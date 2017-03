Sự yếu kém của cơ quan pháp luật

Vào một buổi tối tháng 9-1981, người đàn bà 44 tuổi vào xe của mình tại một nhà để xe trên đường cao tốc thì bị một người đàn ông đẩy vào ghế trước rồi đánh đập và cưỡng bức. Bà cố ngoái nhìn kẻ đó là ai nhưng bất lực. Chiếc xe bị một nhân viên thu ngân chặn lại khi chị nghe tiếng người đàn bà la hét và tiếng đập thình thình trong thùng xe. Gã đàn ông nhảy ra khỏi xe và bỏ chạy.

85 vụ án oan gây thiệt hại 214 triệu USD

Mấy ngày sau, người nhân viên thu ngân kia chỉ vào Jerry Miller khi ông ở trong số những người được cảnh sát đưa ra để nhân chứng nhận diện. Ông bị cáo buộc các tội hiếp dâm, cướp, bắt cóc và lãnh mức án 25 năm tù. Trong khi đó, tên Robert Weeks - sau đó được xác định là thủ phạm bằng chứng cứ ADN - tiếp tục gây ra các vụ trọng án suốt 23 năm trước khi bị bắt và bỏ tù. Ông Miller nhận được 6,3 triệu USD sau khi khởi kiện chống lại nhà chức trách TP.

Trường hợp ông Miller là một trong số 85 vụ được phân tích trong một báo cáo công phu được Hiệp hội Chính quyền tốt hơn (BGA) và Trung tâm Nghiên cứu về kết án oan sai (CWC) của Trường ĐH Luật Tây Bắc công bố vào giữa tháng 5-2011. Nghiên cứu trên chứng minh rằng 85 vụ kết án oan sai trong bang từ năm 1989 - năm đánh dấu sự ra đời của kỹ thuật thử nghiệm ADN hiện đại đến năm 2010 đã làm thiệt hại 214 triệu USD tiền thuế của bang Illinois. Trong đó chính quyền đã chi 156 triệu USD cho việc bồi thường và 32 triệu USD cho các luật sư. Tòa án bang cho biết họ cũng đã trả 8 triệu USD tiền bồi thường thiệt hại cho nạn nhân bị kết án oan sai. Khoảng 18,5 triệu USD cũng đã được chi ra cho việc tống giam những người mà sau đó được xác định là vô tội.

AltonLogan bị 26 năm tù oan. Ảnh: nytimes.com

Nghiên cứu cũng cho biết có 83 người đàn ông và hai người đàn bà bị giam tổng cộng 926 năm vì những tội mà họ không hề vi phạm. Còn thủ phạm gây ra các tội ác trên vi phạm thêm ít nhất 94 trọng tội, trong đó có 14 vụ giết người và 11 vụ tấn công tình dục.

Sai lầm thuộc về nhân viên công lực

Trong 85 vụ oan án nói trên, nghiên cứu phát hiện 81 vụ oan sai do yếu kém nghiệp vụ và sai lầm, 66 vụ do cảnh sát, 44 vụ thuộc về các công tố viên và 29 vụ do chuyên viên tòa án. “Họ là những cảnh sát được đào tạo, những công tố viên tốt nghiệp trường luật nhưng họ đã không làm được điều mọi người mong đợi” - ông Andy Shaw, Giám đốc điều hành của Hiệp hội, nói.

Trở lại trường hợp ông Miller, luật sư của ông này cáo buộc cảnh sát hành động sai lầm, trong đó có việc ỉm các tấm ảnh để nhận diện mà nếu có chúng thì nhân viên thu ngân nhà để xe và các nhân chứng khác có điều kiện nhận dạng những người khác chứ không chỉ có ông Miller. Các luật sư cũng cho biết việc xét nghiệm ADN ban đầu của phòng thí nghiệm về tội phạm của bang mắc sai lầm và mâu thuẫn với ý kiến của các chuyên gia độc lập.

Trong nhiều vụ kết án sai, thủ phạm không bao giờ bị bắt hoặc thậm chí bị điều tra ngay cả khi cảnh sát và công tố viên có manh mối về danh tính của chúng. Nghiên cứu cho biết những người thi hành án không muốn tìm kiếm tội phạm thực sự khi việc kết án sai được công bố bởi vì bằng chứng có thể giúp đưa ra ánh sáng được sử dụng trong các vụ kiện của những người bị kết án oan sai cho thấy sự sai lầm hoặc thiếu năng lực của họ.

