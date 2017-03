Stockholm kiêu hãnh - Bài 2: Gặp gỡ những Pride

Đây cũng là nơi đầu tiên trên thế giới có giám mục là lesbian, có Tổ chức cảnh sát gay và Tổ chức bác sĩ gay.

Pride (tự hào) là cụm từ dùng để chỉ những lễ hội của cộng đồng LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual và Transsexual - Đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính và chuyển giới). Ngoài ý nghĩa đó, những người trong hoặc ngoài cộng đồng LGBT góp sức cho việc đấu tranh vì quyền LGBT, những người làm nên lễ hội cũng được gọi là những Pride.

Phó thị trưởng Stockholm là gay

Tại buổi gặp với đoàn báo chí quốc tế trong kỳ Stockholm Pride 2013, ông Christer Wennerholm, Phó Thị trưởng TP Stockholm (người công khai mình là gay cách đây 25 năm), mở đầu bằng câu: “Lý do tôi gặp các bạn hôm nay vì tôi là gay”.

Theo lời ông Christer Wennerholm, những người trong cộng đồng LGBT được sống ở Stockholm là một cơ hội lớn. Bởi “ở Stockholm, gay có quyền lựa chọn cách sống, vị thế trong xã hội bình đẳng như mọi giới tính khác. Thành phố này là nơi mà gay có rất nhiều cơ hội để nói về mình. Bạn có thể tự do đi làm, tổ chức đám cưới với người mình yêu… Tôi biết rằng điều này không dễ dàng ở nhiều nơi. Chẳng đâu xa, hiện vẫn còn nhiều vùng nông thôn của Thụy Điển chưa cởi mở về vấn đề đồng tính. Ở đó bạn sẽ khó khăn để thể hiện mình là gay”.

Hiệp hội Cảnh sát đồng tính (Gay Police Organization) tham gia lễ diễu hành Stockholm Pride 2013.

Thực tế, việc một chính trị gia công khai mình đồng tính không phải ở bất cứ đâu cũng được thừa nhận. Và dù gay đã được thừa nhận nhưng nhiều người vẫn không thể thoát khỏi định kiến với cộng đồng gay. Thế nhưng theo ông Christer Wennerholm, việc người ta có định kiến với gay nói riêng và cộng đồng LGBT nói chung do thiếu hiểu biết và thiếu thông tin. “Đó không phải là vấn đề giới tính của bạn mà là vấn đề con người. Vấn đề cộng đồng LGBT gặp cũng giống những nhóm người Rumanie, Công giáo, Do Thái, Hồi giáo… đang bị phân biệt. Muốn xóa bỏ định kiến là phải làm cho người ta thấy dù là gay, lesbian, Hồi giáo, Công giáo, Do Thái… hay gì thì bạn vẫn là những con người thật sự với những chân giá trị riêng. Khi xóa bỏ được định kiến và xem mọi người như nhau thì việc LGBT chọn lựa nghề nghiệp là diễn viên, bác sĩ hay chính trị gia cũng đều rất bình thường. Khi tôi trở thành chính trị gia, tôi có cơ hội diễn thuyết trước những thành viên quốc hội. Tôi nghĩ tôi là đại diện của cộng đồng gay, vì quyền lợi của họ trong chính tòa nhà Tòa thị chính này”.

Giám mục lesbian đầu tiên

Ngay tại Thụy Điển, từ năm 1944, người đồng tính mới được thừa nhận và năm 1960 nước này mới có nữ mục sư đầu tiên. Đến năm 2009, Nhà thờ Thụy Điển (The Church of Sweden) ở Stockholm đã cởi mở thừa nhận một nữ giám mục đầu tiên và cũng là giám mục đồng tính nữ đầu tiên trên thế giới - giám mục Eva Brunne. Ở nhà thờ này, mọi thứ đều bình đẳng. “Việc bầu giám mục tương tự như bầu tổng thống Mỹ. Tất cả mọi người được mời tới nhà thờ để bầu giám mục và mục sư” - bà Eva Brunne ví von.

Cặp đôi đồng tính nam đại diện cho chuỗi siêu thị 7-Eleven ở Stockholm trao nụ hôn trong lễ diễu hành.

Luôn luôn có những luồng ý kiến khác nhau, thậm chí tranh cãi trong chính Nhà thờ Thụy Điển về việc đồng tính. Thế nhưng từ năm 2009, khi chính phủ Thụy Điển chấp nhận hôn nhân đồng giới thì mọi người đều có thể tổ chức lễ cưới đồng tính trong nhà thờ. Nhà thờ Thụy Điển với giám mục Eva Brunne là nơi thường diễn ra lễ cưới của các cặp đôi đồng tính. “Nhà thờ chúng tôi luôn rộng mở đối với cộng đồng LGBT. Trong đời tư, tôi cưới một tu sĩ và chúng tôi đã có một đứa con gần tám tuổi. Nhà thờ Thụy Điển là một gia đình và chúng tôi sống trong đó như một gia đình lớn” - giám mục Eva Brunne kể.

