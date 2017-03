Tái thiết và củng cố lòng tin

Không thể dùng vũ lực Với chủ đề “Biển Đông: Hợp tác vì an ninh và phát triển khu vực”, trong ba ngày diễn ra (từ 19 đến 21-11), hội thảo sẽ tập trung thảo luận các chủ đề chính như biển Đông trong sự dịch chuyển địa chính trị; những diễn biến gần đây ở biển Đông; chính trị nội bộ và những chính sách đội ngoại ở biển Đông; quân sự hóa và những hệ lụy; biển Đông trong mối quan hệ giữa Mỹ - ASEAN - Trung Quốc. Hội thảo cũng dành những dung lượng thích đáng để thảo luận những khía cạnh pháp lý của vấn đề biển Đông; hợp tác ở biển Đông và việc giải quyết tranh chấp, quản lý xung đột và các phương thức hướng tới giải pháp. Trong ngày đầu tiên diễn ra hội thảo, một số đại biểu nhận định các biện pháp xây dựng lòng tin an ninh biển như việc thiết lập đường dây nóng, tổ chức tuần tra hải quân chung ít nhiều đã cải thiện được môi trường và quản lý vấn đề tranh chấp biển Đông dễ dàng hơn. Ngoài ra, cũng cần tận dụng các kênh ngoại giao và quốc phòng hiện đang kết nối các quốc gia trong khu vực, ví dụ như đối thoại chính phủ trực tiếp, tiếp tục các cơ chế đối thoại an ninh khu vực hiện có như ARF, EAS. Theo quan điểm của nhiều học giả, lịch sử quan hệ quốc tế cho thấy không thể dùng vũ lực để giải quyết các tranh chấp như ở biển Đông. Các nước tham gia tranh chấp phải giữ cân bằng giữa bảo vệ quyền lợi của riêng mình và duy trì sự ổn định ở biển Đông. Tuy vậy, các học giả cũng cảnh báo thời gian vẫn còn nhưng ngày càng ít cho các bên tranh chấp ở biển Đông tìm kiếm giải pháp hòa bình để kiểm soát và giải quyết các tranh chấp. Hôm nay, hội thảo tiếp tục làm việc.