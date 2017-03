Tai nạn nghề y - Bài 1: Bác sĩ ra tòa

Nhưng phần đông thầy thuốc đều giữ vững y đức, chỉ muốn cứu người. Vậy mà dù đã làm hết khả năng, có khi họ vẫn bị bệnh nhân đưa ra tòa.

Năm 2010, bác sĩ Kevin Buckwalter đệ đơn kiện Ủy ban Kiểm tra của Cục Y tế bang Nevada đình chỉ quyền kê toa thuốc của ông hồi tháng 11-2008. Theo Buckwalter, ủy ban đã đưa ra những lập luận sai lầm để chống lại ông và không tổ chức một buổi điều trần để ông có thể bảo vệ mình. Ông tuyên bố rằng ủy ban đã cúi đầu trước áp lực chính trị do cuộc khủng hoảng viêm gan C ở Las Vegas hồi năm 2008 gây ra.

Trở thành “vật tế thần”

Cơ quan Kiểm tra thuốc liên bang đình quyền kê đơn thuốc của Buckwalter sau một cuộc điều tra của tờ The Las Vegas Sun. Theo đó, có tám bệnh nhân do Buckwalter điều trị, kê toa bị tử vong. Tháng 4-2009, Buckwalter trở thành bị đơn của tám vụ kiện tại Tòa án Liên bang cáo buộc ông tội bất cẩn. Các luật sư đại diện cho cơ quan y tế khẳng định cơ quan chức năng có lý do chính đáng để đình chỉ quyền kê đơn thuốc của bác sĩ Buckwalter.

Cuối tháng 3-2011, Thẩm phán Kent Dawson của tòa án khu vực phán quyết cơ quan y tế đã giải quyết đúng. Cụ thể, ông Dawson thấy rằng ủy ban có thẩm quyền hành động khẩn cấp khi sự an toàn của cộng đồng đòi hỏi phải đình chỉ ngay quyền của người có giấy phép. “Không người nào biết nhận thức lại cho rằng ủy ban phải đợi sau cuộc điều trần mới đình chỉ quyền của bác sĩ làm chết người hoặc thậm chí làm bệnh nhân bị ngộ độc. Những trường hợp như vậy đòi hỏi phải hành động ngay lập tức, không đợi ra thông báo và lập kế hoạch tổ chức điều trần”.

Khu chính Trung tâm Y tế Lexington. Ảnh: wiki

Luật sư Hafter của bác sĩ Buckwalter kháng cáo cho rằng Buckwalter không được cơ quan y tế đối xử công bằng. Cơ quan y tế đã sử dụng anh ta để cho mọi người thấy họ không nhẹ tay trong việc kỷ luật bác sĩ và hành động của cơ quan y tế là một phản ứng đối với tình trạng khẩn cấp do bệnh viêm gan C gây ra. Việc đình chỉ quyền kê đơn thuốc được thông báo công khai khiến “ông ấy ngay lập tức trở thành một tên hủi bị ruồng bỏ trong ngành y tế, bị đóng đinh trên cây thập giá của báo giới và bị ghi tên vào danh sách đen những kẻ bị trừng phạt”.

Luật sư Hafter cho rằng phán quyết của Thẩm phán Dawson đã “tước của bác sĩ Buckwalter cũng như tất cả bác sĩ mọi quyền hạn theo quy định mà họ đã có trước đó trong giấy phép được cấp ở Nevada. Phán quyết ấy cho phép cơ quan y tế tin rằng họ hoàn toàn đúng trong mọi hành động, bất luận họ hành động như thế nào hoặc chà đạp lên các quyền lợi hiến định của một người nào đó”.

Sai sót 2% cũng phải hầu tòa

Trung tâm Y tế Lexington là một trong những cơ sở y tế lớn nhất bang South Carolina, có khoảng 5.200 nhân viên, mỗi năm đón khoảng 800.000 bệnh nhân đến khám và chữa trị.