Dẫu xã hội có cởi mở nhưng nếu chính bản thân mỗi người không cởi mở thì xã hội cũng khó chấp nhận. Với trường hợp giám mục Eva Brunne, để cộng đồng giáo dân của Nhà thờ Thụy Điển chấp nhận bà là giám mục cũng là điều khó khăn. Ở đây, mọi giám mục đều chọn cho mình một châm ngôn sống. Châm ngôn của giám mục Eva Brunne là “không tạo điều gì khác biệt giữa mọi người”. “Châm ngôn của tôi mang ý nghĩa không phân biệt nam - nữ, gay - lesbian, tôn giáo này, tôn giáo kia… Đó là điều tôi luôn tự nhắc mình mỗi ngày” - giám mục Eva Brunne nói.

Giáo dục về đồng tính từ gia đình

Quan niệm cởi mở về giới tính, tôn giáo ở Stockholm còn do cách giáo dục của nhà trường và gia đình. Người ta không dạy trẻ con kỳ thị người đồng tính. Nữ Giáo sư Barbro Westerholm (thành viên Quốc hội, người có tiếng nói quan trọng cho sự phát triển quyền của LGBT tại Thụy Điển) chia sẻ: “Lúc nhỏ, tôi không có khái niệm gì về gay hay lesbian. Trong một lần theo cha ra một cửa tiệm, khi tiệm đó đóng cửa, tôi thấy hai người đàn ông tay trong tay đi bộ cùng nhau và cha tôi bảo rằng họ đang yêu… Tôi luôn tâm niệm, hãy để cho người ta sống theo cách mà người ta chọn” - bà nói.

Bà Eva Brunne là giám mục đồng tính nữ đầu tiên trên thế giới (ảnh trái). Ông Christer Wennerholm (ảnh phải), Phó Thị trưởng TP Stockholm, đã công khai mình là gay suốt 25 năm qua. Ảnh trong bài: QUỲNH TRANG

Tuy nhiên, GS Barbro Westerholm cũng thừa nhận rằng ngay tại Thụy Điển, nhiều người dân vẫn còn thái độ e ngại người đồng tính. Vì thế, “trong nhà trường cần phải giáo dục thái độ ứng xử, sống chung với người đồng tính” - GS Barbro Westerholm nói.

Hiện nay, tại Stockholm, các bậc cha mẹ có con đồng tính sẽ dễ dàng tìm được lời khuyên từ Tổ chức cha mẹ có con đồng tính (Proud Parents Organization). Bà Ann Bergman, thành viên của tổ chức này và là một giáo viên có con trai là gay, chia sẻ: “Tổ chức chúng tôi là tổ chức tình nguyện. Tôi đã tham gia ở đây nhiều năm với mong muốn có thể giúp thêm tiếng nói cho những người đồng tính được xem là người bình thường. Và hơn cả, tôi kết nối với cộng đồng LGBT để hiểu con mình nhiều hơn”.

Con trai của bà Ann Bergman là Victor Bergman năm nay đã 26 tuổi. Năm 14 tuổi, Victor đi học về và bảo với mẹ là anh ấy yêu con trai. “Ừ, con trai tôi là gay, rồi thì sao? Nếu con bạn được sinh ra với giới tính như vậy, bạn nên yêu con bạn. Bạn không thể sống thay cuộc đời của nó, hãy để nó được tự do sống với điều nó muốn” - bà Ann Bergman thường khuyên các bà mẹ khác như thế.

Tổ chức cảnh sát gay Bên cạnh Tổ chức bác sĩ gay, tại Stockholm, Tổ chức cảnh sát gay hoạt động rất hiệu quả. Tổ chức này được thành lập vào tháng 3-2000. “Khi chúng tôi công bố thành lập tổ chức này, đây là một tin lớn trên tất cả nhật báo của Thụy Điển. Bởi từ năm 1999 trở về trước, khi đến sở cảnh sát nào đó với đề nghị được nói chuyện với một cảnh sát đồng tính thì tất cả mọi người đều trả lời: “Ở đây không có gay” - ông Goran Stanton, một cảnh sát gay chia sẻ. Tổ chức cảnh sát gay đã tham gia diễu hành ở 11 mùa Stockholm Pride. Tại Stockholm có hàng trăm cảnh sát cởi mở vấn đề giới tính của mình.

QUỲNH TRANG