” - bà Trương Thị Minh Phương, Phó Chủ tịch UBND xã Đại Lãnh, cho biết.

Những chiếc còi hụ báo xả lũ được lắp đặt năm 2012 đã trở thành nỗi ám ảnh đối với người dân nơi đây. “Đang cày ruộng, nghe tiếng còi hụ inh ỏi, tôi phải bỏ giữa chừng, về nhà canh lũ. Bao năm nay không có thủy điện, cuộc sống bình yên, ít lo lắng. Giờ ai cũng thấp thỏm, không biết khi nào mấy “ông” thủy điện trên kia xả lũ mà chạy cho kịp” - ông Vương Đình Thi (Hà Thanh, Đại Đồng) kể.

Trong đợt các thủy điện xả lũ vừa qua, hàng ngàn hộ dân trong vùng bị một phen hoảng loạn vì tin đồn “vỡ đập thủy điện Đăk Mi4”. “Lúc đó, trời không mưa nhưng mực nước sông Vu Gia lên rất nhanh gây ngập nhiều nhà cửa. Nghĩ là đập thủy điện bị vỡ nên chúng tôi sợ hãi, dọn đồ lên núi tránh. Bà con hàng xóm cũng dắt trâu bò, lợn gà… đi chạy lũ” - anh Nguyễn Khường (xã Đại Hồng) chia sẻ. Sau đó, UBND huyện Đại Lộc thông báo sự cố trên là do thủy điện xả lũ, mọi người mới lục tục kéo nhau về. “Nước lũ lên gần tới nóc nhà, chúng tôi mới nghe tiếng còi hụ báo thủy điện xả lũ. Hệ thống loa phát thanh thì tắc nghẽn. Nước về nhanh như vậy, dân sao trở tay?” - anh Khường chua chát nói. Còn với những hộ nằm ở xa trung tâm, không nghe được tiếng còi hụ thì đành phó mặc cho con nước.

Sống chung với lũ

Trước sự bất thường của những đợt “lũ nhanh”, người dân vùng rốn lũ đã tìm cách thích nghi, sống chung với lũ, điều mà hơn 10 năm về trước họ vẫn chưa hề nghĩ đến. Khẩn trương gia cố lại chiếc ghe bọc bằng nhôm cứng, ông Thi cho biết sống ở vùng rốn lũ phải sắm sửa cái ghe để thoát nạn. Gần bốn ngày bị nước lũ ngâm, ông Thi phải bơi ghe đi mua thực phẩm rồi về phân phát cho bà con chòm xóm. Cũng nhờ những chiếc ghe mà người dân đã kịp thời “ứng cứu” các gia đình bị nước lũ dâng ngập, cô lập nhiều giờ.

Nhưng ở vùng quê nghèo khó này, không phải gia đình nào cũng dư dả để sắm những chiếc ghe trị giá 5-7 triệu đồng. “Gia đình tôi ăn không đủ no, một mình tôi phải bươn chải lo cho ba đứa con và chồng bị tàn tật, lấy đâu ra tiền để đóng ghe. Lúc nguy cấp quá phải nhờ mấy chiếc ghe của dân làng chài đến ứng cứu” - chị Hữu nói.

Nhiều người dân sống ở vùng trũng thấp đã chủ động xây dựng những ngôi nhà chống lũ với bê tông, mái tôn kiên cố. “Đây là phương án lâu dài để đối phó với mưa lũ liên tiếp hoành hành. Hiện toàn xã đã có hơn 10 ngôi nhà chống lũ” - bà Minh Phương thông tin. Còn theo chị Nguyệt, để xây nhà chống lũ cần cả trăm triệu đồng thì những người dân nghèo như chị lấy đâu ra. “Tôi chỉ muốn Nhà nước phân đất, hỗ trợ di dời đến nơi cao ráo. Còn ở đây, dù có xây nhà chống lũ cũng không chịu nổi những trận nước lớn do thủy điện dồn về” - chị Nguyệt tâm sự.

Qua bao mùa lũ, tài sản dành dụm, ky cóp của gia đình anh Nguyễn Văn Lanh (Tân An, Đại Lãnh) cứ trôi dần: “Mùa lũ năm nào, gia đình tôi cũng phải nháo nhào đi tìm nơi trú tránh. Đồ đạc mang đi chỉ được một vài thứ, còn lại đều bị nước lũ cuốn trôi. Năm 2012, tôi chạy vay tiền, xây ngôi nhà tránh lũ cho nhẹ bớt nỗi lo”. Ngôi nhà mới được xây cao ráo, theo kiểu hình hộp chữ nhật dựng đứng, có hai gác để trú ẩn khi nước dâng. Dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng đợt lũ vừa qua, nhà của anh Lanh cũng bị ngập gần hết tầng một, cả gia đình phải di chuyển lên mái nhà. _________________________________________ Trước đây, khi chưa có các công trình thủy điện thì số làng bị ngập rất hiếm. Giờ hầu hết các làng dọc sông đều bị ngập khi vào mùa mưa bão. Vào mùa khô hạn, dòng nước cũng cạn kiệt. Mấy năm trước còn đủ nước để đua thuyền, giờ thì chịu hẳn. Bà NGUYỄN THỊ MINH PHƯƠNG,