Nghiên cứu cũng đề xuất một số cải cách, trong đó có việc quay phim việc thẩm vấn liên quan đến tất cả tội phạm bạo lực chứ không chỉ tội phạm giết người; kiểm tra toàn diện những quy trình nhận diện có thể mắc sai sót; cấm cho người cung cấp thông tin kiểu đồn đoán tại tòa và gia tăng sự minh bạch trong quá trình xem xét việc khiếu nại tình trạng lạm dụng của cảnh sát. Ông Shaw nói rằng những biện pháp cải cách được kiến nghị nói trên là thông lệ có tính tiêu chuẩn được triển khai thực hiện ở các bang khác.

Sau 13 năm tù vô cớ, Alan Beaman (trước) kiếm sống bằng nghề điều chỉnh âm thanh, ánh sáng trong nhà hát. Ảnh: nytimes.com

Những sang chấn không thể trả bằng tiền

Việc kết án sai để lại nỗi đau lớn và những mất mát không thể bù đắp trong cuộc đời nạn nhân. Họ không có khả năng thăm người thân trong gia đình lúc lâm chung, vật lộn để kiếm sống sau khi được trả tự do và họ sống chung với những căn bệnh mạn tính về tinh thần và thể xác. “Sự phẫn nộ không bao giờ mất đi” - Alton Logan, người trải qua 26 năm tù giam sau khi bị cáo buộc sai tội giết chết một nhân viên bảo vệ vào năm 1983 thổ lộ. Sau khi Andrew Wilson chết trong tù vào năm 2007 với tội danh giết cảnh sát do bị kết án oan sai, các luật sư của ông mới tiết lộ lời thú nhận do bị cưỡng ép của ông; quy định tố tụng không cho họ lên tiếng sớm hơn.

Ông Logan, 57 tuổi, đang kiện Jon Burge, một cựu chỉ huy cảnh sát Chicago và chính quyền TP Chicago và một số viên chức khác. Ông Burge, một trong các sĩ quan tham gia bắt ông Logan, hiện đang thụ án bốn năm rưỡi vì đã không báo cáo về sự tra tấn của cảnh sát. Giống như hầu hết những người được minh oan, ông Logan nhận từ tòa án một khoản tiền cho vụ kết án oan sai là 40.000 USD. Tại căn hộ của người bạn gái ở Bronzeville, ông tiếp tục làm lại phép tính trên điện thoại di động, ông nói ông không thể tin số tiền bồi thường của mình mà chính quyền trả cho ông bằng khoảng 30 USD mỗi tuần ở tù.

Một trường hợp khác, Alan Beaman nói anh cố tìm hiểu làm thế nào mà các công tố viên đã tham gia kết án ông tội danh giết bạn gái cũ vào năm 1995 lại không thể điều tra ra một người bạn trai khác của cô ta - một kẻ buôn bán ma túy được biết đến với lý lịch bạo hành với phụ nữ. Năm 2008, Tòa án Tối cao bang Illinois hủy bản án đã tuyên đối với Beaman, phán quyết rằng các công tố viên đã không tiết lộ bằng chứng liên quan đến gã bạn trai cũ kia và mặt khác gây nhầm lẫn cho bồi thẩm đoàn.

Trong một buổi tổng duyệt tại trường quay kiêm rạp hát Starlight và Nhà hát Rock Valley College ở Trường ĐH Rockford giữa tháng 5-2011, Beaman giờ 38 tuổi và là nhân viên nhà hát đang điều chỉnh trên một trăm bóng đèn màu. Anh cho biết anh phải vật lộn để bắt kịp công nghệ chiếu sáng đã phát triển trong suốt 13 năm anh đi tù. “Đó là một tội mà người ta cáo buộc chống lại tôi khiến tôi đánh mất 13 năm của đời mình” - anh nói.

Theo Dự án tư nhân tài trợ nghiên cứu về kết án người vô tội ở Mỹ - PFIP, có sáu nguyên nhân phổ biến của việc kết án sai: - Sự nhận diện sai của nhân chứng. - Sự biện luận sai hoặc không phù hợp. - Sự thú tội/thú nhận bừa. - Nhân viên hành pháp kém cỏi về nghiệp vụ. - Người cung cấp tin hoặc chỉ điểm bịa đặt. - Luật sư tồi. Stephen Saloom, một nhà nghiên cứu về án oan sai nhận định: “Chúng tôi đang nhìn thấy người ta ngày càng công nhận một cách sâu rộng chứng cứ về ADN là cần thiết để hạn chế việc buộc tội oan sai và giải quyết hàng ngàn vụ án bị đóng băng do không thể nhận được sự trợ giúp từ việc xét nghiệm ADN sau khi nghi phạm buộc phải nhận tội”.

ĐẶNG NGỌC HÙNG dịch