Bác sĩ Buckwalter. Ảnh: lasvegassun.com

Tháng 4 vừa qua, trung tâm này và bác sĩ gây mê Capell đã phải trả 2,2 triệu USD cho cái chết của bệnh nhân Sheikh bảy năm trước.

Ông Sheikh được phẫu thuật vào ngày 31-12-2001. 17 tiếng đồng hồ sau khi hồi sức ông bị tử vong. Gia đình Sheikh cáo buộc trung tâm vô tình cho ông Sheikh uống một thứ thuốc chết người, không giám sát hậu phẫu hợp lý. Các luật sư của bệnh viện phủ nhận, cho rằng Sheikh có vấn đề về tim nhưng chưa được phát hiện hoặc bị căng thẳng trong hồi sức hậu phẫu. Việc khám nghiệm tử thi không được tiến hành, do đó hội đồng xét xử chủ yếu dựa vào yêu sách và phản yêu sách của các luật sư.

Năm 2003, vợ ông là bà Margaret Sheikh và bốn người con đã khởi kiện Trung tâm Y tế Lexington và một số bác sĩ với cáo buộc bất cẩn. Năm 2006, hội đồng xét xử tuyên gia đình ông Sheikh được nhận 30 triệu USD. Đây là số tiền bồi thường lớn nhất do sơ suất y tế ở bang South Carolina.

Đầu năm 2007, Thẩm phán Diane Goodstein - người từng chủ trì phiên tòa xét vụ sơ suất đã lật ngược bản án 30 triệu USD và ra lệnh tổ chức một phiên tòa mới. Sau khi cân nhắc, chủ tọa Goodstein đưa ra phán quyết “gây sốc”. Theo một quy tắc hợp pháp ít khi được sử dụng, phán quyết cho phép vô hiệu hóa số tiền chi trả theo lệnh của tòa nếu người được nhận xem nó quá chênh lệch so với giới hạn thực tế của vụ án.

Gây mê cho bệnh nhân trước khi phẫu thuật.

Thế là bản thỏa thuận với mức 2,2 triệu USD đã kết thúc vụ án một cách thực sự. Theo công chứng thư, trung tâm sẽ chi trả cho di sản ông Sheihk 600.000 USD và bác sĩ Capell sẽ trả 1,6 triệu USD. Tại tòa, bồi thẩm đoàn xác định bác sĩ Capell chỉ chịu 2% sai sót trong cái chết của ông Sheikh. Tuy nhiên, theo công chứng thư, một trong những nhà bảo hiểm của bác sĩ Capell đã “bảo hiểm không giới hạn”. Vì thế, dù sơ suất nhỏ, nhà bảo hiểm của ông vẫn phải chi trả núi tiền ấy. Nếu không có hợp đồng bảo hiểm vừa kể, cái sơ suất 2% ấy đủ để bác sĩ Capell phá sản.

Sự sơ suất trong ngành y được xem là bất cẩn chuyên môn về hành vi hoặc sự chểnh mảng của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe dẫn đến những sai lạc so với những tiêu chuẩn hành nghề được chấp nhận và gây ra thương tật hoặc tử vong cho bệnh nhân. Tiêu chuẩn và quy định về sơ suất y tế, quyền xét xử về vấn đề này của các quốc gia không giống nhau. Những người làm nghề y có thể được bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bù đắp rủi ro và tổn phí do những vụ kiện về sơ suất y tế gây ra. Nguyên đơn của các vụ kiện này là bệnh nhân, hoặc là đại diện của bệnh nhân. Còn trong vụ kiện đối với trường hợp có người chết do sơ suất y tế gây ra thì nguyên đơn là người thực hiện di chúc hoặc chịu trách nhiệm quản lý di sản của bệnh nhân bị chết. Bị đơn là nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế. Mặc dù “nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe” thường được đề cập là bác sĩ, thuật ngữ trên hàm chứa bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc khỏe nào, trong đó có nha sĩ, y tá và các nhà trị liệu.

